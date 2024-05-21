全新 CAS BioFinder Discovery Platform 讓藥物發現科學家能夠揭示新知、推動創新並節省時間

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CAS

21 5月, 2024, 21:00 CST

革命性的全新科學資訊功能，集無與倫比的科學數據集與先進的預測模型於一身，加速早期藥物發現的創新

俄亥俄州哥倫布2024年5月21日 /美通社/ -- 美國化學學會旗下專門從事科學知識管理的 CAS 今天宣佈推出 CAS BioFinder Discovery Platform™，這是一款全面的生命科學產品，可透過前所未有的數據連接發掘新知。新平台為藥物發現科學家提供能力，助其探索已知及預測數據、快速可靠地找到問題答案，從而加速臨床前藥物的發現過程。

CAS 總裁 Manuel Guzman 說道：「面對海量且日益複雜的科學資訊，藥物發現科學家耗費大量時間梳理數據。 與 CAS 合作的研發機構將能夠瀏覽大量的科學資訊並獲取所需的洞察力，推動創新的救命藥物更快上市，造福患者。」

New CAS BioFinder Discovery Platform empowers drug discovery scientists to reveal insights, drive innovation, and save time
New CAS BioFinder Discovery Platform empowers drug discovery scientists to reveal insights, drive innovation, and save time

CAS BioFinder Discovery Platform 藉助 CAS Content Collection™ 發掘海量科學內容，當中包括世界上最全面、高度結構化、人工編輯的科學數據。CAS 不僅將生物序列、結構-活性關係數據、ADME 測量和毒性數據與其物質集連接起來，最近還納入了與疾病和藥物相關的生物標記數據。CAS 以 Chemotargets CLARITY® 為技術基石，為 CAS BioFinder™ 提供強大的預測和分析能力。

CAS BioFinder Discovery Platform 將豐富的科學知識與專有 AI 技術和直觀的視覺化介面相結合，為藥物發現科學家的研究提供服務，如同 CAS SciFinder® 數十年來為化學家和相關科學家提供的服務一樣。

CAS BioFinder Discovery Platform 讓使用者能夠探索經驗數據並運行預測模型，深入洞察新型分子的潛在影響。新平台提供生物活性和生物標記數據的應用程式介面（API），協助科學家利用內部模型分析這些數據。隨著時間的推移，使用者將受益於平台全面整合的創新能力，滿足其在數據、研究和工作流程方面的各種需求。

為確保 CAS BioFinder Discovery Platform 解決藥物發現科學家的核心痛點，CAS 去年成立了生命科學行業顧問委員會，匯聚全球商業、學術和政府組織的思想領袖，協助 CAS 在生命科學領域取得成功。CAS BioFinder 從早期版本開始就與多家行業合作夥伴密切合作，汲取寶貴反饋意見，不斷改進，打造強大的解決方案。

CAS 首席科學家 Michael Dennis 博士指出：「CAS BioFinder Discovery Platform 的使命是賦能早期藥物發現科學家，助其更高效、更自信地推進研究，攻克那些激發他們投身科研的重大治療挑戰。該解決方案讓科學家能夠輕鬆發現、整合、理解和信任所需科學資訊，利用這些資訊無縫運行分析和預測模型，從而獲取答案和洞察，加速研究進程，協助藥物發現領域取得突破性進展，造福人類健康。」

CAS BioFinder Discovery Platform 將持續迭代，不斷強化功能，以滿足藥物發現科學家不斷演變的需求。

如欲進一步了解 CAS BioFinder Discovery Platform，請瀏覽 https://www.cas.org/solutions/biofinder-discovery-platform

關於 CAS

CAS 打通全球科學知識，加速突破，改善生活。我們賦能全球創新者高效駕馭當今繁雜的數據環境，在創新歷程的每個階段做出自信決策。作為科學知識管理領域的專家，CAS 團隊建立了由人類編輯的世界最大權威科學數據集，並提供重要的資訊解決方案、服務和專業知識。各行各業的科學家、專利專業人士和企業領導者都信賴 CAS，協助其發掘機遇、降低風險、釋放共享知識，加速將靈感轉化為創新成果。CAS 是美國化學學會旗下機構。歡迎瀏覽 cas.org 與我們聯絡。

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