OffSec 進軍入門級網絡安全培訓市場，提供全面且實惠的課程和認證

CyberCore - 安全基礎課程 (SEC-100) 認證旨在幫助有抱負的網絡安全專業人士做好準備，爭取最熱門的工作崗位

紐約2024年6月26日 /美通社/ -- 網絡安全人力資源發展、應變能力和學習的領導者 OffSec，今天宣佈推出其首個入門級線上網絡安全培訓課程和認證 - CyberCore - 安全基礎課程 (SEC-100) 及 OffSec CyberCore 認證 (OSCC)。

隨著全球網絡安全人手出現嚴重短缺，針對入門職位和有志於投身網絡安全領域的專業人士的認證，可以在縮減人才缺口方面發揮關鍵作用。

OffSec CyberCore - Security Essentials (SEC-100)认证徽章

知名的高階網絡安全認證供應商 OffSec 旗下認證囊括了 OffSec 認證專業人士 (OSCP) 及 OffSec 網絡應用程式評估師 (OSWA)，欣然宣佈推出全新課程及認證，專為入門級網絡安全專業人士提供實操培訓。

CyberCore - 安全基礎課程專為應屆畢業生、轉職 IT 專業人士，以及渴望在充滿活力的網絡安全領域展開事業的人士而設。此外，對於面臨網絡安全人才短缺的企業和其他組織而言，CyberCore - 安全基礎課程可以幫助他們提高團隊的技能，並以訓練有素的專業人士填補內部網絡安全職位的缺口。

OffSec 將基礎培訓提升至業界課程的全新水平，在幾乎每個模組中均融入實操實驗室，以確保學員獲得的實務經驗正是本課程之核心。CyberCore - 安全基礎課程針對網絡安全專業人士所需的關鍵課程內容，讓任何人都可以輕鬆理解安全措施對整個組織的影響，並透過實踐培訓強化這方面的知識。

「SEC-100：CyberCore - 安全基礎課程將協助填補網絡安全人才缺口。根據國際信息系統安全協會 (ISC2) 的估計，目前該缺口達四百萬人。課程專為網絡安全領域的新晉人士提供核心知識和實踐培訓，助他們成長為網絡安全專業人士」，OffSec 的行政總裁 Ning Wang 表示。

該課程提供 12 個月的網上使用豐富課程材料的權限，包括 40 個模組和實操實驗室，並最後進行累計 6 個小時的考試。通過考試後，學員將獲得 OffSec CyberCore 認證 (OSCC) SEC-100 資格，證明他們具備在以下多個網絡安全領域從業的技能：

攻擊技能

防守戰術

網絡基礎知識

編程

應用程式和作業系統安全

安全的軟件和網頁開發

雲端安全

網絡風險管理

NIST 網絡安全框架

網絡安全中的 AI

求職面試準備

SEC-100: CyberCore - 安全基礎課程現可在 offsec.com/cybercore 購買，價格為 899 美元。其包括為期 12 個月的網上課程材料和實操實驗室使用權，以及兩次 OSCC SEC- 100 認證考試嘗試。

有關更多信息，請瀏覽公司的CyberCore-安全基礎課程網誌文章。

關於 OffSec

OffSec 是一家一如繼往的面向網絡安全從業人士的領先專業提供商，其專注於在職發展、培訓和教育。OffSec 獨有的一套教學方法及著重實踐操作的學習模式，能協助機構填補資訊安全人才缺口，讓其團隊掌握現今最重要的資訊安全技能。OffSec 學習庫擁有 7,000 小時的內容，包括 1,800 多個影片和 4,200 多個實驗室。OffSec 致力於令個人及組織具備應對網絡安全威脅的能力，提供不可或缺的網絡安全技能和資源，彰顯其培育人才的承諾。OffSec 除提供網絡安全培訓外，亦資助及維護 Kali Linux 這個業界領導的滲透測試、道德黑客和網絡安全評估作業系統。有關更多資訊，請瀏覽offsec.com 並在 X 和 LinkedIn 上追蹤我們。

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SOURCE OffSec