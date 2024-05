A NOVA OFERTA DE MOEDAS DO COLECIONADOR DA CASA DA MOEDA CANADENSE INCLUI UMA MOEDA DE PRATA CELEBRANDO O ANIVERSÁRIO DE COROAÇÃO DA SUA MAJESTADE O REI CHARLES III

OTTAWA, Ontário, 7 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- No aniversário de coroação da Sua Majestade o Rei Charles III, a investidura do primeiro novo monarca canadense em 70 anos, a Casa da Moeda Canadense está comemorando esse evento histórico com uma moeda especial de prata para colecionadores. O reverso da Moeda Requintada de Prata Edição Especial de 2024 – Aniversário de Coroação da Sua Majestade o Rei Charles III apresenta uma reprodução colorida do retrato oficial da coroação da Sua Majestade, tirado no Palácio de Buckingham em 6 de maio de 2023 pelo fotógrafo britânico Hugo Burnand. Esse retrato majestoso é emoldurado por folhas de bordo gravadas sobre um fundo espelhado. O anverso mostra a efígie da Sua Majestade desenhada pelo artista canadense Steven Rosati. Esse souvenir está disponível a partir de hoje.

Entre outros itens colecionáveis que agora estão disponíveis:

A moeda de prata fina de $20 de 2024 e a moeda de ouro puro de $200 apresentando o broche de floco de neve do jubileu de safira como parte de uma nova série de joias da coroa;

de 2024 e a moeda de ouro puro de apresentando o broche de floco de neve do jubileu de safira como parte de uma nova série de joias da coroa; Moedas de prata fina de $20 (1 onça) e $50 (5 onças) com folha de bordo de prata em ultra alto relevo de 2024, bem como uma moeda de ouro puro de $200 com folha de bordo de ouro em ultra alto relevo, cada uma apresentando um inovador estampado de fundo parecido com uma floresta pulsante;

(1 onça) e (5 onças) com folha de bordo de prata em ultra alto relevo de 2024, bem como uma moeda de ouro puro de com folha de bordo de ouro em ultra alto relevo, cada uma apresentando um inovador estampado de fundo parecido com uma floresta pulsante; A moeda de prata fina de $20 de 2024 da série "Estas são as maravilhosas águas do Canadá - Litoral Ártico", desenhada pela artista dos Territórios do Noroeste Myrna Pokiak;

de 2024 da série "Estas são as maravilhosas águas do Canadá - Litoral Ártico", desenhada pela artista dos Territórios do Noroeste Myrna Pokiak; A moeda de prata fina de 1 centavo de 2024, da série "Desenhos perdidos dos arquivos", apresentando o trílio de Emanuel Hahn ;

; O rolo de circulação especial com moedas de 50 centavos de 2024;

A coleção especial de rolo de 2024 - primeiras impressões; e

O livro da coleção anual de 2023 com o conjunto não circulado da edição especial.

As cunhagens, os preços e informações completas sobre cada produto podem ser encontrados na guia "Shop" (Loja) do site www.mint.ca. As imagens das moedas estão disponíveis aqui.

Esses produtos podem ser encomendados a partir de hoje entrando em contato diretamente com a Casa da Moeda Canadense pelo telefone

1-800-267-1871 no Canadá, 1-800-268-6468 nos EUA ou em www.mint.ca. Os produtos também estão disponíveis nas lojas da Casa da Moeda Canadense em Ottawa e Winnipeg, nas agências participantes do correio canadense e por meio da rede global de revendedores e distribuidores da Casa da Moeda Canadense.

FONTE Royal Canadian Mint (RCM)