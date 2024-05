LA NOUVELLE OFFRE DE PIÈCES DE COLLECTION DE LA MONNAIE ROYALE CANADIENNE PROPOSE UN DOLLAR EN ARGENT SOULIGNANT LE PREMIER ANNIVERSAIRE DU COURONNEMENT DE SA MAJESTÉ LE ROI CHARLES III

OTTAWA, ON, 7 mai 2024 /PRNewswire/ -- La Monnaie royale canadienne souligne l'anniversaire du couronnement de Sa Majesté le roi Charles III, première investiture d'un nouveau monarque depuis 70 ans, avec une pièce de collection en argent bien spéciale. Le revers du dollar épreuve numismatique en argent édition spéciale 2024 – Anniversaire du couronnement de Sa Majesté le roi Charles III est orné d'une reproduction en couleurs de son portrait de couronnement officiel, pris le 6 mai 2023 au palais de Buckingham par le photographe britannique Hugo Burnand. Ce portrait royal est entouré de feuilles d'érable gravées sur un champ brillant tel un miroir. L'avers est à l'effigie de Sa Majesté le roi Charles III, selon l'artiste canadien Steven Rosati. Cette pièce est en vente dès aujourd'hui.

Les produits de collection suivants sont également en vente :

La pièce de 20 $ en argent fin et la pièce de 200 $ en or pur 2024 – Broche en forme de flocon de neige du jubilé de saphir de la nouvelle série Joyaux de la couronne .

. Les pièces de 1 oz (20 $) et de 5 oz (50 $) en argent fin à très haut relief 2024 – Feuille d'érable en argent ainsi que la pièce de 200 $ en or pur à très haut relief 2024 – Feuille d'érable en or. Chacune comporte, à l'arrière-plan, un motif de forêt récurrent à effet de pulsation novateur.

La pièce de 20 $ en argent fin 2024 – Voici le Canada : Merveilleuses étendues d'eau – La côte de l'Arctique, motif créé par l'artiste ténoise Myrna Pokiak.

: Merveilleuses étendues d'eau – La côte de l'Arctique, motif créé par l'artiste ténoise Myrna Pokiak. La pièce de 1 cent en argent fin 2024 – Trésors d'archives : Trille, par Emanuel Hahn.

en argent fin 2024 – Trésors d'archives : Trille, par Emanuel Hahn. Le rouleau spécial de pièces de circulation de 50 cents 2024.

2024. La collection de rouleaux spéciaux 2024 – Premières pièces frappées.

Le livre de la collection annuelle 2023 avec ensemble hors-circulation édition spéciale.

Le tirage, le prix et la description complète de chaque produit figurent à l'onglet « Magasiner » du site www.monnaie.ca. Vous trouverez des images de la pièce ici.

Pour commander ces produits dès aujourd'hui, communiquez directement avec la Monnaie royale canadienne par téléphone, au 1-800-267-1871 au Canada, ou au 1-800-268-6468 aux États-Unis, ou rendez-vous en ligne au www.monnaie.ca. Ils seront également vendus dans les boutiques de la Monnaie à Ottawa et à Winnipeg, dans les établissements de Postes Canada participants ainsi que par l'intermédiaire du réseau mondial de marchands et de distributeurs de la Monnaie.

