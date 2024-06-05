COP28 主席呼籲全球攜手應對氣候挑戰，以 AI、能源轉型及全球南方發展為契機，加速實現可持續發展

新聞提供者

COP28

06 6月, 2024, 00:18 CST

阿塞拜疆巴庫2024年6月6日 /美通社/ -- COP28 主席 Sultan Al Jaber 博士今天在巴庫能源週開幕式上向與會代表指出，各國應攜手合作，充分利用 AI 的興起、能源轉型和全球南部的發展機遇，加速推進有利於氣候的可持續發展。

Al Jaber 博士呼籲能源和技術部門加強合作，加快 AI 的應用步伐，以可持續的方式滿足全球不斷增長的能源需求，並推動脫碳進程。

「AI 正在推動能源需求激增，同時也在提高效率，從而減少排放。事實上，AI 的發展、能源轉型的加速以及新興市場與全球南部的崛起，是決定我們未來的三大趨勢。AI 與能源領域合作越緊密，我們就能開發出更多解決方案，推動各地實現脫碳成長，」Al Jaber 博士在 6 月 6 日於阿塞拜疆首都召開的巴庫能源週開幕日的演講中說道。

Al Jaber 博士表示，COP28 會議主席國和阿聯酋將與阿塞拜疆 COP 會議主席國「密切合作，並呼籲所有國家確保 COP29 會議在杜拜成果的基礎上取得圓滿成功」。

「COP28 憑藉《阿聯酋共識》創造了歷史，自《巴黎協定》以來，該共識帶來了最全面的氣候突破，」Al Jaber博士表示，「此外，在非常困難的地緣政治背景下，我們證明了多邊主義仍然充滿活力。」

「我們團結全世界，共同尋找切實可行的途徑，將氣溫上升幅度控制在 1.5°C 以內。同時，我們將不遺餘力地增強抵禦氣候變化衝擊的能力，並確保社會經濟發展的持續進步，」Al Jaber 博士說道。

根據《阿聯酋共識》中關於到 2030 年將再生能源發電能力提高三倍的承諾，阿聯酋和阿塞拜疆今天共同慶祝了 Bilasuvar 和 Neftchala 太陽能光伏電站以及 Absheron 風電工程的開工。這些項目將為阿塞拜疆日益增長的能源需求提供超過 1 吉瓦的清潔能源。這些項目於去年宣佈，由阿聯酋清潔能源巨頭 Masdar 和阿塞拜疆國家石油公司 SOCAR 共同開發。

「這建立在阿聯酋合作歷史的基礎之上，旨在促進該國的綠色成長發展，並推動全球可持續發展。這樣的實際夥伴關係將有助於在全世界範圍內將《阿聯酋共識》轉化為切實的現實，」Al Jaber 博士說道。

他表示，根據《阿聯酋共識》的規定，COP 主席團的「三駕馬車」將聯合阿塞拜疆和巴西擔任 COP28 大會主席，這將有助於推動雄心勃勃的集體氣候行動。

「三駕馬車」正為新一輪符合《阿聯酋共識》的強化國家自主貢獻 (NDC) 凝聚動力。

Al Jaber 博士表示，產業也必須繼續發揮其作用，並稱讚 SOCAR 加入了在 COP28 上發起的《石油和天然氣脫碳憲章》。

「目前，已有超過 40% 的行業承諾到 2030 年實現甲烷零排放，到 2050 年實現淨零排放，」Al Jaber 博士補充道，「對於那些尚未簽署的國家，我敦促各方盡快簽署。」

他告訴與會代表：「你們擁有在短時間內產生巨大正面影響的能力、資源和科技。」

Al Jaber 指出，在採取大膽舉措的同時必須務實，能源轉型將在不同地區以不同速度進行，每個行業都需要量身定製的解決方案。

COP28 大會主席指出，為支持 AI 的發展而擴大數據中心，需要以天然氣為再生能源提供支援。將於 11 月在巴庫舉行的 COP29 大會將「前所未有地關注」氣候融資議題，這是《阿聯酋共識》的重要推手。Al Jaber 博士對最終兌現 1000 億美元氣候融資承諾的消息表示歡迎，他說：「我感到歡欣鼓舞……但我們還需要更多資金，以使其更易獲得、更易使用且更易負擔。」

Al Jaber 博士表示，國際金融機構 (IFI) 和多邊開發銀行 (MDB)「在幫助新興市場和發展中國家提高投資價值方面發揮關鍵作用。他還表示，「私營部門必須挺身而出，幫助將數十億美元變成數萬億美元。」

這些解決方案包括 ALTÉRRA，該方案在 COP28 上啟動，阿聯酋承諾提供 300 億美元，使其成為世界上最大的氣候變遷行動私人投資工具。該基金將在推動大規模氣候投資流向最需要的地方以發揮關鍵作用。

「該基金將在未來六年內調動 2500 億美元的額外投資，用於新興市場及全球南部地區，我相信它提供了一個值得效仿的模型，以釋放大規模融資，」Al Jaber 博士表示。

Al Jaber 博士在演講的最後談到了綠色轉型帶來的機遇，他說：「我們面臨前所未有的挑戰。然而，在這些挑戰中蘊含著無與倫比的機會，可以重新定義我們的未來，轉向可持續性和適應性的道路。

向可持續經濟轉型並不僅僅是減少排放。它關乎創造就業機會、增進健康以及提高全球數十億人的生活品質。」

轉型必須創造一個讓每個孩子「無論出生在北方還是全球南方，都有機會茁壯成長的世界。這是對每個國家、每個行業、每個社區和每個人的行動號召，呼籲他們挺身而出，為超越國界和世代的事業做出貢獻。」

Al Jaber 博士說科技是轉型的關鍵：「我們必須擁抱新技術，促進合作，並致力於變革性政策，以保護我們的地球，確保所有人的繁榮發展。」

Al Jaber 博士呼籲所有人「鼓起勇氣，堅定信念，迎接挑戰，因為我們知道，只要我們團結一致，就沒有克服不了的挑戰，沒有實現不了的宏偉目標。在 COP28 上，我們團結一致，積極行動，並取得了豐碩成果。展望 COP29 大會，讓我們加倍努力，取得實質成果。」

SOURCE COP28

來自同一來源

阿聯酋總統表揚對 COP28 的成功作出貢獻的全球政要

阿聯酋總統表揚對 COP28 的成功作出貢獻的全球政要

阿聯酋總統 Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan 殿下今天向多位全球政要頒發扎耶德二世一等勳章 (First Class Order of Zayed II)，表揚這些政要對去年底由阿聯酋主辦的聯合國氣候變化框架公約締約國會議 (COP28) 的成功所作出之貢獻。...

COP28 主席在損失和損害基金歷史性的首次董事會會議上致辭，敦促各締約方在取得進展的基礎上建立一個充分運作的基金，以產生持久、積極的社會經濟影響

COP28 主席 Sultan Al Jaber 博士今天在「應對損失和損害基金首次董事會會議」上致辭，並敦促締約方「再接再厲」，提供「持久、積極的社會經濟影響」，以幫助最容易受到氣候變遷影響的群體。 Al Jaber 博士在致辭中表示，雖然在 COP28...

探索

Image1

人工智能

Image1

公用事業

Image1

環境問題