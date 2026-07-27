A Pilot Games recebe notificação de concessão de segunda patente nos EUA para a proteção de inovações em jogos eletrônicos do tipo pull-tab

A patente reflete o investimento contínuo da Pilot na inovação de jogos beneficentes

RENO, Nevada, 27 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A Pilot Gaming Systems, Inc. ("Pilot" ou "Pilot Games") anunciou hoje que o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos (USPTO) emitiu um Aviso de Concessão para o pedido de patente da Pilot que abrange o seu Roll-up Animado Padrão para Jogos Eletrônicos Pull-Tab. Uma vez concedida, a patente se tornará a segunda patente americana emitida recentemente para a Pilot, que protege inovações em sua plataforma de jogos eletrônicos pull-tab.

A patente recém-aprovada reforça o compromisso contínuo da Pilot em desenvolver tecnologia original que aprimora a experiência do jogador, ao mesmo tempo que apoia organizações beneficentes por meio de produtos de jogos eletrônicos engajadores e de última geração.

"Na Pilot, a inovação sempre foi fundamental para a nossa identidade", disse Jon Weaver, fundador e CEO da Pilot Games. "Desde 2014, temos nos concentrado no desenvolvimento de tecnologia original que ajude nossos parceiros beneficentes a terem sucesso, ao mesmo tempo que oferecemos experiências empolgantes para os jogadores. Receber mais um Aviso de Concessão do USPTO é um reconhecimento adicional da inovação que nossa equipe continua a trazer ao mercado." "Proteger a inovação é uma parte importante para a promoção de jogos beneficentes", acrescentou Weaver. "Nosso foco continua sendo a criação de novas tecnologias, o lançamento de novos jogos e o auxílio a instituições de caridade para que maximizem suas oportunidades de arrecadação de fundos."

O investimento significativo da empresa em pesquisa e desenvolvimento criativos resultou em uma das maiores bibliotecas de jogos eletrônicos pull-tab do setor e em um catálogo crescente de tecnologias proprietárias.

Anteriormente, a Pilot recebeu a patente americana nº 12.367.737 relacionada à sua inovadora tecnologia de marca d'água para jogos eletrônicos pull-tab.

Desde que entrou no mercado de jogos beneficentes em 2014, a Pilot Games se tornou líder do setor por meio da criação contínua e inovadora de produtos, lançamentos frequentes de jogos e um compromisso em servir instituições de caridade com desempenho de excelência.

Sobre a Pilot Games

Fundada em 2014, a Pilot Games desenvolve jogos eletrônicos pull-tab inovadores e tecnologia de jogos para jogos beneficentes dos EUA e loterias estaduais internacionais. Com um portfólio crescente de tecnologias patenteadas, uma das maiores bibliotecas de jogos eletrônicos pull-tab do setor e um compromisso com a inovação contínua, a Pilot Games ajuda instituições de caridade e loterias a aumentar o engajamento e a arrecadação de fundos por meio de experiências de jogos eletrônicos de primeira linha.

CONTATO: Will Reeves, Pilot Gaming Systems, Inc, [email protected]

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FONTE Pilot Games