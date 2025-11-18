Los Premios Récord 2025 de Mitrade CFD Broker destacan la resiliencia en medio de las oscilaciones del cobre impulsadas por la IA en América Latina

SÃO PAULO, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Mientras la infraestructura de IA se acelera a nivel mundial, la atención se está orientando hacia América Latina, una potencia de larga data en producción de cobre y litio. En este contexto, la plataforma de operaciones con CFD Mitrade alcanzó un hito histórico luego de ser reconocida con 16 premios internacionales en 2025. Además, en fecha reciente, este bróker amplió su presencia normativa con la adquisición de una entidad con licencia FSCA de Sudáfrica.

En octubre, el cobre alcanzó un valor récord de 11.200 dólares por tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, atribuible a la expansión de la infraestructura y el aumento de la demanda de centros de datos de IA, según Reuters. América Latina, que alberga más del 40 % de las reservas mundiales de cobre, como señala la Agencia Internacional de Energía, es un actor clave en esta cadena de suministro. Los problemas que han experimentado los principales productores, como Chile y Perú, junto con el riesgo soberano y las restricciones energéticas, están agravando la volatilidad, informa S&P Global.

BloombergNEF prevé que el rápido crecimiento de los centros de datos impondrá una mayor tensión sobre el suministro de cobre durante los próximos años, lo que aumentará la presión sobre la producción en la región. Para los operadores, los CFD ofrecen acceso flexible a instrumentos volátiles que reflejan las tendencias mundiales de infraestructura y la demanda vinculada a materias primas.

"Las operaciones minoristas en América Latina están madurando de forma lenta, se están conectado digitalmente, se adaptan a la situación mundial y a ámbitos como la inteligencia artificial y los ciclos de productos básicos", señaló Kevin Lai, vicepresidente de Mitrade Group. "Estamos observando que los operadores buscan un acceso más estratégico a los mercados volátiles y nos esforzamos por crear un entorno de operaciones responsable a través de la educación".

Mitrade también fue elegida por votación como el "Mejor recurso educativo" en los Global Forex Awards 2025, lo que ratifica su compromiso de crecimiento inclusivo e impulsado por la alfabetización en cuanto a las operaciones minoristas, en especial en mercados emergentes.

