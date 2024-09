Syncron-Studie zeigt die wichtigsten Herausforderungen und strategischen Veränderungen auf, die die Zukunft der Aftermarket-Dienstleistungen bestimmen

92 % der Dienstleistungsunternehmen haben Schwierigkeiten, die Ziele für die Kundenzufriedenheit dauerhaft zu erreichen

STOCKHOLM, 26. September 2024 /PRNewswire/ – Syncron, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Lösungen für das Service Lifecycle Management, hat heute die Ergebnisse seines Forschungsberichts 2024, „Modernizing the Aftermarket", veröffentlicht. Der Bericht, der in Zusammenarbeit mit Field Service Associates erstellt wurde, hebt die dringenden Herausforderungen hervor, mit denen Dienstleistungsunternehmen konfrontiert sind, wenn sie sich in einer komplexen und sich schnell entwickelnden Branchen

Heutzutage ist es für 92 % der Dienstleistungsunternehmen eine Herausforderung, die Ziele der Kundenzufriedenheit dauerhaft zu erreichen. Ein Drittel (33 %) verlässt sich bei der Verwaltung des Ersatzteilbestands immer noch auf manuelle Verfahren. Und fast alle (99 %) berichten von Herausforderungen bei der Einführung neuer Technologien, darunter Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit (41 %) und Schwierigkeiten bei der Suche nach den richtigen Lösungen (39 %).

Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit für Dienstleistungsunternehmen, sich auf neue Geschäftsmodelle einzulassen, die Kluft zwischen den aktuellen Abläufen und den künftigen Anforderungen der Branche zu überbrücken und sich für Technologien zu entscheiden, die ihnen helfen, die Komplexität ihres Geschäfts zu bewältigen.

Strategische Prioritäten für künftiges Wachstum

Nach Angaben der Befragten erwarten die Unternehmen, dass die Einnahmen aus ergebnisorientierten Servicemodellen in den nächsten fünf Jahren von 25 % auf 41 % steigen werden. Diese bedeutende Verschiebung macht Sinn: Die Konzentration auf die Erzielung bestimmter Ergebnisse oder Resultate – und nicht nur auf Produkte oder Dienstleistungen – kann ein wirksames Instrument zur Steigerung der Kundenzufriedenheit sein.

Während alle Befragten glauben, dass Investitionen in betriebliche Verbesserungen zu höheren Gewinnen führen werden, erwartet mehr als ein Drittel (34 %), dass diese um mehr als 15 % steigen werden. Fast die Hälfte der Befragten (48 %) gibt an, dass die Optimierung ihrer Lieferkette das Potenzial hat, Umsatz und Gewinnspanne am stärksten zu steigern. Die Unternehmen würden auch von einer besseren Preisgestaltung für Ersatzteile (59 %), von der Bewältigung der Infrastrukturkosten der Lieferkette (58 %) und von der Optimierung der Lagerbestände (53 %) profitieren.

Umschalten von manuell auf automatisch

Da sich Dienstleistungsunternehmen immer weiter von manuellen und veralteten Prozessen entfernen, liegt der Schwerpunkt zunehmend auf der Einführung fortschrittlicher Technologien wie KI und Automatisierung, um die Komplexität moderner Daten zu verwalten, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu gewährleisten und die Entscheidungsfindung zu verbessern. Tatsächlich gaben 39 % der Befragten an, dass der Einsatz fortschrittlicher Technologien bei der Auswahl einer Lösung für ihr Unternehmen „am wichtigsten" sei, und fast die Hälfte (48 %) nannte die „Transparenz von Daten" als Hauptvorteil der Modernisierung von Aftermarket-Funktionen.

Die Untersuchung ergab auch, dass unvollständige oder ungenaue Daten die Fähigkeit eines Unternehmens, seine Leistung genau zu beurteilen, erheblich beeinträchtigen können. Neun von zehn Unternehmen (90 %) geben an, dass Daten eine Herausforderung bei der Überwachung ihrer wichtigsten Leistungsindikatoren (KPI) darstellen, einschließlich ihrer Qualität (49 %) und Quantität (43 %).

Die wachsende Bedeutung der Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit hat für den Ersatzteilmarkt oberste Priorität. 95 % der Befragten gaben an, dass sie innerhalb der nächsten 12 bis 24 Monate auf ein Kreislaufwirtschaftsmodell umstellen wollen. Dieser Schritt spiegelt die wachsende Erkenntnis wider, dass die Einführung eines Kreislaufwirtschaftsmodells zu erheblichen Kosteneinsparungen und einer verbesserten betrieblichen Effizienz führen kann. Obwohl das Streben nach einer Kreislaufwirtschaft deutlich erkennbar ist, sind etwa drei Viertel (76 %) der Befragten der Meinung, dass die Art und Weise, wie ihr Unternehmen die Kreislaufleistungskennzahlen verfolgt und den CO2-Fußabdruck ihrer Lieferkette misst, erheblich verbessert werden muss (75 %).

„Da sich der Ersatzteilmarkt zu einem immer stärkeren Wirtschaftsmotor entwickelt, werden diejenigen, die bereit sind, in innovative Geschäftsmodelle, Technologien und nachhaltige Praktiken zu investieren, am besten positioniert sein, um die Führung zu übernehmen", sagte Sean O'Neill, Chief Product and Technology Officer, Syncron. „Diese Ergebnisse liefern wertvolle Erkenntnisse für Unternehmen, die sich durch einen datengesteuerten und kundenorientierten Ansatz im Wettbewerb behaupten wollen."

Methodik

Syncron beauftragte das unabhängige Marktforschungsunternehmen Vanson Bourne mit der Befragung von 600 Entscheidungsträgern in den Bereichen Service und Lieferkette in Nordamerika, Europa, Asien-Pazifik, Lateinamerika und dem Nahen Osten im Mai 2024. Die Befragten stammten aus Unternehmen mit einem weltweiten Jahresumsatz von mehr als 250 Mio. USD.

Um die vollständigen Ergebnisse einzusehen und mehr darüber zu erfahren, wie Organisationen ihre Aftermarket-Abläufe modernisieren, laden Sie den Modernizing the Aftermarket-Bericht herunter.

Information zu Syncron

Syncron hilft Herstellern und Händlern, aus der neuen Servicewirtschaft Kapital zu schlagen, indem es die Rentabilität des Aftermarkets optimiert, die Kundentreue erhöht und den Übergang zur Servitization ermöglicht. Syncron richtet alle Aftermarket-Dienstleistungen auf seine Cloud-Plattform Connected Service Experience (CSX) aus und hilft Unternehmen, sich durch außergewöhnliche Aftermarket-Erlebnisse zu differenzieren und gleichzeitig ein signifikantes Umsatzwachstum zu erzielen. Weltweit führende Marken vertrauen Syncron und machen das Unternehmen zum größten privaten Weltmarktführer für intelligente SaaS-Lösungen für das Service Lifecycle Management. Weitere Informationen finden Sie unter www.syncron.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2515665/Syncron_Research.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1832423/Syncron_Logo.jpg