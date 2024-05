A próxima visita do presidente chinês trará uma nova esperança ao desenvolvimento da Sérvia: Vučić

BELGRADO, Sérvia, 1º de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Uma reportagem da xinhuanet:

O presidente sérvio, Aleksandar Vučić, afirmou na terça-feira que a próxima visita de estado do presidente chinês, Xi Jinping, não é apenas um grande evento diplomático para a Sérvia, mas também um grande evento digno da alegria de todo o povo sérvio.

O presidente sérvio, Aleksandar Vučić, encontrou-se com o presidente visitante da Agência de Notícias Xinhua, Fu Hua, em Belgrado, Sérvia, em 30 de abril de 2024. (PRNewsfoto/xinhuanet)

Ao expressar sua convicção de que a visita de Xi trará uma nova esperança ao desenvolvimento da Sérvia, o presidente afirmou: "Estou muito ansioso pela visita do presidente Xi".

Vučić fez essas observações ao se reunir com o presidente visitante da Agência de Notícias Xinhua, Fu Hua, em Belgrado.

Observando que a China é uma "amiga sólida" da Sérvia e que as trocas entre os dois países são totalmente sinceras e abertas, Vučić afirmou que a Sérvia nunca esquecerá a ajuda do povo chinês, acrescentando que acredita que Xi sentirá o acolhimento e a simpatia do povo sérvio durante a sua visita.

O presidente sérvio elogiou bastante as contribuições feitas pela siderúrgica HBIS Sérvia em Smederevo para o desenvolvimento econômico da Sérvia, a assistência da China à Sérvia nas áreas da medicina e da saúde durante a pandemia de COVID-19 e o apoio da China à Sérvia em ocasiões multilaterais internacionais.

A Sérvia apoia firmemente a posição da China quanto a salvaguardar os seus interesses fundamentais e suas principais preocupações, destacou Vučić.

Sobre a questão de Taiwan, Vučić disse que a Sérvia defende fortemente o princípio de uma só China e apoia a China quanto a salvaguardar a sua soberania e integridade territorial.

No que diz respeito às trocas dos meios de comunicação, Vučić valorizou muito a cooperação entre a Agência de Notícias Xinhua e a Agência de Notícias Tanjug da Sérvia e outros meios de comunicação, dizendo que tais trocas permitem que os meios de comunicação sérvios aprendam com a experiência dos seus homólogos chineses e permitem que o povo sérvio compreenda melhor a China, de modo a promover a aprendizagem mútua e a partilha de experiências entre os dois países.

Fu disse que, sob a orientação estratégica do presidente Xi e do presidente Vučić, as relações entre a China e a Sérvia testemunharam um desenvolvimento vigoroso, apesar das mudanças no cenário internacional, estabelecendo um bom exemplo de relações amistosas entre a China e os países europeus.

Ele também disse que espera que a reunião entre os dois chefes de Estado trace um novo plano para as trocas e a cooperação entre a China e a Sérvia e acrescente um novo brilho à amizade sólida entre os dois países na nova era.

Além disso, Fu disse que a Xinhua está pronta para trabalhar com os seus homólogos sérvios para aprofundar ainda mais as trocas e a cooperação, contar bem as histórias da amizade entre a China e a Sérvia e mostrar de forma abrangente as perspectivas brilhantes das relações bilaterais na nova era através de reportagens de notícias multidimensionais e de alta qualidade e pesquisa de grupos de reflexão.

A Xinhua também atuará firmemente como enviada da amizade entre a China e a Sérvia e criará uma atmosfera de opinião pública positiva para o aprofundamento da cooperação bilateral em várias áreas a fim de melhor beneficiar os povos dos dois países, acrescentou Fu.

