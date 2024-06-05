COP28 主席呼籲全球攜手應對氣候挑戰，以 AI、能源轉型及全球南方發展為契機，加速實現可持續發展

阿塞拜疆巴庫2024年6月6日 /美通社/ -- COP28 主席 Sultan Al Jaber 博士今天在巴庫能源週開幕式上向與會代表指出，各國應攜手合作，充分利用 AI 的興起、能源轉型和全球南部的發展機遇，加速推進有利於氣候的可持續發展。

Al Jaber 博士呼籲能源和技術部門加強合作，加快 AI 的應用步伐，以可持續的方式滿足全球不斷增長的能源需求，並推動脫碳進程。

「AI 正在推動能源需求激增，同時也在提高效率，從而減少排放。事實上，AI 的發展、能源轉型的加速以及新興市場與全球南部的崛起，是決定我們未來的三大趨勢。AI 與能源領域合作越緊密，我們就能開發出更多解決方案，推動各地實現脫碳成長，」Al Jaber 博士在 6 月 6 日於阿塞拜疆首都召開的巴庫能源週開幕日的演講中說道。

Al Jaber 博士表示，COP28 會議主席國和阿聯酋將與阿塞拜疆 COP 會議主席國「密切合作，並呼籲所有國家確保 COP29 會議在杜拜成果的基礎上取得圓滿成功」。

「COP28 憑藉《阿聯酋共識》創造了歷史，自《巴黎協定》以來，該共識帶來了最全面的氣候突破，」Al Jaber博士表示，「此外，在非常困難的地緣政治背景下，我們證明了多邊主義仍然充滿活力。」

「我們團結全世界，共同尋找切實可行的途徑，將氣溫上升幅度控制在 1.5°C 以內。同時，我們將不遺餘力地增強抵禦氣候變化衝擊的能力，並確保社會經濟發展的持續進步，」Al Jaber 博士說道。

根據《阿聯酋共識》中關於到 2030 年將再生能源發電能力提高三倍的承諾，阿聯酋和阿塞拜疆今天共同慶祝了 Bilasuvar 和 Neftchala 太陽能光伏電站以及 Absheron 風電工程的開工。這些項目將為阿塞拜疆日益增長的能源需求提供超過 1 吉瓦的清潔能源。這些項目於去年宣佈，由阿聯酋清潔能源巨頭 Masdar 和阿塞拜疆國家石油公司 SOCAR 共同開發。

「這建立在阿聯酋合作歷史的基礎之上，旨在促進該國的綠色成長發展，並推動全球可持續發展。這樣的實際夥伴關係將有助於在全世界範圍內將《阿聯酋共識》轉化為切實的現實，」Al Jaber 博士說道。

他表示，根據《阿聯酋共識》的規定，COP 主席團的「三駕馬車」將聯合阿塞拜疆和巴西擔任 COP28 大會主席，這將有助於推動雄心勃勃的集體氣候行動。

「三駕馬車」正為新一輪符合《阿聯酋共識》的強化國家自主貢獻 (NDC) 凝聚動力。

Al Jaber 博士表示，產業也必須繼續發揮其作用，並稱讚 SOCAR 加入了在 COP28 上發起的《石油和天然氣脫碳憲章》。

「目前，已有超過 40% 的行業承諾到 2030 年實現甲烷零排放，到 2050 年實現淨零排放，」Al Jaber 博士補充道，「對於那些尚未簽署的國家，我敦促各方盡快簽署。」

他告訴與會代表：「你們擁有在短時間內產生巨大正面影響的能力、資源和科技。」

Al Jaber 指出，在採取大膽舉措的同時必須務實，能源轉型將在不同地區以不同速度進行，每個行業都需要量身定製的解決方案。

COP28 大會主席指出，為支持 AI 的發展而擴大數據中心，需要以天然氣為再生能源提供支援。將於 11 月在巴庫舉行的 COP29 大會將「前所未有地關注」氣候融資議題，這是《阿聯酋共識》的重要推手。Al Jaber 博士對最終兌現 1000 億美元氣候融資承諾的消息表示歡迎，他說：「我感到歡欣鼓舞……但我們還需要更多資金，以使其更易獲得、更易使用且更易負擔。」

Al Jaber 博士表示，國際金融機構 (IFI) 和多邊開發銀行 (MDB)「在幫助新興市場和發展中國家提高投資價值方面發揮關鍵作用。他還表示，「私營部門必須挺身而出，幫助將數十億美元變成數萬億美元。」

這些解決方案包括 ALTÉRRA，該方案在 COP28 上啟動，阿聯酋承諾提供 300 億美元，使其成為世界上最大的氣候變遷行動私人投資工具。該基金將在推動大規模氣候投資流向最需要的地方以發揮關鍵作用。

「該基金將在未來六年內調動 2500 億美元的額外投資，用於新興市場及全球南部地區，我相信它提供了一個值得效仿的模型，以釋放大規模融資，」Al Jaber 博士表示。

Al Jaber 博士在演講的最後談到了綠色轉型帶來的機遇，他說：「我們面臨前所未有的挑戰。然而，在這些挑戰中蘊含著無與倫比的機會，可以重新定義我們的未來，轉向可持續性和適應性的道路。

向可持續經濟轉型並不僅僅是減少排放。它關乎創造就業機會、增進健康以及提高全球數十億人的生活品質。」

轉型必須創造一個讓每個孩子「無論出生在北方還是全球南方，都有機會茁壯成長的世界。這是對每個國家、每個行業、每個社區和每個人的行動號召，呼籲他們挺身而出，為超越國界和世代的事業做出貢獻。」

Al Jaber 博士說科技是轉型的關鍵：「我們必須擁抱新技術，促進合作，並致力於變革性政策，以保護我們的地球，確保所有人的繁榮發展。」

Al Jaber 博士呼籲所有人「鼓起勇氣，堅定信念，迎接挑戰，因為我們知道，只要我們團結一致，就沒有克服不了的挑戰，沒有實現不了的宏偉目標。在 COP28 上，我們團結一致，積極行動，並取得了豐碩成果。展望 COP29 大會，讓我們加倍努力，取得實質成果。」

SOURCE COP28