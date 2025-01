Power International Holding (PIH) finalise une transaction historique pour financer le rachat de 100% de Mobile Telecom - Service LLP (MTS) à Kazakhtelecom JSC

DOHA, Qatar, 21 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Power International Holding (PIH), un conglomérat qatari de renommée mondiale, a officiellement finalisé l'achat d'une participation de 100% dans Mobile Telecom-Service LLP (MTS) à Kazakhtelecom JSC.

Cette acquisition fait suite à l'accord initial signé le 14 février 2024 à Doha entre PIH, Kazakhtelecom et le fonds souverain Samruk-Kazyna ainsi qu'à la signature de l'accord définitif de vente et d'achat le 4 juin 2024.

Connu pour ses marques phares Altel et Tele2, MTS est le premier fournisseur de connectivité 5G ultrarapide du pays. Créé en 2004, MTS emploie 2 000 personnes et exploite plus de 140 magasins de détail. L'entreprise offre une gamme complète de services de télécommunications et de services numériques, ce qui en fait une pierre angulaire de l'écosystème des télécommunications au Kazakhstan.

Ce financement a été mené par Citi et QNB en tant que coordinateurs, teneurs de livre et arrangeurs principaux mandatés, avec Halyk Bank JSC en tant qu'arrangeur principal mandaté, et ICBC Standard Bank Plc, Bank of Bahrain and Kuwait B.S.C, et Commercial Bank International PJSC en tant qu'arrangeurs.

M. Ramez AlKhayyat, président de Power International Holding, déclare : « Le groupe de télécommunications de Power International Holding est un élément clé de la croissance stratégique de la société. Grâce à cette acquisition, nous souhaitons contribuer de manière significative au développement des secteurs des télécommunications et de la technologie, en offrant des solutions innovantes qui amélioreront l'expérience numérique au Kazakhstan et favoriseront la transformation numérique du pays.

Et d'ajouter : « La conclusion de cette transaction est une étape importante pour nous et témoigne de la confiance que nous accordent des institutions financières de renom. Avec cette acquisition, nous sommes prêts à renforcer notre stratégie d'expansion dans le secteur des télécommunications et du numérique, dans plusieurs pays du monde ».

QNB Group, la plus grande institution financière du Moyen-Orient et d'Afrique, chef de file de cette transaction historique, a joué un rôle essentiel en accompagnant le conglomérat vers la conclusion de l'opération. M. Abdulla Mubarak Al-Khalifa, CEO de QNB Group, déclare : « Nous sommes fiers d'avoir joué un rôle essentiel dans l'acquisition de Mobile Telecom-Service LLP par Power International Holding. Ce financement stratégique souligne non seulement l'engagement de QNB à soutenir des investissements clés dans le secteur des télécommunications, mais démontre également notre volonté de promouvoir la croissance et l'innovation. Nous pensons que cette acquisition améliorera la connectivité et stimulera le développement économique, conformément à notre vision de l'autonomisation des entreprises ».

« Nous sommes ravis d'avoir dirigé ce financement d'acquisition historique pour PIH en partenariat avec QNB. La transaction démontre les capacités inégalées de Citi sur les marchés émergents avec une présence sur le terrain au Qatar et au Kazakhstan, notre expertise sectorielle avec des clients du secteur des télécommunications dans le monde entier et notre expertise en matière de structuration de prêts et de financement d'acquisitions pour parvenir à un résultat positif », déclare Ebru Pakcan, chef du service Middle East and Africa Cluster and Banking chez Citi.

L'acquisition inaugure l'expansion de Power International Holding au Kazakhstan, concrétisant le plan actif de la société visant à diversifier ses flux d'investissement.

À cette occasion M. Eyad Abdulrahim, directeur financier et des investissements du groupe, PIH, déclare :

« Cette acquisition marque une étape importante pour Power International Holding, qui se développe dans le secteur des télécommunications en pleine croissance du Kazakhstan. L'opération a nécessité de comprendre des environnements réglementaires et financiers complexes, ce qui a exigé une collaboration et une coordination poussées avec des partenaires internationaux. L'obtention d'un financement par l'intermédiaire d'un syndicat international d'institutions financières de premier plan a été un élément clé du processus, reflétant une grande confiance dans le potentiel à long terme de notre acquisition. Nous sommes déterminés à utiliser cet investissement pour améliorer l'infrastructure, y compris le déploiement de la technologie 5G, afin d'améliorer la qualité du service et de fournir des solutions de communication avancées pour répondre aux besoins évolutifs de la population du Kazakhstan. »

M. George Barakat, directeur de la trésorerie du groupe PIH, déclare : « Nous sommes heureux d'annoncer la finalisation de notre acquisition par emprunt, qui marque une avancée significative dans nos initiatives de croissance stratégique. La forte demande et le soutien des banques régionales et internationales, qui se sont traduits par une sursouscription du financement, soulignent la confiance du marché dans notre vision stratégique. La réaction positive du secteur bancaire renforce encore notre solidité financière et la confiance placée dans la capacité du groupe à exécuter des transactions complexes.

À propos de Power International Holding :

Power International Holding (PIH) est une entreprise mondiale de premier plan dont le siège se trouve au Qatar. La société est reconnue pour son portefeuille diversifié et ses contributions stratégiques dans 14 secteurs clés. Ses activités couvrent l'énergie et les ressources naturelles, les concessions, l'électricité et les infrastructures, la construction, les soins de santé et les services professionnels, la promotion immobilière, les télécommunications, les médias et la technologie, l'agriculture et les industries alimentaires, ainsi que le mode de vie.

PIH s'engage à stimuler l'innovation et à apporter une valeur durable dans le monde entier.

Soutenu par plus de 65 000 professionnels représentant 91 nationalités, PIH a mené à bien plus de 1 250 projets dans 19 pays, façonnant les industries et promouvant le développement mondial.

Guidé par sa vision de créer un avenir meilleur pour le Qatar et le monde entier, PIH respecte les normes les plus élevées en matière de qualité, de résilience et de leadership dans toutes ses activités. Le groupe continue à encourager l'innovation, à former les dirigeants de demain et à préserver son héritage d'excellence.

Pour plus d'informations, consultez le site www.powerholding-intl.com

À propos de QNB Group :

QNB Group est l'une des principales institutions financières de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique et compte parmi les marques bancaires les plus valorisées du marché régional. Présent dans plus de 28 pays d'Asie, d'Europe et d'Afrique, le groupe propose des produits et des services sur mesure, fondés sur l'innovation et soutenus par une équipe de plus de 31 000 professionnels qui se consacrent à l'excellence bancaire dans le monde entier.

À propos de Citi :

Citi est un partenaire bancaire de premier plan pour les institutions présentant des attentes transfrontalières, un leader mondial de la gestion de patrimoine et une banque personnelle appréciée sur son marché national, les États-Unis. Citi exerce ses activités dans plus de 180 pays et juridictions, offrant aux entreprises, aux gouvernements, aux investisseurs, aux institutions et aux particuliers une large gamme de produits et de services financiers. Des informations complémentaires sont disponibles sur www.citigroup.com | X : @Citi | LinkedIn : www.linkedin.com/company/citi | YouTube : www.youtube.com/citi | Facebook : www.facebook.com/citi

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2601785/5124512/PIH_Logo.jpg