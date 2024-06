OffSec erschließt den Markt für Cybersecurity-Schulungen für Einsteiger mit umfassenden und erschwinglichen Kursen und Zertifizierungen

CyberCore – Security Essentials (SEC-100) zielt darauf ab, angehenden Fachleuten für Cybersicherheit zu helfen, sich auf die am stärksten nachgefragten Berufe vorzubereiten und zu konkurrieren

NEW YORK, 25. Juni 2024 /PRNewswire/ -- OffSec, das führende Unternehmen im Bereich der kontinuierlichen Entwicklung von Cybersecurity-Personal, Widerstandsfähigkeit und Lernen, gab heute die Verfügbarkeit von CyberCore – Security Essentials (SEC-100) bekannt, dem ersten Online-Cybersecurity-Einstiegskurs und der Zertifizierung des Unternehmens, OffSec CyberCore Certified (OSCC).

Angesichts des weltweiten Mangels an qualifizierten Fachkräften im Bereich der Cybersicherheit können Zertifizierungen für Berufseinsteiger und angehende Cybersicherheitsexperten eine entscheidende Rolle dabei spielen, diese Lücke zu schließen.

OffSec, bekannt für fortgeschrittene Cybersecurity-Zertifizierungen wie den OffSec Certified Professional (OSCP) und den OffSec Web Assessor (OSWA), freut sich, einen neuen Kurs und eine neue Zertifizierung vorzustellen, die eine praktische Ausbildung für Einsteiger in die Cybersecurity bieten.

CyberCore – Security Essentials richtet sich an Hochschulabsolventen, IT-Fachleute, die in die Cybersicherheit einsteigen wollen, und an diejenigen, die ihre Karriere in diesem dynamischen und schnell wachsenden Bereich beginnen wollen. Darüber hinaus können Unternehmen und andere Organisationen, die mit einem Mangel an Cybersecurity-Talenten konfrontiert sind, mit CyberCore – Security Essentials ihre Teams weiterbilden und interne Cybersecurity-Rollen mit gut ausgebildeten Fachkräften besetzen.

OffSec hebt das Grundlagentraining über die typischen Industriekurse hinaus, indem es praktische Übungen in fast jedes Modul integriert und damit sicherstellt, dass die praktische Erfahrung eine Kernkomponente des Lehrplans ist. CyberCore – Security Essentials konzentriert sich auf den Kernlehrplan, der für Cybersecurity-Profis erforderlich ist, und macht es jedem leicht, die Auswirkungen der Sicherheit in einem Unternehmen zu verstehen und dieses Verständnis durch praktische Übungen zu vertiefen.

„SEC-100: CyberCore – Security Essentials wird Unternehmen dabei helfen, die Lücke bei den Arbeitskräften im Bereich der Cybersicherheit zu schließen, die vom ISC2 derzeit auf vier Millionen geschätzt wird, indem es Neueinsteigern im Bereich der Cybersicherheit das Grundwissen und die praktische Ausbildung vermittelt, die sie benötigen, um auf dem Weg zu erfolgreichen Cybersicherheitsexperten zu starten", so Ning Wang, CEO von OffSec.

Der Kurs bietet 12 Monate lang Online-Zugang zu einer Fülle von Kursmaterialien, darunter 40 Module und praktische Übungen, die mit einer 6-stündigen Prüfung abgeschlossen werden. Nach Bestehen der Prüfung erhalten die Teilnehmer die OffSec CyberCore Certified (OSCC) SEC-100 Bezeichnung und weisen damit ihre Fähigkeiten in verschiedenen Bereichen der Cybersicherheit nach:

Offensivtechniken

Defensivtaktiken

Grundlagen der Netzwerkarbeit

Skripting

Sicherheit von Anwendungen und Betriebssystemen

Sichere Software- und Webentwicklung

Sicherheit in der Cloud

Cyber-Risikomanagement

NIST Cybersecurity Framework

KI in der Cybersicherheit

Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche

SEC-100: CyberCore – Security Essentials kann unter offsec.com/cybercore erworben werden und kostet 899 US-Dollar. Es beinhaltet 12 Monate Online-Zugang zu den Kursmaterialien und praktischen Übungen sowie zwei Prüfungsversuche, um die OSCC SEC-100 Zertifizierung zu erlangen.

Weitere Informationen finden Sie auch unter dem Blogbeitrag CyberCore – Security Essentials des Unternehmens.

