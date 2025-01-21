Power International Holding（PIH）完成一項具有里程碑意義的交易，成功融資收購哈薩克電訊（Kazakhtelecom JSC）持有的100% Mobile Telecom - Service LLP（MTS）股份

卡塔爾多哈2025年1月21日 /美通社/ -- 全球知名的卡塔爾綜合企業Power International Holding（PIH）已正式完成從哈薩克電訊公司（Kazakhtelecom JSC）收購其擁有100%參與權的流動電訊服務公司Mobile Telecom-Service LLP之交易。

此項收購緊隨於2024年2月14日在多哈由PIH、哈薩克電訊公司（Kazakhtelecom）及主權財富基金Samruk-Kazyna簽署的初步協議之後，並於2024年6月4日簽署了最終的買賣協議。

MTS以其知名品牌Altel和Tele2而聞名，是該國領先的超高速5G連接服務供應商。MTS成立於2004年，擁有約2,000名員工並經營超過140間零售店。該公司提供全方位的電訊和數碼服務，成為哈薩克斯坦電訊業的基石。

此次融資由花旗（Citi）（Citi）和卡塔爾國家銀行（QNB）擔任協調人、承銷商及指定主辦安排人，哈利克銀行（Halyk Bank JSC）擔任指定主辦安排人，並由中國工商銀行標準銀行（ICBC Standard Bank Plc）、巴林與科威特銀行（Bank of Bahrain and Kuwait B.S.C）及國際商業銀行（Commercial Bank International PJSC）擔任安排人。

Power International Holding總裁Ramez AlkHayyat先生評論道：「Power International Holding的電訊集團是公司策略增長的關鍵組成部分。透過此次收購，我們旨在為電訊和科技行業的發展作出重大貢獻，提供創新解決方案，提升哈薩克斯坦的數碼體驗，並賦能該國的數碼轉型。」

他補充道：「此次交易的完成對我們來說是重要的一步，並標誌著著名金融機構對我們的高度信任與信心。憑藉此次收購，我們將進一步加強在全球多個國家電訊和數碼領域的擴展策略。」

QNB集團（QNB Group）是中東和非洲最大的金融機構，亦是此項重要交易的主導者，在引領該綜合企業完成交易方面發揮了至關重要的作用。QNB集團（QNB Group）行政總裁Abdulla Mubarak Al-Khalifa先生評論道：「我們為能在促成Power International Holding收購流動電訊服務公司Mobile Telecom-Service LLP過程中發揮關鍵作用而感到自豪。此項策略融資不僅突顯了QNB對支持電訊行業關鍵投資的承諾，還展示了我們致力於促進增長和創新的決心。我們相信，此次收購將提升連接性並推動經濟發展，與我們賦能企業的願景相契合。」

「我們很高興能與QNB合作，領導此次PIH的重大收購融資。此次交易展示了花旗（Citi）在新興市場的無可比擬的實力，我們在卡塔爾和哈薩克斯坦的本地業務存在，以及在全球電訊客戶領域的行業專業知識和貸款與收購融資結構專長，為成功完成交易提供保障。」花旗（Citi）中東及非洲區集群與銀行業務主管Ebru Pakcan表示。

此次收購標誌著Power International Holding在哈薩克斯坦的擴展正式啟動，實現公司多元化投資布局的積極計劃。

值此之際，PIH集團首席財務與投資總監Eyad Abdulrahim先生表示：

「此次收購對Power International Holding而言是重要的里程碑，標誌著我們進軍哈薩克斯坦快速增長的電訊市場。該交易涉及應對複雜的監管及財務環境，並需要與全球合作夥伴進行廣泛的協作與協調。透過由國際頂尖金融機構組成的銀團成功籌集資金，是此次收購過程中的關鍵環節，充分展現對我們收購項目長遠潛力的強大信心。我們致力於利用這項投資提升基礎設施，包括推動5G技術的部署，以改善服務質素，並提供先進的通訊解決方案，以滿足哈薩克斯坦人民不斷演變的需求。」

PIH集團首席財資總監George Barakat先生表示：「我們很高興宣佈成功完成槓桿收購，這標誌著我們在策略增長計劃上的重大進展。區域和國際銀行業務的強勁需求與支持，使此次融資超額認購，充分彰顯市場對我們策略願景的信心。銀行業界的積極回應進一步強化了我們的財務實力，並反映出對集團執行複雜交易能力的信任。」

Power International Holding（PIH）簡介：

Power International Holding（PIH）總部設於卡塔爾，是享譽全球的頂尖企業，憑藉多元化業務組合及在14個關鍵領域的策略貢獻備受認可。其業務涵蓋能源與自然資源、特許經營權及基礎設施、建築、醫療保健與專業服務、地產開發、電訊、媒體與科技、農業與食品產業，以及生活方式等領域。

PIH致力於推動創新，並在全球範圍內提供可持續價值。

PIH擁有來自91個國家/地區的超過65,000名專業人才，並已成功交付超過1,250個項目，遍及19個國家/地區，塑造各行各業並推動全球發展。

PIH秉持著從卡塔爾到世界創造光明未來的願景，在每一項業務中堅守最高的品質、韌性及領導標準。該集團始終致力於促進創新、培養未來領袖，並延續其卓越的傳承。

欲了解詳情，請瀏覽網站www.powerholding-intl.com

QNB集團（QNB Group）簡介：

QNB集團（QNB Group）是中東及非洲地區領先的金融機構之一，亦是該區市場上最具價值的銀行品牌之一。QNB集團遍布亞洲、歐洲及非洲超過28個國家/地區，提供量身定制的產品與服務，並以創新為支撐，擁有超過31,000名專業人才，致力於推動全球銀行業的卓越發展。

花旗（Citi）簡介：

花旗（Citi）是跨境需求機構的領先銀行合作夥伴，全球財富管理領袖，也是美國本土市場中受人尊重的個人銀行。花旗（Citi）在180多個國家和司法管轄區開展業務，為企業、政府、投資者、機構及個人提供廣泛的金融產品與服務。更多資訊可瀏覽網站www.citigroup.com | X：@Citi | LinkedIn：www.linkedin.com/company/citi | YouTube：www.youtube.com/citi | Facebook:www.facebook.com/citi

SOURCE Power International Holdings; QNB Group; Citi