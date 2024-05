A nova plataforma CAS BioFinder Discovery capacita cientistas que descobrem medicamentos a revelar percepções, impulsionar a inovação e poupar tempo

Novas capacidades transformadoras de informação científica combinam uma coleção incomparável de dados científicos selecionados com modelos preditivos avançados para acelerar a inovação na descoberta de medicamentos em estágio inicial

COLUMBUS, Ohio, 21 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Hoje, a CAS, uma divisão da American Chemical Society especializada em gestão de conhecimento científico, anunciou o lançamento da CAS BioFinder Discovery Platform™, uma oferta abrangente de ciências biológicas que irá revelar novos percepções por meio de conexões de dados sem precedentes. A nova oferta fornece aos cientistas que descobrem medicamentos a capacidade de explorar dados conhecidos e previstos, encontrar respostas às suas perguntas de modo rápido e confiável, e acelerar o processo pré-clínico de descoberta de medicamentos.

"À medida que o volume e a complexidade do conteúdo científico aumentam, os cientistas que descobrem medicamentos passam muito tempo vasculhando dados", disse Manuel Guzman, Presidente do CAS. "As organizações de P&D que fazem parceria com o CAS terão autonomia para navegar pela enorme quantidade de informações científicas e obter informações necessárias para levar medicamentos inovadores e que salvam vidas ao mercado com mais rapidez."

A plataforma CAS BioFinder Discovery explora conteúdo científico através do CAS Content Collection™, que inclui os mais abrangentes dados científicos do mundo, altamente estruturados e com curadoria humana. Além de conectar sequências biológicas, dados de relação estrutura-atividade, medição de ADME e toxicidade à sua coleção de substâncias, a CAS incorporou mais recentemente dados de biomarcadores ligados a doenças e medicamentos. A CAS aproveitou o Chemotargets CLARITY® como base tecnológica para recursos preditivos e analíticos do CAS BioFinder™.

Ao combinar esta riqueza de conhecimento científico com tecnologia proprietária impulsionada por IA e uma interface visual intuitiva, a CAS BioFinder Discovery Platform foi criada para atender cientistas que descobrem medicamentos em suas pesquisas, bem como o CAS SciFinder®, que serviu químicos e cientistas relacionados durante décadas.

Através da CAS BioFinder Discovery Platform, os usuários podem explorar dados empíricos e executar modelos preditivos para compreender os prováveis efeitos de novas moléculas. A nova plataforma também inclui acesso API a dados de bioatividade e biomarcadores que os cientistas poderão processar usando seus modelos internos. Com o tempo, os usuários irão se beneficiar dos recursos de inovação totalmente integrados que abrangem seu espectro de dados, pesquisas e necessidades de fluxo de trabalho.

Para garantir que a CAS BioFinder Discovery Platform aborde os pontos mais importantes dos cientistas de descoberta de medicamentos, no ano passado o CAS montou um Conselho Consultivo da Setores de Ciências da Vida composto por líderes mundiais de organizações comerciais, acadêmicas e governamentais que orientaram a jornada da organização nas ciências da vida. Uma versão inicial do CAS BioFinder também foi compartilhada com diversos parceiros do setor, cujo feedback ajudou a tornar a solução sólida desde o início.

"Nossa missão com a CAS BioFinder Discovery Platform é ajudar os cientistas que estão descobrindo medicamentos nos estágios iniciais a avançar em suas pesquisas com mais eficiência e confiança, para que possam resolver os tipos de problemas terapêuticos que os deixaram entusiasmados para iniciar suas pesquisas", disse o Dr. Michael Dennis, Diretor Científico da CAS. "A solução permite que os cientistas encontrem, compilem, compreendam e confiem no conteúdo científico de que precisam, para usá-lo perfeitamente para executar modelos analíticos e preditivos, além de descobrir respostas e informações, a fim de impulsionar suas pesquisas, para que o mundo não tenha que esperar pelo próximo avanço na descoberta de medicamentos."

A plataforma CAS BioFinder Discovery continuará evoluindo e sendo aprimorada para satisfazer as necessidades dos cientistas que descobrem medicamentos.

Saiba mais sobre a plataforma CAS BioFinder Discovery em https://www.cas.org/solutions/biofinder-discovery-platform.

Sobre a CAS

A CAS conecta o conhecimento científico mundial para acelerar avanços que melhoram vidas. Capacitamos inovadores internacionais a navegar com eficiência no complexo cenário de dados atual e tomar decisões com confiança em cada fase da jornada de inovação. Como especialista em gestão do conhecimento científico, nossa equipe cria a maior coleção confiável de dados científicos com curadoria humana do mundo e oferece soluções, serviços e conhecimentos especializados de informações essenciais. Cientistas, profissionais de patentes e líderes empresariais de todos os setores confiam na CAS para ajudá-los a descobrir oportunidades, mitigar riscos e liberar conhecimento compartilhado para que possam passar da inspiração à inovação com mais rapidez. A CAS é uma divisão da American Chemical Society. Conecte-se conosco em cas.org.

