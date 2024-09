A pesquisa da Syncron revela os principais desafios e mudanças estratégicas que moldam o futuro dos serviços de pós-venda

92% das organizações de serviços lutam para atingir as metas de satisfação do cliente de forma consistente

ESTOCOLMO, 27 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- A Syncron, líder global em soluções inteligentes de Gerenciamento do Ciclo de Vida do Serviço, divulgou hoje os resultados de seu relatório de pesquisa de 2024, "Modernizing the Aftermarket" (modernizando o pós-venda). O relatório, realizado em parceria com a Field Service Associates, destaca os desafios prementes que as organizações de serviços enfrentam à medida que navegam em um cenário industrial complexo e em rápida evolução.

Hoje, 92% das organizações de serviços acham difícil atingir as metas de satisfação do cliente de forma consistente. Um terço (33%) ainda depende de processos manuais para gerenciar o estoque de peças de reposição. E quase todos (99%) relatam desafios ao adotar novas tecnologias, incluindo preocupações com a segurança de dados (41%) e dificuldades em identificar as soluções certas (39%).

Os resultados ressaltam a necessidade de as organizações de serviços adotarem novos modelos de negócios, preencherem a lacuna entre as operações atuais e as demandas futuras do setor e escolherem tecnologias que as ajudem a lidar com a complexidade de seus negócios.

Prioridades estratégicas para o crescimento futuro

De acordo com os entrevistados, as organizações esperam que a receita dos modelos de serviços baseados em resultados aumente de 25% para 41% nos próximos cinco anos. Essa mudança significativa faz sentido: focar na entrega de resultados específicos - em vez de apenas produtos ou serviços - pode ser uma ferramenta poderosa para aumentar a satisfação do cliente.

Embora todos os entrevistados acreditem que investir em melhorias operacionais levará a um aumento nos lucros, mais de um terço (34%) espera que eles aumentem em mais de 15%. Quase metade dos entrevistados (48%) diz que otimizar sua cadeia de suprimentos tem o potencial de fornecer o maior impulso à receita e às margens. As organizações também se beneficiariam da melhoria dos preços das peças (59%), da abordagem dos custos de infraestrutura da cadeia de suprimentos (58%) e da otimização dos níveis de estoque (53%).

Mudando de manual para automático

À medida que as organizações de serviços continuam se afastando dos processos manuais e desatualizados, há uma ênfase crescente na adoção de tecnologias avançadas, como IA e automação, para gerenciar a complexidade dos dados modernos, garantir a conformidade regulatória e melhorar a tomada de decisões. De fato, 39% dos entrevistados disseram que o uso de tecnologias avançadas é "mais importante" ao escolher uma solução para sua organização e quase metade (48%) identificou a "visibilidade entre os dados" como um benefício principal da modernização das funções de pós-venda.

A pesquisa também descobriu que dados incompletos ou imprecisos podem prejudicar significativamente a capacidade de uma organização de avaliar o desempenho com precisão. Nove em cada dez (90%) organizações citam os dados como um desafio para monitorar seus principais indicadores de desempenho (KPIs), incluindo sua qualidade (49%) e quantidade (43%).

O papel crescente da sustentabilidade

A sustentabilidade é uma das principais prioridades para as operações de pós-venda, com 95% dos entrevistados indicando planos de transição para um modelo de economia circular nos próximos 12 a 24 meses. Esse movimento reflete um reconhecimento crescente de que a adoção de um modelo de economia circular pode levar a economias expressivas de custos e maior eficiência operacional. Embora o impulso em direção a uma economia circular seja claramente evidente, cerca de três quartos (76%) dos entrevistados acreditam que são necessárias melhorias significativas na forma como sua organização rastreia as métricas de desempenho circulatório e mede a pegada de carbono de sua cadeia de suprimentos (75%).

"À medida que o pós-venda se torna um motor comercial cada vez mais poderoso, aqueles que estão preparados para investir em modelos de negócios inovadores, tecnologia e práticas sustentáveis estarão melhor posicionados para liderar", disse Sean O'Neill, diretor de produtos e tecnologia da Syncron. "Essas descobertas fornecem informações valiosas para as organizações que buscam se manter à frente em um cenário competitivo, adotando uma abordagem orientada a dados e focada no cliente."

Metodologia

A Syncron contratou a empresa de pesquisa independente Vanson Bourne para pesquisar 600 tomadores de decisão em funções de serviços e cadeia de suprimentos na América do Norte e na Europa em maio de 2024. Os entrevistados vieram de organizações com uma receita anual global de mais de US$ 250 milhões.

