Mitrade CFD Broker Caps 2025 com nova licença, acesso expandido ao mercado e recorde de 16 prêmios em meio a uma expansão de 20% em sua base de usuários

SÃO PAULO, Brasil, 4 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Mitrade, uma plataforma global de negociação de CFDs e corretora regulada pela ASIC, CySEC, CIMA, FSC e FSCA, atende traders em mais de 119 países. A plataforma se concentra em acessibilidade, transparência e trading responsável, apoiada por supervisão de várias licenças e educação abrangente.

O ciclo de relatórios de 2025 expande-se claramente em várias áreas operacionais e de mercado, incluindo:

Uma nova licença FSCA , fortalecendo a presença regulatória da Mitrade

, fortalecendo a presença regulatória da Mitrade Uma oferta de produto ampliada , aumentando de 500 para 800 instrumentos CFD .

, aumentando de 500 para . Três idiomas adicionais de suporte ao cliente — alemão, italiano e árabe — aumentando a cobertura de CX para 12 idiomas .

— alemão, italiano e árabe — aumentando a cobertura de CX para . Quatro novos idiomas da plataforma — tailandês, italiano, árabe e alemão — expandindo para 16 idiomas .

— tailandês, italiano, árabe e alemão — expandindo para . Um aumento de 20% na base global de usuários , passando de 5 milhões para 6 milhões .

, passando de 5 milhões para . Dois milhões de novos downloads de aplicativos , elevando o total de downloads para 14,6 milhões .

, elevando o total de downloads para . Dezesseis prêmios internacionais em 2025, elevando o total acumulado para 56 prêmios, o maior reconhecimento anual da plataforma até o momento.

"Esses marcos destacam o progresso significativo em termos de supervisão, acessibilidade e engajamento do usuário", disse Elven Jong, CEO da Mitrade AU. "Uma gama mais ampla de produtos, recursos de suporte e alinhamento regulatório mais claro continuam a orientar como a comunidade da Mitrade participa com responsabilidade."

A plataforma intuitiva da Mitrade, baseada em tecnologia proprietária, permite uma execução rápida, acessibilidade em vários dispositivos e uma navegação fácil de usar. A cobertura do mercado e o suporte multilíngue moldam um ambiente inclusivo alinhado com a missão da Mitrade de promover a participação equitativa no setor global de CFD.

Sobre o Mitrade Group

A Mitrade é uma plataforma de trading de CFDs premiada e reconhecida mundialmente, licenciada sob a FSCA da África do Sul (FSP 54842), a CIMA das Ilhas Cayman (SIB1612446), a FSC das Ilhas Maurício (GB20025791), a ASIC da Austrália (AFSL398528) e a CySEC do Chipre (CIF438/23).

Conectando mais de 6 milhões de traders a mais de 800 derivativos OTC, incluindo índices, forex, commodities, ETFs e ações, a plataforma da Mitrade foi projetada para oferecer execução rápida das operações, spreads competitivos e uma interface fácil de usar e acessível em vários dispositivos.

Os Contratos por Diferença (CFDs) são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. Eles não são adequados para todos os investidores. Você deve levar em consideração se compreende como funcionam os CFDs e se pode correr o risco elevado de perder dinheiro, o que pode exceder o seu investimento inicial.

Este artigo é apenas para fins informativos e não se destina a aconselhamento financeiro, oferta ou solicitação.

Acesse https://www.mitrade.com/ para obter mais informações.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2641632/Mitrade_Logo.jpg

FONTE Mitrade Group