A OffSec entra no mercado de treinamento de segurança cibernética de nível básico com curso e certificação abrangentes e acessíveis

O CyberCore - Security Essentials (SEC-100) visa ajudar os aspirantes a profissionais de segurança cibernética a se prepararem e competirem pelos trabalhos mais procurados

NOVA YORK, 25 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- A OffSec , líder em desenvolvimento, resiliência e aprendizado contínuos da força de trabalho de segurança cibernética, anunciou hoje a disponibilidade do CyberCore - Security Essentials (SEC-100) , o primeiro curso de treinamento e certificação de segurança cibernética on-line de nível básico da empresa, OffSec CyberCore Certified (OSCC).

Emblema de certificação OffSec CyberCore - Security Essentials (SEC-100)

Com a força de trabalho global de segurança cibernética enfrentando uma escassez crítica de profissionais qualificados, as certificações para funções de nível básico e aspirantes a profissionais de segurança cibernética podem desempenhar um papel fundamental na mitigação dessa lacuna.

A OffSec, conhecida por certificações avançadas de segurança cibernética, como o OffSec Certified Professional (OSCP) e o OffSec Web Assessor (OSWA), tem o prazer de apresentar um novo curso e certificação projetados para fornecer treinamento prático para profissionais de segurança cibernética iniciantes.

O CyberCore - Security Essentials foi projetado para recém-formados, profissionais de TI em transição para a segurança cibernética e para aqueles que desejam iniciar suas carreiras neste campo dinâmico e em rápido crescimento. Além disso, para empresas e outras organizações que enfrentam escassez de talentos em segurança cibernética, os CyberCore - Security Essentials podem ajudar a aprimorar suas equipes e preencher funções internas de segurança cibernética com profissionais bem treinados.

A OffSec eleva o treinamento básico além dos cursos típicos do setor, integrando laboratórios práticos em quase todos os módulos, garantindo que a experiência prática seja um componente central do currículo. Com foco no currículo básico necessário para profissionais de segurança cibernética, o CyberCore - Security Essentials facilita a compreensão do impacto da segurança em toda a organização e reforça esse entendimento com treinamento prático.

"O SEC-100: CyberCore - Security Essentials ajudará as organizações a preencher a lacuna da força de trabalho de segurança cibernética, atualmente estimada pela ISC2 em quatro milhões, fornecendo aos novos participantes em segurança cibernética o conhecimento básico e o treinamento prático de que precisam para começar no caminho para se tornarem profissionais de segurança cibernética bem-sucedidos", afirmou Ning Wang, CEO da OffSec.

O curso oferece 12 meses de acesso online a uma grande variedade de materiais, incluindo 40 módulos e laboratórios práticos, culminando em um exame supervisionado de 6 horas. Ao passar no exame, os alunos receberão a designação OffSec CyberCore Certified (OSCC) SEC-100, demonstrando suas habilidades prontas para a função em vários domínios de segurança cibernética, incluindo:

Técnicas ofensivas

Táticas defensivas

Noções básicas de rede

Scripts

Segurança de aplicativos e sistemas operacionais

Software seguro e desenvolvimento web

Segurança na nuvem

Gestão de riscos cibernéticos

Estrutura de Segurança Cibernética do NIST

IA em cibersegurança

Preparação para entrevista de emprego

SEC-100: CyberCore - Security Essentials, disponível para compra em offsec.com/cybercore , custando US $ 899. Inclui 12 meses de acesso online a materiais do curso e laboratórios práticos e duas tentativas no exame supervisionado para obter a certificação OSCC SEC-100.

Para mais informações, visite também a postagem sobre CyberCore - Security Essentials feita pela empresa .

Sobre a OffSec

A OffSec é a principal fornecedora de desenvolvimento, treinamento e educação profissional e de força de trabalho contínuos para profissionais de segurança cibernética. A pedagogia distinta e a aprendizagem prática da OffSec ajudam as organizações a preencher a lacuna de talentos da infosec, treinando suas equipes nas habilidades mais críticas de hoje. Com a Biblioteca de Aprendizagem OffSec com 7.000 horas de conteúdo, incluindo mais de 1.800 vídeos e mais de 4.200 laboratórios. A OffSec demonstra seu compromisso de capacitar indivíduos e organizações para combater ameaças cibernéticas com habilidades e recursos indispensáveis de segurança cibernética. A OffSec também financia e mantém o Kali Linux , o principal sistema operacional para testes de penetração, hacking ético e avaliações de segurança de rede. Para mais informações, visite offsec.com e siga-nos no X e no LinkedIn .

Contato:

Scott Ablin

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2446698/OffSec_CyberCore_Certification_Badge.jpg

FONTE OffSec