NEXTCHEM (MAIRE) REMPORTE UN CONTRAT DE LICENCE POUR SA TECHNOLOGIE PROPRIETAIRE DE GAZÉIFICATION CIRCULAIRE NX POUR L'USINE DE CARBURANT D'AVIATION DURABLE (SAF) DE DG FUELS AUX ETATS-UNIS

À la suite de l'achèvement réussi de la conception du procédé (PDP) annoncé en décembre 2023, NEXTCHEM a été sélectionné pour fournir une license sur sa technologie propriétaire pour une usine de SAF en Louisiane

L'usine, qui devrait être opérationnelle en 2028, produira jusqu'à 450 millions de litres par an de SAF, ce qui représente actuellement l'une des plus grandes initiatives au niveau mondial

MILAN, 28 juin 2024 /PRNewswire/ -- MAIRE S.p.A. annonce que NEXTCHEM (Sustainable Technology Solutions BU), par l'intermédiaire de sa filiale MyRechemical, qui dirige le segment Waste-to-Chemical, a signé un contrat de licence avec DG Fuels Louisiana, LCC en relation avec sa technologie propriétaire de gazéification NX Circular.

L'usine, qui devrait être opérationnelle en 2028, produira 450 millions de litres par an de SAF dérivé de la biomasse résiduelle et d'une petite partie des déchets municipaux. MyRechemical a été sélectionné comme bailleur de licence technologique pour les unités de gazéification et de traitement des gaz capables de traiter 1 million de tonnes par an de bagasse, de déchets de canne à sucre et de pulpe, ce qui représente la première étape de la production de SAF. Le contrat de licence prévoit que MyRechemical fournira également l'équipement propriétaire pour la gazéification, avec la possibilité d'appliquer une approche modulaire pour minimiser les imprévus sur le site, ainsi que les services techniques associés.

Le projet répond aux exigences de l'initiative Clean Fuels & Products Shot du ministère américain de l'énergie (DOE), qui vise à décarboner le secteur de l'aviation en industrialisant la production de SAF. En outre, le SAF dérivé de la biomasse ou des déchets est éligible au système de compensation et de réduction des émissions de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA) établi par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) afin de réduire les exigences des compagnies aériennes en matière de compensation des émissions de carbone.

DG Fuels Louisiana est une filiale de DG Fuels, une entreprise américaine spécialisée dans l'hydrogène renouvelable et le carburant d'aviation synthétique à faibles émissions à base de biogène.

Alessandro Bernini, PDG de MAIRE, a commenté : « Cette attribution historique confirme la fiabilité de nos technologies et le rôle de MAIRE en tant qu'acteur clé pour permettre la décarbonisation de l'industrie grâce à des solutions circulaires sur un marché stratégique tel que les États-Unis, et dans le monde entier »

MAIRE S.p.A. dirige un groupe de technologie et d'ingénierie qui développe et met en œuvre des solutions innovantes pour permettre la transition énergétique. Nous proposons des solutions technologiques durables et des solutions E&C intégrées dans les domaines des engrais azotés, de l'hydrogène, du carbone circulaire, des carburants, des produits chimiques et des polymères. MAIRE crée de la valeur dans 45 pays et s'appuie sur plus de 8 300 employés, soutenus par plus de 20 000 personnes engagées dans ses projets à travers le monde. MAIRE est cotée à la Bourse de Milan (ticker "MAIRE").

