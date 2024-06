A NPCI International e o Banco Central de Reserva del Perú fazem parceria para desenvolver no Peru um sistema de pagamentos em tempo real semelhante ao UPI

MUMBAI, Índia, 6 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A NPCI International Payments Limited (NIPL) e o Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) anunciaram uma parceria para permitir a implantação no Peru de um sistema de pagamentos em tempo real semelhante ao UPI. Essa colaboração é um marco significativo, tornando o Peru o primeiro país da América do Sul a adotar a tecnologia UPI (Unified Payment Interface, ou Interface de Pagamento Unificada), reconhecida mundialmente, um símbolo da excelência pioneira da Índia em pagamentos digitais.

Left to Right: Mr. Gunveer Singh, Chief General Manager in Charge Department of Payment and Settlement Systems, Reserve Bank of India (RBI); Shri. Vishvas Vidu Sapkal, Ambassador of India in Peru; Mr. Julio Velarde, Governor of the Central Reserve Bank of Peru (BCRP); Mr. Paul Castillo, General Manager of the Central Reserve Bank of Peru (BCRP); Mr. Ritesh Shukla, Chief Executive Officer, NPCI International Payments Limited (NIPL)

Essa parceria estratégica capacita o BCRP a estabelecer dentro do país uma plataforma confiável e eficiente de pagamentos em tempo real. Este sistema inovador facilita os pagamentos instantâneos entre indivíduos e empresas, reduzindo assim a dependência de transações em dinheiro e expandindo o uso de pagamentos digitais para a grande população peruana sem conta bancária. O caráter bancário colaborativo e aberto da UPI permite uma maior conectividade e interoperabilidade com redes de pagamentos nacionais e internacionais e promoverá a inovação e a resiliência no ecossistema de pagamentos peruano.

Referindo-se a esse desenvolvimento, o Sr. Ritesh Shukla, CEO da NPCI International, disse: "Nossa parceria com o BCRP tem como objetivo fortalecer a infraestrutura financeira do Peru para promover o seu crescimento econômico. Trabalharemos juntos para atender ao nosso objetivo comum de promover pagamentos digitais, inclusão financeira, otimização de custos e transparência no ambiente de pagamentos, com escopo para maior escalabilidade e adaptabilidade, a fim de incorporar futuros avanços tecnológicos e demandas do mercado. Isso também reflete nosso compromisso com o aprimoramento dos bens públicos digitais em todo o globo. Uma vez em funcionamento, os cidadãos peruanos terão acesso a um nível inigualável de conveniência, segurança e eficiência em transações financeiras."

Sobre o acordo, o Sr. Julio Velarde, Presidente do BCRP, disse: "Estamos muito satisfeitos com esse acordo firmado com nosso novo parceiro estratégico, a NPCI International. Acreditamos que isso marca um passo significativo no fortalecimento e modernização do nosso sistema de pagamentos, com o objetivo de expandir o acesso aos pagamentos digitais no Peru. O apoio do Reserve Bank of India tem sido uma pedra angular deste acordo. O BCRP tem como objetivo promover a inclusão financeira, a segurança e a eficiência, além de introduzir novas formas de utilização dos pagamentos digitais. Além disso, consideramos que essa nova infraestrutura terá um papel fundamental na promoção da inovação e na entrada de novos participantes no ecossistema peruano. Isso, sem dúvida, oferecerá serviços de pagamento novos e acessíveis a todos, especialmente à parcela da população peruana sem conta bancária, complementando a indústria de pagamentos existente."

