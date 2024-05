La nouvelle plateforme de découverte CAS BioFinder permet aux scientifiques spécialisés dans la découverte de médicaments de fournir des informations, de stimuler l'innovation et de gagner du temps

De nouvelles capacités d'information scientifique transformatrices combinées à une collection inégalée de données scientifiques curatées avec des modèles prédictifs avancés afin d'accélérer l'innovation en matière de découverte de médicaments à un stade précoce

COLUMBUS, Ohio, 21 mai 2024 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, CAS, une division de l'American Chemical Society spécialisée dans la gestion des connaissances scientifiques, a annoncé le lancement de la plateforme de découverte CAS BioFinder™, une offre complète en sciences de la vie qui révélera de nouvelles informations grâce à des connexions de données sans précédent. Cette nouvelle solution permet aux chercheurs de médicaments d'explorer les données connues et prédites, de trouver des réponses à leurs questions de manière rapide et fiable, et d'accélérer le processus de découverte de médicaments précliniques.

« À mesure que le volume et la complexité du contenu scientifique augmentent, les scientifiques spécialisés dans la découverte de médicaments passent trop de temps à fouiller les données », a déclaré Manuel Guzman, président de CAS. « Les organisations de R&D qui s'associent à CAS seront en mesure de naviguer dans la quantité écrasante d'informations scientifiques et d'obtenir les informations dont elles ont besoin pour mettre plus rapidement sur le marché des médicaments innovants et salvateurs ».

La plateforme de découverte CAS BioFinder puise dans le contenu scientifique grâce à la CAS Content Collection™, qui comprend les données scientifiques les plus complètes au monde, étroitement structurées et gérées par des humains. En plus de relier les séquences biologiques, les données sur les relations structure-activité, les mesures ADME et la toxicité à sa collection de substances, CAS a récemment intégré des données sur les biomarqueurs associés aux maladies et aux médicaments. CAS s'est appuyé sur Chemotargets CLARITY ® comme base technologique pour les capacités prédictives et analytiques de CAS BioFinder™.

Associant cette richesse de connaissances scientifiques à une technologie propriétaire alimentée par l'IA et à une interface visuelle intuitive, la plateforme de découverte CAS BioFinder est conçue pour servir les chercheurs en découverte de médicaments dans leurs recherches, tout comme CAS SciFinder ® a servi les chimistes et les scientifiques apparentés pendant des décennies.

Grâce à la plateforme de découverte CAS BioFinder, les utilisateurs peuvent explorer des données empiriques et exécuter des modèles prédictifs pour comprendre les effets probables des nouvelles molécules. La nouvelle plateforme comprend également un accès API aux données relatives à la bioactivité et aux biomarqueurs que les scientifiques pourront traiter à l'aide de leurs modèles internes. Au fil du temps, les utilisateurs bénéficieront de capacités d'innovation entièrement intégrées qui couvriront l'ensemble de leurs besoins en matière de données, de recherche et de flux de travail.

Pour s'assurer que la plateforme de découverte CAS BioFinder répond aux besoins les plus pressants des chercheurs de médicaments, CAS a créé l'année dernière un comité consultatif de l'industrie des sciences de la vie composé de leaders d'opinion internationaux issus d'organisations commerciales, universitaires et gouvernementales qui ont guidé le parcours de l'organisation dans le domaine des sciences de la vie. Une première version de CAS BioFinder a également été partagée avec plusieurs partenaires industriels dont les commentaires ont contribué à renforcer la solution dès le départ.

« Notre mission avec la plateforme de découverte CAS BioFinder est d'aider les scientifiques de la découverte de médicaments à un stade précoce à faire progresser leurs recherches plus efficacement et en toute confiance afin qu'ils puissent résoudre les types de problèmes thérapeutiques qui les ont rendus enthousiastes à commencer leur recherche en premier lieu », a déclaré le Dr. Michael Dennis, directeur scientifique du CAS. « La solution permet aux scientifiques de trouver, de compiler, de comprendre et de faire confiance au contenu scientifique dont ils ont besoin, de l'utiliser de manière transparente pour exécuter des modèles analytiques et prédictifs, et de découvrir les réponses et les idées pour, en fin de compte, propulser leur recherche, afin que le monde n'ait pas à attendre la prochaine découverte de médicaments. »

La plateforme de découverte CAS BioFinder continuera d'évoluer et d'être améliorée pour répondre aux besoins des scientifiques spécialisés dans la découverte de médicaments.

Pour en savoir plus sur la plateforme de découverte CAS BioFinder, consultez le site https://www.cas.org/solutions/biofinder-discovery-platform .

À propos de CAS

Le CAS relie les connaissances scientifiques du monde entier afin d'accélérer les percées qui améliorent la vie des gens. Nous donnons aux innovateurs mondiaux les moyens de naviguer efficacement dans le paysage complexe des données d'aujourd'hui et de prendre des décisions en toute confiance à chaque phase du parcours de l'innovation. Spécialiste de la gestion des connaissances scientifiques, notre équipe constitue la plus grande collection au monde de données scientifiques créées par l'homme et fournit des solutions, des services et une expertise essentiels en matière d'information. Les scientifiques, les professionnels des brevets et les chefs d'entreprise de tous les secteurs comptent sur CAS pour les aider à découvrir des opportunités, à atténuer les risques et à libérer des connaissances partagées afin de passer plus rapidement de l'inspiration à l'innovation. CAS est une division de l'American Chemical Society. Rejoignez-nous sur cas.org .