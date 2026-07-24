Nova Biomedical impulsa flujos de trabajo integrados para el desarrollo de líneas celulares: los productos de NanoCellect ahora forman parte de Nova Biomedical

WALTHAM, Massachusetts, 24 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Nova Biomedical ha anunciado hoy una operación relacionada con determinados activos de NanoCellect, proveedor de tecnología de clasificación celular microfluídica.

Esto amplía las capacidades de Nova Biomedical en el desarrollo de líneas celulares y refuerza su capacidad para dar respaldo a procesos biofarmacéuticos desde las primeras fases de desarrollo hasta la fabricación.

La plataforma de clasificación celular de NanoCellect® WOLF G2® introduce una técnica de selección y aislamiento celular suave basada en microfluídica que complementa la gama Solentim ya existente de Nova Biomedical para la generación, la verificación y el análisis del crecimiento de clones. En conjunto, estas tecnologías permiten adoptar un enfoque más integrado para el desarrollo de líneas celulares, ya que vinculan la selección de células, el aislamiento de células individuales y la verificación de clones con alto grado de fiabilidad.

Esta ampliación de la cartera de Nova acelerará los plazos de desarrollo de las líneas celulares y mejorará los resultados de la selección de clones, al tiempo que sentará bases más sólidas para el desarrollo de procesos, la ampliación de escala y la fabricación.

La cartera de Nova Biomedical también incluye soluciones analíticas fiables para la monitorización de cultivos celulares, entre las que se encuentran el análisis de metabolitos con BioProfile® FLEX2, la medición de la osmolalidad con OsmoTECH® y el recuento y la viabilidad celular con BioProfile® FAST CDV. Estas capacidades constituyen puntos de control fundamentales a lo largo del flujo de trabajo de bioprocesamiento y se utilizan desde la fase de desarrollo hasta la de producción.

La incorporación de los productos de NanoCellect supone un nuevo avance en la estrategia de Nova Biomedical para ofrecer una cartera de tecnologías más integrada que facilite la continuidad, el análisis y la toma de decisiones a lo largo de todo el ciclo de vida de los bioprocesos.

"NanoCellect aporta capacidades fundamentales en las fases iniciales a nuestra cartera y refuerza nuestra capacidad para conectar etapas clave en el desarrollo de líneas celulares", comentó John Luck, presidente de la división biofarmacéutica de Nova Biomedical. "Al integrar la clasificación celular con el aislamiento de clones y la verificación de alta fiabilidad, junto con puntos de control analíticos como la supervisión del cultivo celular y la osmolalidad, permitimos a los clientes obtener un clon adecuado con mayor rapidez y obtener información que les ayude a optimizar la selección de clones y a mejorar el rendimiento durante el desarrollo del proceso, la ampliación de escala y la fabricación. Este es un paso importante para crear una plataforma más conectada y diferenciada para el desarrollo de líneas celulares y los bioprocesos".

Acerca de Nova Biomedical

Nova Biomedical es proveedor mundial de instrumentos analíticos y soluciones avanzados para los mercados biofarmacéutico y clínico. La cartera de productos de la empresa respalda flujos de trabajo fundamentales en el desarrollo de líneas celulares, el desarrollo de procesos y la fabricación, lo que permite a los clientes mejorar la productividad, la calidad y la eficiencia operativa.

Acerca de NanoCellect

NanoCellect desarrolla tecnologías microfluídicas de clasificación celular diseñadas para el aislamiento celular cuidadoso y estéril. Sus plataformas se utilizan en aplicaciones como el desarrollo de líneas celulares, el análisis de células individuales y la investigación en terapia celular.

Lisa Fahey

Vicepresidente de Programas y Comunicaciones Corporativos

Correo electrónico: [email protected]

FUENTE Nova Biomedical