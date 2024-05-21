全新 CAS BioFinder Discovery Platform 讓藥物發現科學家能夠揭示新知、推動創新並節省時間

CAS BioFinder Discovery Platform 藉助 CAS Content Collection™ 發掘海量科學內容，當中包括世界上最全面、高度結構化、人工編輯的科學數據。CAS 不僅將生物序列、結構-活性關係數據、ADME 測量和毒性數據與其物質集連接起來，最近還納入了與疾病和藥物相關的生物標記數據。CAS 以 Chemotargets CLARITY® 為技術基石，為 CAS BioFinder™ 提供強大的預測和分析能力。

CAS BioFinder Discovery Platform 將豐富的科學知識與專有 AI 技術和直觀的視覺化介面相結合，為藥物發現科學家的研究提供服務，如同 CAS SciFinder® 數十年來為化學家和相關科學家提供的服務一樣。

CAS BioFinder Discovery Platform 讓使用者能夠探索經驗數據並運行預測模型，深入洞察新型分子的潛在影響。新平台提供生物活性和生物標記數據的應用程式介面（API），協助科學家利用內部模型分析這些數據。隨著時間的推移，使用者將受益於平台全面整合的創新能力，滿足其在數據、研究和工作流程方面的各種需求。

為確保 CAS BioFinder Discovery Platform 解決藥物發現科學家的核心痛點，CAS 去年成立了生命科學行業顧問委員會，匯聚全球商業、學術和政府組織的思想領袖，協助 CAS 在生命科學領域取得成功。CAS BioFinder 從早期版本開始就與多家行業合作夥伴密切合作，汲取寶貴反饋意見，不斷改進，打造強大的解決方案。

CAS 首席科學家 Michael Dennis 博士指出：「CAS BioFinder Discovery Platform 的使命是賦能早期藥物發現科學家，助其更高效、更自信地推進研究，攻克那些激發他們投身科研的重大治療挑戰。該解決方案讓科學家能夠輕鬆發現、整合、理解和信任所需科學資訊，利用這些資訊無縫運行分析和預測模型，從而獲取答案和洞察，加速研究進程，協助藥物發現領域取得突破性進展，造福人類健康。」

CAS BioFinder Discovery Platform 將持續迭代，不斷強化功能，以滿足藥物發現科學家不斷演變的需求。

如欲進一步了解 CAS BioFinder Discovery Platform，請瀏覽 https://www.cas.org/solutions/biofinder-discovery-platform。

關於 CAS

CAS 打通全球科學知識，加速突破，改善生活。我們賦能全球創新者高效駕馭當今繁雜的數據環境，在創新歷程的每個階段做出自信決策。作為科學知識管理領域的專家，CAS 團隊建立了由人類編輯的世界最大權威科學數據集，並提供重要的資訊解決方案、服務和專業知識。各行各業的科學家、專利專業人士和企業領導者都信賴 CAS，協助其發掘機遇、降低風險、釋放共享知識，加速將靈感轉化為創新成果。CAS 是美國化學學會旗下機構。歡迎瀏覽 cas.org 與我們聯絡。

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