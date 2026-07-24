Nova Biomedical fait progresser les processus intégrés de développement de lignées cellulaires : les produits de NanoCellect entrent dans la gamme de Nova Biomedical

WALTHAM, Massachusetts, 24 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Nova Biomedical a annoncé aujourd'hui une opération portant sur certains actifs de NanoCellect, un fournisseur de technologies de tri cellulaire microfluidique.

Cette opération, qui élargit les capacités de Nova Biomedical en matière de développement de lignées cellulaires, permet de renforcer les compétences de la société dans le domaine de l'accompagnement des processus biopharmaceutiques, du développement précoce à la fabrication.

La plateforme de tri cellulaire WOLF G2® de NanoCellect® propose une sélection et un isolement cellulaires en douceur basés sur la microfluidique, qui viennent compléter la gamme Solentim existante de Nova Biomedical pour la génération de clones, leur vérification et l'analyse de leur croissance. En associant sélection cellulaire, isolement des cellules individuelles et vérification des clones à haute fiabilité, ces technologies favorisent une approche plus intégrée du développement de lignées cellulaires.

Cet élargissement du portefeuille de Nova réduira les délais de développement de lignées cellulaires et améliorera les résultats de la sélection clonale, tout en consolidant les bases nécessaires à la mise au point des procédés, à l'intensification de leur mise en œuvre et à la fabrication.

Le portefeuille de Nova Biomedical comprend également des solutions analytiques performantes pour la surveillance de culture cellulaire, notamment l'analyse des métabolites avec BioProfile® FLEX2, la mesure de l'osmolalité avec OsmoTECH®, ou encore le comptage cellulaire et l'évaluation de la viabilité des cellules avec BioProfile® FAST CDV. Ces solutions, qui assurent des contrôles primordiaux tout au long du cycle des procédés biotechnologiques, sont utilisées depuis la phase de développement jusqu'à la production.

L'entrée des produits de NanoCellect dans la gamme de Nova Biomedical renforce encore la stratégie de cette dernière, qui vise à proposer un éventail de technologies plus intégré pour soutenir la continuité, la compréhension et la prise de décision tout au long du cycle de vie des bioprocédés.

« NanoCellect apporte une capacité en amont cruciale à notre portefeuille pour nous aider à mieux relier les étapes clés du développement de lignées cellulaires », déclare John Luck, président de la division de biopharmaceutique chez Nova Biomedical. « En associant le tri cellulaire à l'isolement des clones et à une vérification à haute fiabilité, ainsi qu'à des points de contrôle analytiques tels que la surveillance de culture cellulaire et l'osmolalité, nous permettons à nos clients d'identifier plus rapidement un clone performant et d'obtenir des informations qui contribuent à optimiser la sélection clonale et à améliorer les performances lors de la mise au point des procédés, de leur développement et de la fabrication. Il s'agit d'une étape importante dans la mise en place d'une plateforme plus interconnectée et plus différenciée pour le développement de lignées cellulaires et les bioprocédés. »

À propos de Nova Biomedical

Nova Biomedical est un fournisseur mondial d'instruments et de solutions d'analyse de pointe destinés aux marchés biopharmaceutique et clinique. La gamme de produits de l'entreprise prend en charge les flux de travail essentiels dans les domaines du développement de lignées cellulaires, de la mise au point de procédés et de la fabrication, qui donnent aux clients les moyens d'améliorer leur productivité, la qualité de leurs produits et leur efficacité opérationnelle.

À propos de NanoCellect

NanoCellect met au point des technologies de tri cellulaire microfluidiques destinées à obtenir un isolement cellulaire en douceur dans des conditions stériles. Ses plateformes sont entre autres utilisées pour le développement de lignées cellulaires, l'analyse de cellules individuelles et la recherche en thérapie cellulaire.

Lisa Fahey

Vice-présidente chargée de la communication et des programmes d'entreprise

Adresse électronique : [email protected]