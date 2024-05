DAS NEUE ANGEBOT AN SAMMLERMÜNZEN DER ROYAL CANADAIN MINT UMFASST EINEN SILBERDOLLAR ZUM JAHRESTAG DER KRÖNUNG SEINER MAJESTÄT KÖNIG CHARLES III

OTTAWA, ON, 7. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Am Jahrestag der Krönung Seiner Majestät König Charles III., der Amtseinführung des ersten neuen kanadischen Monarchen seit 70 Jahren, gedenkt die Royal Canadian Mint diesem historischen Ereignis mit einer speziellen Silbersammlermünze. Die Rückseite des 2024 Special Edition Proof Silver Dollar - Anniversary of His Majesty King Charles III's Coronation zeigt eine farbige Reproduktion des offiziellen Krönungsporträts Seiner Majestät, das am 6. Mai 2023 im Buckingham Palace vom britischen Fotografen Hugo Burnand aufgenommen wurde. Dieses königliche Porträt wird von Ahornblättern umrahmt, die auf einen spiegelnden Hintergrund graviert sind. Die Vorderseite zeigt das Bildnis Seiner Majestät, das von dem kanadischen Künstler Steven Rosati entworfen wurde. Dieses Andenken ist ab heute erhältlich.

Weitere Sammlerstücke sind jetzt erhältlich:

Die 2024 $ 20 Feinsilbermünze und $ 200 reine Goldmünze mit der Sapphire Jubilee Snowflake Brooch aus einer neuen Crown Jewels Serie;

Feinsilbermünze und reine Goldmünze mit der Sapphire Jubilee Snowflake Brooch aus einer neuen Crown Jewels Serie; Die 2024 $20 1 oz. und $50 5 oz. Feinsilber-Ultrahochrelief-Silber Maple Leaf-Münzen sowie eine 200-Dollar -Reingold-Ultrahochrelief-Gold Maple Leaf-Münze, die jeweils ein innovatives pulsierendes Waldhintergrundmuster aufweisen;

1 oz. und 5 oz. Feinsilber-Ultrahochrelief-Silber Maple Leaf-Münzen sowie eine -Reingold-Ultrahochrelief-Gold Maple Leaf-Münze, die jeweils ein innovatives pulsierendes Waldhintergrundmuster aufweisen; Die 2024 $20 Feinsilbermünze This is Canada Wondrous Waters - Arctic Coast wurde von der Künstlerin Myrna Pokiak aus den Northwest Territories entworfen;

Feinsilbermünze This is Canada Wondrous Waters - Arctic Coast wurde von der Künstlerin aus den entworfen; Die 2024 1-Cent Feinsilbermünze - Lost Designs from the Archives mit dem Trillium von Emanuel Hahn ;

Feinsilbermünze - Lost Designs from the Archives mit dem Trillium von ; Die 50-Cent -Special Wrap Circulation Roll 2024;

-Special Wrap Circulation Roll 2024; Die 2024 Special Wrap Roll Collection - First Strikes; und

Das 2023 Annual Collection Book mit Special Edition Uncirculated Set.

Prägezahlen, Preise und vollständige Hintergrundinformationen zu jedem Produkt finden Sie auf der Registerkarte „Shop" von www.mint.ca. Bilder der Münzen finden Sie hier.

Diese Produkte können ab heute direkt bei der Royal Canadian Mint unter

1-800-267-1871 in Kanada, 1-800-268-6468 in den USA oder unter www.mint.ca bestellt werden. Sie sind auch in den Boutiquen der Royal Canadian Mint in Ottawa und Winnipeg, in den teilnehmenden Filialen der Canada Post und über das weltweite Händler- und Vertriebsnetz der Münze erhältlich.

Informationen zur Royal Canadian Mint

Die Royal Canadian Mint ist ein staatliches kanadisches Unternehmen. Es prägt die Geldmünzen und bringt sie in Umlauf. Die Mint ist eine der größten und vielseitigsten Münzprägeanstalten weltweit. Sie hat sowohl preisgekrönte Sammlerstücke und marktführende Bullions (Anlagemünzen) als auch die angesehenen kanadischen militärischen und zivilen Gedenkstücke herausgegeben. Darüber hinaus ist die Mint auch in London und in der Verfeinerung von COMEX-Gütern tätig und bietet ein umfassendes Spektrum der besten Gold- und Silber-Verfeinerungen ihrer Art. Als Einrichtung und Unternehmen strebt die Mint den bestmöglichen Umweltschutz an und bemüht sich, günstig auf die Gemeinschaften ihrer Tätigkeit einzuwirken. The Mint bindet die Aspekte Umwelt, Soziales und Führung/Leitung in jeder Hinsicht in seine Operationen ein.

Weitere Informationen über die Mint, ihre Produkte und Dienstleistungen finden Sie unter www.mint.ca. Folgen Sie der Mint auf LinkedIn, Facebook und Instagram.

