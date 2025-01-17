Peloton拓展業務至再生能源領域，提供先進土地數據管理方案

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Peloton Computer Enterprises Ltd.

17 1月, 2025, 20:50 CST

憑藉逾 30 年能源行業環球軟件專業知識

阿爾巴尼亞州卡加里2025年1月17日 /美通社/ -- 全球領先能源軟件解決方案供應商 Peloton，今日宣佈將業務拓展至再生能源及替代能源領域。建基於逾 30 年的環球專業知識，Peloton 的全新計劃，旨在應對太陽能、風能、公用事業、採礦、地熱能及碳捕集項目中，所遇到的複雜土地協議管理挑戰。Peloton 的技術透過大規模精簡土地管理流程，協助企業優化營運，同時構建新一代的能源基礎設施。 

Peloton 的 LandView 和 Peloton Map ─ 可於獲 Microsoft Azure 支援的 Peloton 平台上使用 ─ 為再生能源項目提供全面的土地數據管理解決方案。這些工具為持份者提供寶貴的數據分析，有助監察營運、確保法規遵循，並提升效率。欲了解更多詳情，請瀏覽 peloton.com/renewables。 

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Peloton 的 LandView 和 Peloton Map 為再生能源項目提供全面的土地數據管理解決方案。
Peloton 的 LandView 和 Peloton Map 為再生能源項目提供全面的土地數據管理解決方案。

主要功能

  • 動態圖像化：互動地圖提供即時數據分析，支援以數據為本的決策。 
  • 適時管理：自動化付款和責任追蹤功能，有助避免罰款並確保合規。 
  • 即時報表：即時更新擁有權資料，讓企業掌握最新的重要土地協議資訊。 
  • 無縫整合：開放式架構容許輕鬆連接至現有的地理信息系統 (GIS) 基礎設施，於 Peloton 平台上整合數據管理。 

「在我們的雲端優先 SaaS 解決方案上，實施土地協議數據管理，為客戶的營運模式帶來了重大革新，」Peloton LandView 業務拓展副總裁 Mike Kennedy 表示，「我們的平台讓企業能夠將協議數據圖像化，並與公共及私人數據集進行整合，從而進行大規模及可靠的管理。」

隨著再生能源及替代能源行業不斷演進，Peloton 已作好充分準備，協助企業應對複雜的土地管理挑戰，最終讓他們能夠專注於推動更具可持續性的未來發展。 

欲了解更多詳情，請瀏覽 peloton.com/renewables

關於 Peloton

Peloton 是能源及再生能源行業領先的創新技術解決方案供應商，致力優化營運、提升生產力，並實現即時監控。我們的解決方案協助客戶在這個瞬息萬變的能源格局中，提升效率、安全性和流動性。

SOURCE Peloton Computer Enterprises Ltd.

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