A Peloton se expande para o setor de energias renováveis com soluções avançadas de gestão de dados de terrenos

CALGARY, Alberta, 17 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Peloton, líder global em soluções de software de energia, anunciou hoje sua expansão para o espaço de energias renováveis e alternativas. Com base em mais de 30 anos de experiência global, a nova iniciativa da Peloton aborda as complexidades da gestão de contratos de terrenos para projetos de energia solar, eólica, geotérmica, serviços públicos, mineração e captura de carbono. Ao simplificar a gestão de terrenos em escala, a tecnologia da Peloton capacita as organizações a otimizar as operações enquanto constroem a próxima geração de infraestrutura de energia.

O LandView da Peloton e o Peloton Map fornecem uma solução abrangente de gestão de dados de terrenos para projetos de energia renovável.

O LandView da Peloton o Peloton Map – disponíveis na Plataforma Peloton apoiada pelo Microsoft Azure – fornecem uma solução abrangente de gestão de dados de terrenos para projetos de energia renovável. Essas ferramentas fornecem às partes interessadas informações valiosas para monitorar as operações, manter a conformidade regulatória e aumentar a eficiência. Saiba mais em peloton.com/renewables.

Principais recursos

Visualização dinâmica : os mapas interativos fornecem informações em tempo real, apoiando a tomada de decisões baseada em dados.

: os mapas interativos fornecem informações em tempo real, apoiando a tomada de decisões baseada em dados. Gerenciamento oportuno : o rastreamento automatizado de pagamentos e obrigações ajuda a evitar penalidades e manter a conformidade.

: o rastreamento automatizado de pagamentos e obrigações ajuda a evitar penalidades e manter a conformidade. Relatórios em tempo real : as atualizações instantâneas de propriedade permitem que as organizações se mantenham atualizadas sobre contratos de terrenos fundamentais.

: as atualizações instantâneas de propriedade permitem que as organizações se mantenham atualizadas sobre contratos de terrenos fundamentais. Integração perfeita: a arquitetura aberta permite uma conexão fácil às infraestruturas GIS existentes, consolidando a gestão de dados na Plataforma Peloton.

"A implementação da gestão de dados de contratos de terrenos em nossa solução SaaS em nuvem revolucionou a maneira como nossos clientes operam", disse Mike Kennedy, vice-presidente de desenvolvimento de negócios LandView da Peloton. "Nossa plataforma permite que as organizações visualizem dados de contratos, sobreponham-nos com conjuntos de dados públicos e privados e os gerenciem com confiança em escala."

À medida que o setor de energia renovável e alternativa evolui, a Peloton está bem posicionada para ajudar as organizações a lidar com a complexidade da gestão de terrenos, permitindo que elas se concentrem em promover um futuro mais sustentável.

Para mais informações, acesse peloton.com/renewables.

Sobre a Peloton

A Peloton é uma fornecedora líder de soluções tecnológicas inovadoras para os setores de energia e energias renováveis, dedicada a otimizar as operações, aumentar a produtividade e permitir o monitoramento em tempo real. Nossas soluções ajudam os clientes a promover a eficiência, a segurança e a mobilidade em um cenário de energia em rápida mudança.

