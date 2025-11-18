A premiação recorde em 2025 da corretora de CFDs Mitrade destaca a resiliência em meio às oscilações do cobre provocadas pela IA na América Latina

SÃO PAULO, 18 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- À medida que a infraestrutura de IA acelera globalmente, a atenção se volta para a América Latina — uma antiga potência no setor de cobre e lítio. Nesse contexto, a plataforma de negociação de CFDs Mitrade alcançou um marco histórico, conquistando 16 prêmios internacionais em 2025. A corretora também expandiu recentemente sua presença regulatória com a aquisição de uma entidade licenciada pela FSCA da África do Sul.

Os preços do cobre atingiram um recorde de US$ 11.200 por tonelada na Bolsa de Metais de Londres em outubro, impulsionados pela expansão da infraestrutura e pelo aumento da demanda por data centers de IA, de acordo com a Reuters. A América Latina — que abriga mais de 40% das reservas mundiais de cobre, segundo a Agência Internacional de Energia — é um dos principais participantes dessa cadeia de suprimentos. As interrupções nos principais produtores, como Chile e Peru, juntamente com o risco soberano e as restrições energéticas, estão agravando a volatilidade, informa a S&P Global.

A BloombergNEF projeta que o rápido crescimento do setor de data center prejudicará ainda mais o fornecimento de cobre nos próximos anos, aumentando a pressão sobre a produção da região. Para os traders, os CFDs oferecem acesso flexível a instrumentos voláteis que refletem as tendências globais de infraestrutura e a demanda por commodities.

"O comércio de varejo na América Latina está amadurecendo lentamente, tornando-se digitalmente conectado, globalmente consciente e moldado por temas como IA e ciclos de commodities", declarou Kevin Lai, vice-presidente do Mitrade Group. "Estamos vendo os traders buscarem um acesso mais intencional a mercados voláteis e nos esforçamos para criar um ambiente de negociação responsável por meio da educação."

A Mitrade também foi votada como a empresa dos "Melhores Recursos Educacionais" no Global Forex Awards de 2025, afirmando seu compromisso com o crescimento inclusivo e impulsionado pela alfabetização no comércio de varejo - especialmente em mercados emergentes.

Sobre o Grupo Mitrade

A Mitrade é uma plataforma de negociação de CFDs premiada e reconhecida mundialmente, licenciada pela FSCA da África do Sul (FSP 54842), pela CIMA das Ilhas Cayman (SIB1612446), pela FSC das Ilhas Maurício (GB20025791), pela ASIC da Austrália (AFSL398528) e pela CySEC do Chipre (CIF438/23).

Conectando mais de 6 milhões de traders a mais de 800 derivativos OTC, incluindo índices, forex, commodities, ETFs e ações, a plataforma da Mitrade foi projetada para oferecer execução rápida de negociações, spreads competitivos e uma interface fácil de usar, acessível em vários dispositivos.

Os Contratos por Diferença (CFDs) são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. Eles não são adequados para todos os investidores. Você deve levar em consideração se compreende como funcionam os CFDs e se pode correr o risco elevado de perder dinheiro, o que pode exceder o seu investimento inicial.

Este artigo é apenas para fins informativos e não se destina a aconselhamento financeiro, oferta ou solicitação.

Acesse https://www.mitrade.com para obter mais informações.

