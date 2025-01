A Power International Holding (PIH) concluiu uma transação histórica para financiar a aquisição de 100% da Mobile Telecom - Service LLP (MTS) da Kazakhtelecom JSC

DOHA, Catar, 21 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Power International Holding (PIH), um conglomerado mundialmente reconhecido com sede no Catar, concluiu oficialmente a aquisição de uma participação de 100% na Mobile Telecom-Service LLP (MTS) da Kazakhtelecom JSC.

Essa aquisição sucede o acordo inicial assinado em 14 de fevereiro de 2024, em Doha, entre a PIH, a Kazakhtelecom e o fundo soberano Samruk-Kazyna, e também a assinatura do acordo definitivo de compra e venda em 4 de junho de 2024.

A MTS, conhecida por suas marcas de destaque Altel e Tele2, é a principal fornecedora de conectividade 5G ultrarrápida do país. Fundada em 2004, a MTS emprega cerca de 2.000 funcionários e administra mais de 140 lojas de varejo. A empresa oferece uma gama completa de serviços de telecomunicações e digitais, tornando-se uma pedra angular do cenário de telecomunicações do Cazaquistão.

Este financiamento foi liderado pelo Citi e pelo QNB como coordenadores, bookrunners e coordenadores principais exigidos, com o Halyk Bank JSC como coordenador principal exigido e o ICBC Standard Bank Plc, o Bank of Bahrain e o Kuwait B.S.C, e o Commercial Bank International PJSC como coordenadores."

O Sr. RamezAlKhayyat, Presidente da Power International Holding, comentou: "O grupo de telecomunicações da Power International Holding é um componente principal do crescimento estratégico da Empresa. Com essa aquisição, pretendemos contribuir significativamente para o desenvolvimento dos setores de telecomunicações e tecnologia, oferecendo soluções inovadoras que melhorarão a experiência digital no Cazaquistão e viabilizarão a transformação digital do país.

Ele acrescentou: "A conclusão dessa transação é um passo importante da nossa parte e marca a forte confiança que instituições financeiras renomadas depositaram em nós. Com essa aquisição, estamos preparados para fortalecer ainda mais nossa estratégia de expansão, no setor de telecomunicações e digital, em vários países do mundo."

O QNB Group, a maior instituição financeira do Oriente Médio e da África, responsável pela transação histórica, desempenhou um papel fundamental na condução do conglomerado para a conclusão do negócio. O Sr. Abdulla Mubarak Al-Khalifa, CEO do QNB Group, comentou: "Estamos orgulhosos do papel fundamental que desempenhamos na facilitação da aquisição da Mobile Telecom-Service LLP pela Power International Holding. Esse financiamento estratégico não apenas ressalta o compromisso do QNB em apoiar os principais investimentos no setor de telecomunicações, mas também demonstra nossa dedicação em promover o crescimento e a inovação. Acreditamos que esta aquisição aumentará a conectividade e impulsionará o desenvolvimento econômico, alinhando-se com nossa visão de capacitar as empresas."

"Estamos muito satisfeitos por termos liderado este financiamento de aquisição de referência para a PIH em parceria com o QNB. A transação demonstra as capacidades incomparáveis do Citi em mercados emergentes com presença em solo no Catar e no Cazaquistão, nossa experiência no setor com clientes de telecomunicações em todo o mundo e experiência em estruturação de Financiamentos de Empréstimos e Aquisições para fornecer um resultado bem-sucedido." Ebru Pakcan, Chefe de Grupo e de Bancos do Citi para o Oriente Médio e África, declarou.

A aquisição inaugura a expansão da Power International Holding no Cazaquistão, alcançando o plano ativo da empresa de diversificar seus fluxos de investimento.

Nesta ocasião, o Sr. Eyad Abdulrahim, Diretor Financeiro e de Investimentos do PIH Group, comentou:

"Esta aquisição é um marco significativo para a Power International Holding à medida que nos expandimos para o setor de telecomunicações em rápido crescimento do Cazaquistão. O acordo envolveu a navegação em cenários regulatórios e financeiros complexos, exigindo ampla colaboração e coordenação com parceiros globais. Garantir o financiamento por meio de um sindicato internacional de instituições financeiras líderes foi uma parte essencial do processo, refletindo a forte confiança no potencial de longo prazo de nossa aquisição. Estamos empenhados em usar esse investimento para melhorar a infraestrutura, incluindo a implantação da tecnologia 5G, para melhorar a qualidade do serviço e fornecer soluções avançadas de comunicação para atender às necessidades crescentes da população do Cazaquistão"

O Sr. George Barakat, diretor de tesouraria do PIH Group, comentou: "Temos o prazer de anunciar a conclusão com êxito de nossa aquisição alavancada, marcando um avanço significativo em nossas iniciativas estratégicas de crescimento. A forte demanda e apoio dos bancos regionais e internacionais, resultando em um excesso de subscrição do financiamento, ressalta a confiança do mercado em nossa visão estratégica. A resposta positiva do setor bancário reforça ainda mais nossa solidez financeira e a confiança depositada na capacidade do Grupo de executar transações complexas.

Sobre a Power International Holding:

A Power International Holding (PIH) é uma empresa global de destaque com sede no Catar, reconhecida por seu portfólio diversificado e contribuições estratégicas em 14 setores principais. Com operações que abrangem energia e recursos naturais, concessões de energia e infraestrutura, construção; saúde e serviços profissionais; desenvolvimento imobiliário; telecomunicações, mídia e tecnologia; setores de agricultura e alimentos; e estilo de vida.

A PIH tem o compromisso de promover a inovação e fornecer valor sustentável em todo o mundo.

Apoiada por mais de 65.000 profissionais representando 91 nacionalidades, a PIH entregou com sucesso mais de 1.250 projetos em 19 países, moldando setores e promovendo o desenvolvimento global.

Guiada por sua visão de criar um futuro melhor do Catar para o mundo, a PIH mantém os mais altos padrões de qualidade, resiliência e liderança em todos os empreendimentos. O grupo continua dedicado a promover a inovação, desenvolver futuros líderes e preservar seu legado de excelência.

Para mais informações, acesse www.powerholding-intl.com

Sobre o QNB Group:

O QNB Group é uma das principais instituições financeiras da região do Oriente Médio e África e uma das marcas bancárias mais valiosas do mercado regional. Presente em mais de 28 países na Ásia, Europa e África, oferece produtos e serviços personalizados apoiados pela inovação e por uma equipe de mais de 31.000 profissionais dedicados a impulsionar a excelência bancária em todo o mundo.

Sobre o Citi:

O Citi é um parceiro bancário proeminente para instituições com necessidades internacionais, líder global em gestão de patrimônio e um valioso banco pessoal em seu mercado doméstico dos Estados Unidos. O Citi faz negócios em mais de 180 países e jurisdições, fornecendo a empresas, governos, investidores, instituições e pessoas físicas uma ampla gama de produtos e serviços financeiros. Mais Informações podem ser obtidas em www.citigroup.com | X: @Citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Facebook: www.facebook.com/citi

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2601785/5124512/PIH_Logo.jpg

FONTE Power International Holdings; QNB Group; Citi