A Presidência da COP28 apela a um esforço global para alavancar a ascensão da IA, a transição energética e o crescimento do Sul Global para acelerar o desenvolvimento sustentável para todos

BAKU, Azerbaijão, 4 de junho de 2024 /PRNewswire/ -- O presidente da COP28, Dr. Sultan Al Jaber, disse hoje aos delegados na abertura da Semana de Energia de Baku que todas as partes interessadas precisam alavancar a ascensão da Inteligência Artificial (IA), a transição energética e o crescimento do Sul Global para acelerar o desenvolvimento sustentável positivo para o clima para todos.

O Dr. Al Jaber também pediu aos setores de energia e tecnologia que trabalhem em conjunto para acelerar a adoção da IA para atender de forma sustentável à crescente demanda de energia do mundo e impulsionar a descarbonização.

"Embora a IA esteja impulsionando um aumento na demanda de energia, ela também está impulsionando eficiências que reduzem as emissões. Na verdade, o crescimento da IA é uma das três megatendências que moldarão nosso futuro, juntamente com a aceleração da transição energética e a ascensão dos mercados emergentes e do sul global. E quanto mais perto a IA e a energia colaborarem, mais soluções poderemos desbloquear para impulsionar o crescimento descarbonizado em todos os lugares ", disse o Dr. Al Jaber num discurso no dia de abertura da Semana da Energia de Baku, que decorreu na capital do Azerbaijão até 6 de junho.

O Dr. Al Jaber disse que a Presidência da COP28 e os Emirados Árabes Unidos trabalharão "muito de perto com a Presidência da COP do Azerbaijão e pedimos a todos os países que garantam que a COP29 seja um sucesso retumbante que se baseie nos resultados de Dubai".

"A COP28 fez história com o Consenso dos Emirados Árabes Unidos - entregando o conjunto mais abrangente de avanços climáticos desde o Acordo de Paris", disse o Dr. Al Jaber, "E, em um cenário geopolítico muito difícil, provamos que o multilateralismo está vivo e bem".

"Unimos o mundo em torno de um caminho prático para manter 1,5°C ao alcance, enquanto construímos resiliência e mantemos o desenvolvimento socioeconômico para todos", disse o Dr. Al Jaber.

De acordo com o compromisso do Consenso dos Emirados Árabes Unidos de triplicar a capacidade de energia renovável até 2030, os Emirados Árabes Unidos e o Azerbaijão estão hoje celebrando a inauguração das usinas solares fotovoltaicas Bilasuvar e Neftchala e do projeto eólico Absheron Garadagh. Juntos, eles fornecerão mais de 1 GW de energia limpa para as crescentes necessidades energéticas do Azerbaijão. Os projetos, anunciados no ano passado, estão a ser desenvolvidos pela Masdar, a potência de energia limpa dos Emirados Árabes Unidos, e pela socar, a empresa estatal de petróleo do Azerbaijão.

"Isso se baseia na história de parceria dos Emirados Árabes Unidos para melhorar o desenvolvimento do crescimento verde deste país e promover o desenvolvimento sustentável globalmente. Parcerias práticas como essas ajudarão a transformar o Consenso dos Emirados Árabes Unidos em realidade tangível em todo o mundo ", disse o Dr. Al Jaber.

A Troika das Presidências da COP, que foi mandatada no Consenso dos Emirados Árabes Unidos e une a COP28 com as Presidências da COP do Azerbaijão e do Brasil, ajudará a impulsionar uma ação climática coletiva ambiciosa, disse ele.

A Troika está criando impulso para uma nova rodada de Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs) reforçadas alinhadas com o Consenso dos Emirados Árabes Unidos.

A indústria também deve continuar a desempenhar o seu papel, disse o Dr. Al Jaber, elogiando a socar por aderir à Carta de Descarbonização de Petróleo e Gás lançada na COP28.

"Agora temos mais de 40% da indústria comprometida com emissões zero de metano até 2030 e zero líquido até ou antes de 2050", acrescentou o Dr. Al Jaber, "Para aqueles que ainda não se inscreveram, peço que o façam".

"Você tem o poder, os recursos e a tecnologia para causar um enorme impacto positivo em um curto espaço de tempo", disse ele aos delegados.

Al Jaber observou que passos ousados devem ser combinados com pragmatismo, que a transição energética ocorrerá em lugares diferentes em ritmos diferentes e que cada setor precisa de soluções personalizadas.

O presidente da COP28 observou que a expansão dos data centers para impulsionar o crescimento da IA exigirá que as energias renováveis sejam apoiadas pelo gás natural. A COP29, que será realizada em Baku em novembro, "se concentrará como nenhuma outra COP" na questão do financiamento climático, um facilitador essencial do Consenso dos Emirados Árabes Unidos. O Dr. Al Jaber saudou a notícia de que a promessa de financiamento climático de US $ 100 bilhões finalmente foi cumprida, ele disse: "Estou encorajado...Mas precisamos de muito mais financiamento para estarmos muito mais disponíveis, acessíveis e a preços acessíveis."

O Dr. Al Jaber disse que as Instituições Financeiras Internacionais (IFIs) e os Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (MDBs) "têm um papel fundamental a desempenhar para ajudar a tornar os mercados emergentes e em desenvolvimento mais investíveis. Ele também disse que "o setor privado deve ajudar a transformar bilhões em trilhões".

Essas soluções incluem a Altera, que foi lançada na COP28 com um compromisso de US$ 30 bilhões dos Emirados Árabes Unidos, tornando-se o maior veículo de investimento privado do mundo para ações de mudança climática. Desempenhará um papel crítico na condução de investimentos climáticos em escala para onde são mais necessários.

"O Fundo mobilizará US $ 250 bilhões em investimentos adicionais nos próximos seis anos, nos mercados emergentes e no sul global, e acredito que ele forneça um modelo que deve ser seguido para desbloquear financiamento em escala", disse o Dr. Al Jaber.

O Dr. Al Jaber encerrou seu discurso falando sobre as oportunidades oferecidas por uma transição verde, ele disse: "Enfrentamos desafios sem precedentes. No entanto, dentro desses desafios, existe uma oportunidade incomparável de redefinir nosso futuro, de avançar em direção a um caminho de sustentabilidade e resiliência.

A transição para uma economia sustentável não se trata apenas de reduzir as emissões. Trata-se de criar empregos, melhorar a saúde e melhorar a qualidade de vida de bilhões de pessoas em todo o mundo."

A transição deve proporcionar um mundo onde todas as crianças ", sejam elas nascidas no norte ou no sul global, tenham a chance de prosperar. É um apelo à ação para cada nação, cada indústria, cada comunidade e cada indivíduo para intensificar e contribuir para uma causa que transcenda fronteiras e gerações."

A chave para essa transição é a tecnologia, disse o Dr. Al Jaber: "Devemos adotar novas tecnologias, promover a colaboração e nos comprometer com políticas transformadoras que protejam nosso planeta e garantam prosperidade para todos".

O Dr. Al Jaber pediu a todos que "se levantem para esta ocasião com coragem e convicção, sabendo que quando nos unimos para um propósito comum, não há desafio grande demais e nenhum objetivo ambicioso demais. Na COP28, nos unimos, agimos e entregamos. À medida que olhamos para a COP29, vamos dobrar a entrega e seguir com resultados tangíveis."

