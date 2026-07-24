A Nova Biomedical Advances implementa fluxos de trabalho integrados voltados ao desenvolvimento de linhagens celulares: Os produtos da NanoCellect agora fazem parte do portfólio da Nova Biomedical

WALTHAM, Massachusetts, 24 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Nova Biomedical anunciou hoje a aquisição de determinados ativos da NanoCellect, empresa especializada no fornecimento de tecnologia de triagem celular microfluídica.

Isso amplia as capacidades da Nova Biomedical na área de desenvolvimento de linhagens celulares e fortalece sua capacidade de oferecer suporte aos fluxos de trabalho biofarmacêuticos, das etapas iniciais de desenvolvimento à fabricação.

A plataforma de triagem celular NanoCellect® WOLF G2® oferece seleção e isolamento de células de forma delicada, por meio de tecnologia microfluídica, complementando o portfólio já consolidado da Solentim, da Nova Biomedical, voltado à geração de clones, verificação e análise do crescimento celular. Juntas, essas tecnologias possibilitam uma abordagem mais integrada ao desenvolvimento de linhagens celulares, interligando a seleção de células, o isolamento de células individuais e a verificação de clones com alta confiabilidade.

Essa expansão acelerará os cronogramas de desenvolvimento de linhagens celulares, melhorará os resultados da seleção de clones e estabelecerá uma base mais sólida para o desenvolvimento de processos, ampliação de escala e fabricação.

O portfólio da Nova Biomedical também inclui soluções analíticas avançadas para o monitoramento de culturas celulares, incluindo a análise de metabólitos com o BioProfile® FLEX2, a medição de osmolalidade com o OsmoTECH®, e a avaliação da contagem e viabilidade celular com o BioProfile® FAST CDV. Essas capacidades atuam como pontos de controle críticos em todo o fluxo de trabalho de bioprocessamento, desde o desenvolvimento até a produção.

A adição dos produtos NanoCellect reforça ainda mais a estratégia da Nova Biomedical de fornecer um portfólio de tecnologias mais integrado e abrangente, que oferece suporte à continuidade operacional, à geração de conhecimento e à tomada de decisões em todo o ciclo de vida do bioprocessamento.

"A NanoCellect adiciona uma capacidade essencial de processamento upstream ao nosso portfólio e fortalece nossa capacidade de conectar as etapas-chave do desenvolvimento de linhagens celulares", disse John Luck, presidente da Divisão de Biofarmacêutica da Nova Biomedical. "Ao integrar a triagem celular com o isolamento de clones e a verificação de alta confiabilidade, juntamente com pontos de controle analíticos, como o monitoramento de culturas celulares e da osmolalidade, estamos permitindo que os clientes alcancem clones bem-sucedidos mais rapidamente e gerem insights que ajudam a otimizar a seleção de clones e a impulsionar um desempenho superior durante o desenvolvimento do processo, a ampliação de escala e a fabricação. Este é um passo importante na construção de uma plataforma mais conectada e diferenciada para o desenvolvimento de linhagens celulares e processos de bioprocessamento."

Sobre a Nova Biomedical

A Nova Biomedical é uma fornecedora global de instrumentos e soluções analíticas avançadas para os mercados biofarmacêutico e de diagnóstico clínico. Seu portfólio oferece suporte a fluxos de trabalho críticos no desenvolvimento de linhagens celulares, de processos e de fabricação, permitindo que seus clientes melhorem a produtividade, a qualidade e a eficiência operacional.

Sobre a NanoCellect

A NanoCellect desenvolve tecnologias de triagem celular microfluídica projetadas para o isolamento celular delicado e estéril. Suas plataformas são utilizadas em aplicações que incluem o desenvolvimento de linhagens celulares, a análise de células individuais e a pesquisa em terapia celular.

Lisa Fahey

Vice-presidente de Programas Corporativos e Comunicações

E-mail: [email protected]

FONTE Nova Biomedical