Peloton s'étend au secteur des énergies renouvelables grâce à des solutions avancées de gestion des données foncières

L'entreprise va tirer parti de ses 30 ans d'expertise mondiale en matière de logiciels destinés au secteur de l'énergie

CALGARY, Alberta, 17 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Peloton, un chef de file mondial en matière de solutions logicielles pour le secteur de l'énergie, a annoncé aujourd'hui son expansion dans le domaine des énergies renouvelables et alternatives. S'appuyant sur les plus de 30 ans d'expertise mondiale de Peloton, cette nouvelle initiative traite les complexités de la gestion des accords fonciers relatifs aux projets dans les domaines de l'énergie solaire, éolienne et géothermique, des services publics, de l'extraction minière et de la capture du carbone. En rationalisant la gestion foncière à grande échelle, la technologie de Peloton permet aux organisations d'optimiser leurs opérations tout en bâtissant la prochaine génération d'infrastructures énergétiques.

Peloton's LandView and Peloton Map provide a comprehensive Land Data Management solution for renewable energy projects.

Les logiciels LandView et Peloton Map, disponibles sur la plateforme Peloton soutenue par Microsoft Azure, offrent une solution complète de gestion des données foncières pour les projets d'énergie renouvelable. Ces outils fournissent aux parties prenantes des informations précieuses pour contrôler les opérations, maintenir la conformité réglementaire et améliorer l'efficacité. Apprenez-en davantage à l'adresse peloton.com/renewables.

Caractéristiques principales

Visualisation dynamique : Les cartes interactives fournissent des informations en temps réel, permettant de prendre des décisions fondées sur des données.

: Les cartes interactives fournissent des informations en temps réel, permettant de prendre des décisions fondées sur des données. Gestion en temps opportun : Le suivi automatisé des paiements et des obligations permet d'éviter les pénalités et d'assurer le maintien de la conformité.

: Le suivi automatisé des paiements et des obligations permet d'éviter les pénalités et d'assurer le maintien de la conformité. Rapports en temps réel : Les mises à jour instantanées des titres de propriété permettent aux organisations de se tenir au courant des accords fonciers les plus importants.

: Les mises à jour instantanées des titres de propriété permettent aux organisations de se tenir au courant des accords fonciers les plus importants. Intégration transparente : L'architecture ouverte facilite la connexion aux infrastructures SIG existantes et la consolidation de la gestion des données sur la plateforme Peloton.

« La mise en œuvre de la gestion des données des accords fonciers sur notre solution SaaS en nuage a révolutionné le mode de fonctionnement de nos clients », a déclaré Mike Kennedy, vice-président du développement commercial de LandView chez Peloton. « Notre plateforme permet aux organisations de visualiser les données des accords, de les superposer à des ensembles de données publiques et privées et de gérer l'ensemble en toute confiance et à grande échelle. »

À mesure que le secteur des énergies renouvelables et alternatives évolue, Peloton est bien positionnée pour aider les organisations à s'orienter dans le domaine complexe de la gestion foncière, leur permettant de concentrer leurs ressources sur un avenir plus durable.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur peloton.com/renewables.

À propos de Peloton

Peloton est un fournisseur de premier plan de solutions technologiques innovantes pour les secteurs de l'énergie et des énergies renouvelables. Les missions de l'entreprise sont l'optimisation des opérations, l'amélioration de la productivité et la surveillance en temps réel. Nos solutions aident nos clients à améliorer l'efficacité, la sécurité et la mobilité dans un paysage énergétique en évolution rapide.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1924235/Peloton_NewGreyTagline_RGB_WEB_Logo.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2599267/LandView.jpg