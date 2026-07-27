Pilot Games recibe la notificación de concesión de su segunda patente estadounidense que protege la innovación en el ámbito de los juegos electrónicos de pestañas desprendibles

La patente refleja la inversión constante de Pilot en la innovación en el ámbito de los juegos benéficos

RENO, Nevada, 27 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Pilot Gaming Systems, Inc. ("Pilot" o "Pilot Games") ha anunciado hoy que la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) ha emitido una notificación de concesión para la solicitud de patente de Pilot relativa a su sistema de acumulación animada estándar para juegos electrónicos de pestañas desprendibles (pull-tab). Una vez concedida, esta patente se convertirá en la segunda patente estadounidense concedida recientemente a Pilot que protege las innovaciones de su plataforma de juegos electrónicos de pestañas desprendibles.

La patente recientemente concedida se enmarca en el compromiso constante de Pilot con el desarrollo de tecnología original que mejore la experiencia de los jugadores, al tiempo que apoya a organizaciones benéficas a través de productos de juegos electrónicos atractivos y de última generación.

"En Pilot, la innovación siempre ha sido un elemento fundamental de nuestra identidad", comentó Jon Weaver, fundador y CEO de Pilot Games. "Desde 2014, nos hemos centrado en desarrollar tecnología propia que ayude a nuestras organizaciones benéficas colaboradoras a alcanzar sus objetivos, al tiempo que ofrecemos una gran experiencia a los jugadores. Recibir otra notificación de concesión de la USPTO supone un nuevo reconocimiento a la innovación que nuestro equipo sigue aportando al mercado". "Proteger la innovación es una parte importante del fomento de los juegos benéficos", comentó Weaver. "Nuestro objetivo sigue siendo crear nuevas tecnologías, lanzar nuevos juegos y ayudar a las organizaciones benéficas a aprovechar al máximo sus oportunidades de recaudación de fondos".

La importante inversión de la empresa en investigación y desarrollo creativo ha dado como resultado una de las mayores bibliotecas de juegos electrónicos de pestañas desprendibles del sector y un catálogo cada vez mayor de tecnologías propias.

Anteriormente, Pilot obtuvo la patente estadounidense n.º 12.367.737 relativa a su innovadora tecnología de marca de agua para juegos electrónicos de pestañas desprendibles.

Desde su entrada en el mercado de los juegos benéficos en 2014, Pilot Games se ha convertido en líder del sector gracias a la creación continua e imaginativa de productos, el lanzamiento frecuente de juegos y su compromiso de prestar servicio a organizaciones benéficas con un rendimiento líder en el sector.

Acerca de Pilot Games

Fundada en 2014, Pilot Games desarrolla innovadores juegos electrónicos de pestañas desprendibles y tecnología de juegos para el sector de los juegos benéficos de EE. UU. y las loterías estatales internacionales. Con una cartera cada vez mayor de tecnologías patentadas, una de las mayores bibliotecas de juegos electrónicos de pestañas desprendibles del sector y un compromiso con la innovación continua, Pilot Games ayuda a las organizaciones benéficas y a las loterías a aumentar la participación y la recaudación de fondos a través de las mejores experiencias de juego electrónico de su clase.

CONTACTO: Will Reeves, Pilot Gaming Systems, Inc., [email protected]

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FUENTE Pilot Games