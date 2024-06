NPCI International et la Banque centrale de réserve du Pérou s'associent pour développer un système de paiement en temps réel de type UPI au Pérou

MUMBAI, Inde, 6 juin 2024 /PRNewswire/ -- NPCI International Payments Limited (NIPL) et la Banque centrale de réserve du Pérou (BCRP) ont annoncé un partenariat pour permettre le déploiement d'un système de paiement en temps réel de type UPI au Pérou. Cette collaboration marque une étape importante, faisant du Pérou le premier pays d'Amérique du Sud à adopter la technologie mondialement connue d'interface de paiement unifiée (UPI), symbole de l'excellence pionnière de l'Inde en matière de paiements numériques.

Left to Right: Mr. Gunveer Singh, Chief General Manager in Charge Department of Payment and Settlement Systems, Reserve Bank of India (RBI); Shri. Vishvas Vidu Sapkal, Ambassador of India in Peru; Mr. Julio Velarde, Governor of the Central Reserve Bank of Peru (BCRP); Mr. Paul Castillo, General Manager of the Central Reserve Bank of Peru (BCRP); Mr. Ritesh Shukla, Chief Executive Officer, NPCI International Payments Limited (NIPL)

Ce partenariat stratégique permet à la BCRP d'établir une plateforme de paiement en temps réel, fiable et efficace dans le pays. Ce système innovant facilite les paiements instantanés entre particuliers et entreprises, réduisant ainsi la dépendance aux transactions en espèces et élargissant l'utilisation des paiements numériques à l'importante proportion de la population péruvienne non bancarisée. L'esprit de collaboration et d'ouverture de l'UPI permet une plus grande connectivité et interopérabilité avec les réseaux de paiement nationaux et internationaux et favorisera l'innovation et la résilience dans l'écosystème de paiement péruvien.

Commentant cette évolution, M. Ritesh Shukla, directeur général de NPCI International, a déclaré : « Notre partenariat avec la BCRP vise à renforcer l'infrastructure financière du Pérou afin de favoriser la croissance économique. Nous travaillerons ensemble pour atteindre notre objectif commun de promouvoir les paiements numériques, l'inclusion financière, l'optimisation des coûts et la transparence dans le paysage des paiements, avec la possibilité d'une plus grande évolutivité et adaptabilité, afin d'adopter les progrès technologiques futurs et les demandes du marché. Cela reflète également notre engagement à faire progresser les biens publics numériques dans le monde entier. Une fois en ligne, les citoyens péruviens auront accès à un niveau inégalé de commodité, de sécurité et d'efficacité dans les transactions financières. »

À propos de l'accord, M. Julio Velarde, gouverneur de la BCRP, a déclaré : « Nous sommes ravis de cet accord avec notre nouveau partenaire stratégique, NPCI International. Nous sommes convaincus qu'il s'agit d'une étape importante dans le renforcement et la modernisation de notre système de paiement, visant à élargir l'accès aux paiements numériques au Pérou. Le soutien de la Banque de réserve de l'Inde a été la pierre angulaire de cet accord. La BCRP vise à promouvoir l'inclusion financière, la sécurité et l'efficacité, et à introduire de nouveaux cas d'utilisation dans les paiements numériques. En outre, nous considérons que cette nouvelle infrastructure jouera un rôle fondamental pour encourager l'innovation et permettre à de nouveaux participants d'entrer dans l'écosystème péruvien. Cela permettra sans aucun doute d'offrir de nouveaux services de paiement accessibles à tous, en particulier à la population non bancarisée du Pérou, en complément du secteur des paiements existant. »

