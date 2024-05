Neue CAS BioFinder Discovery Platform ermöglicht Wissenschaftlern in der Wirkstoffforschung, Erkenntnisse zu gewinnen, Innovationen voranzutreiben und Zeit zu sparen

Umfassende neue wissenschaftliche Informationsmöglichkeiten kombinieren eine beispiellose Sammlung kuratierter wissenschaftlicher Daten mit fortschrittlichen Vorhersagemodellen, um die Innovation in der frühen Phase der Arzneimittelentwicklung zu beschleunigen

COLUMBUS, Ohio, 21. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Heute kündigte CAS, eine auf wissenschaftliches Wissensmanagement spezialisierte Abteilung der American Chemical Society, die Einführung der CAS BioFinder Discovery Platform™ an – ein umfassendes Angebot für die Biowissenschaften, das durch beispiellose Datenverbindungen neue Erkenntnisse zutage fördern wird. Das neue Angebot bietet Wissenschaftlern in der Arzneimittelforschung die Möglichkeit, bekannte und vorhergesagte Daten zu untersuchen, schnell und zuverlässig Antworten auf ihre Fragen zu finden und den präklinischen Prozess der Arzneimittelentdeckung zu beschleunigen.

„Angesichts der zunehmenden Menge und Komplexität wissenschaftlicher Inhalte verbringen Wissenschaftler in der Arzneimittelforschung zu viel Zeit mit dem Durchkämmen von Daten", sagte Manuel Guzman, Präsident von CAS. „F&E-Organisationen, die mit CAS zusammenarbeiten, werden in die Lage versetzt, sich in der überwältigenden Menge wissenschaftlicher Informationen zurechtzufinden und die Erkenntnisse zu gewinnen, die sie benötigen, um innovative, lebensrettende Medikamente schneller auf den Markt zu bringen."

Die CAS BioFinder Discovery Platform erschließt wissenschaftliche Inhalte über die CAS Content Collection™, die die weltweit umfassendsten, hochstrukturierten und von Menschen kuratierten wissenschaftlichen Daten enthält. Neben der Verknüpfung von biologischen Sequenzen, Daten zu Struktur-Wirkungs-Beziehungen, ADME-Messungen und Toxizität mit seiner Substanzsammlung hat CAS in jüngster Zeit auch Biomarker-Daten in Verbindung mit Krankheiten und Arzneimitteln aufgenommen. CAS nutzte Chemotargets CLARITY® als technologische Grundlage für die prädiktiven Fähigkeiten und Analysen von CAS BioFinder™.

Die CAS BioFinder Discovery Platform verbindet diese Fülle an wissenschaftlichem Wissen mit proprietärer KI-gestützter Technologie und einer intuitiven, visuellen Benutzeroberfläche. Sie wurde entwickelt, um Wissenschaftlern in der Arzneimittelforschung bei ihrer Forschung zu helfen, so wie CAS SciFinder® Chemikern und verwandten Wissenschaftlern seit Jahrzehnten dient.

Mit der CAS BioFinder Discovery Platform können Nutzer empirische Daten untersuchen und Vorhersagemodelle ausführen, um die wahrscheinlichen Auswirkungen neuartiger Moleküle zu verstehen. Die neue Plattform umfasst auch einen API-Zugang zu Bioaktivitäts- und Biomarkerdaten, die die Wissenschaftler mit ihren eigenen Modellen verarbeiten können. Im Laufe der Zeit werden die Nutzer von vollständig integrierten Innovationsfunktionen profitieren, die ihr gesamtes Spektrum an Daten-, Forschungs- und Workflow-Anforderungen abdecken.

Um sicherzustellen, dass die CAS BioFinder Discovery Platform die wichtigsten Probleme von Wissenschaftlern in der Wirkstoffforschung adressiert, hat CAS im vergangenen Jahr einen Beirat für die Life-Sciences-Industrie zusammengestellt, der sich aus globalen Vordenkern aus kommerziellen, akademischen und staatlichen Organisationen zusammensetzt, die das Unternehmen auf seinem Weg in die Life Sciences begleitet haben. Eine frühe Version von CAS BioFinder wurde auch mit mehreren Industriepartnern geteilt, deren Feedback dazu beigetragen hat, die Lösung von Anfang an stark zu machen.

„Unsere Mission mit der CAS BioFinder Discovery Platform ist es, Wissenschaftlern in frühen Stadien der Arzneimittelforschung zu helfen, ihre Forschung effizienter und sicherer voranzutreiben, sodass sie die Arten von therapeutischen Problemen lösen können, die sie dazu gebracht haben, ihre Forschung überhaupt erst zu beginnen", sagte Dr. Michael Dennis, Chief Scientific Officer von CAS, . „Die Lösung ermöglicht es Wissenschaftlern, die von ihnen benötigten wissenschaftlichen Inhalte zu finden, zusammenzustellen, zu verstehen und ihnen zu vertrauen, sie nahtlos für die Durchführung von Analyse- und Vorhersagemodellen zu nutzen und die Antworten und Erkenntnisse zu finden, die ihre Forschung letztlich vorantreiben, damit die Welt nicht auf den nächsten Durchbruch in der Arzneimittelforschung warten muss."

Die CAS BioFinder Discovery Platform wird ständig weiterentwickelt und verbessert, um den Bedürfnissen der Wissenschaftler in der Arzneimittelforschung gerecht zu werden.

Erfahren Sie mehr über die CAS BioFinder Discovery Platform unter https://www.cas.org/solutions/biofinder-discovery-platform.

Informationen zu CAS

CAS vernetzt das wissenschaftliche Wissen der Welt, um Durchbrüche zu beschleunigen, die das Leben verbessern. Wir befähigen globale Innovatoren, sich in der komplexen Datenlandschaft von heute effizient zurechtzufinden und in jeder Phase des Innovationsprozesses sichere Entscheidungen zu treffen. Als Spezialist für wissenschaftliches Wissensmanagement baut unser Team die weltweit größte Sammlung von wissenschaftlichen Daten auf, die von Menschen kuratiert wurden, und bietet wichtige Informationslösungen, Dienstleistungen und Fachwissen. Wissenschaftler, Patentexperten und Führungskräfte aus verschiedenen Branchen verlassen sich auf CAS, wenn es darum geht, Chancen zu erkennen, Risiken zu minimieren und gemeinsames Wissen zu erschließen, damit sie schneller von der Inspiration zur Innovation gelangen. CAS ist eine Abteilung der American Chemical Society. Kontaktieren Sie uns unter cas.org.

