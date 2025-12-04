Mitrade CFD Broker Caps 2025 com nova licença, acesso expandido ao mercado e recorde de 16 prêmios em meio a uma expansão de 20% em sua base de usuários
04 dez, 2025, 14:00 GMT
SÃO PAULO, Brasil, 4 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Mitrade, uma plataforma global de negociação de CFDs e corretora regulada pela ASIC, CySEC, CIMA, FSC e FSCA, atende traders em mais de 119 países. A plataforma se concentra em acessibilidade, transparência e trading responsável, apoiada por supervisão de várias licenças e educação abrangente.
O ciclo de relatórios de 2025 expande-se claramente em várias áreas operacionais e de mercado, incluindo:
- Uma nova licença FSCA, fortalecendo a presença regulatória da Mitrade
- Uma oferta de produto ampliada, aumentando de 500 para 800 instrumentos CFD.
- Três idiomas adicionais de suporte ao cliente — alemão, italiano e árabe — aumentando a cobertura de CX para 12 idiomas.
- Quatro novos idiomas da plataforma — tailandês, italiano, árabe e alemão — expandindo para 16 idiomas.
- Um aumento de 20% na base global de usuários, passando de 5 milhões para 6 milhões.
- Dois milhões de novos downloads de aplicativos, elevando o total de downloads para 14,6 milhões.
- Dezesseis prêmios internacionais em 2025, elevando o total acumulado para 56 prêmios, o maior reconhecimento anual da plataforma até o momento.
"Esses marcos destacam o progresso significativo em termos de supervisão, acessibilidade e engajamento do usuário", disse Elven Jong, CEO da Mitrade AU. "Uma gama mais ampla de produtos, recursos de suporte e alinhamento regulatório mais claro continuam a orientar como a comunidade da Mitrade participa com responsabilidade."
A plataforma intuitiva da Mitrade, baseada em tecnologia proprietária, permite uma execução rápida, acessibilidade em vários dispositivos e uma navegação fácil de usar. A cobertura do mercado e o suporte multilíngue moldam um ambiente inclusivo alinhado com a missão da Mitrade de promover a participação equitativa no setor global de CFD.
Sobre o Mitrade Group
A Mitrade é uma plataforma de trading de CFDs premiada e reconhecida mundialmente, licenciada sob a FSCA da África do Sul (FSP 54842), a CIMA das Ilhas Cayman (SIB1612446), a FSC das Ilhas Maurício (GB20025791), a ASIC da Austrália (AFSL398528) e a CySEC do Chipre (CIF438/23).
Conectando mais de 6 milhões de traders a mais de 800 derivativos OTC, incluindo índices, forex, commodities, ETFs e ações, a plataforma da Mitrade foi projetada para oferecer execução rápida das operações, spreads competitivos e uma interface fácil de usar e acessível em vários dispositivos.
Os Contratos por Diferença (CFDs) são instrumentos complexos e apresentam um alto risco de perda rápida de dinheiro devido à alavancagem. Eles não são adequados para todos os investidores. Você deve levar em consideração se compreende como funcionam os CFDs e se pode correr o risco elevado de perder dinheiro, o que pode exceder o seu investimento inicial.
Este artigo é apenas para fins informativos e não se destina a aconselhamento financeiro, oferta ou solicitação.
Acesse https://www.mitrade.com/ para obter mais informações.
