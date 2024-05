Fórum China-França destaca intercâmbios culturais interpessoais

PARIS, 6 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- Um fórum sobre o desenvolvimento de intercâmbios culturais e interpessoais entre a China e a França foi realizado aqui no sábado, em uma tentativa de impulsionar a cooperação e o aprendizado mútuo.

Os participantes concordaram que o fortalecimento dos intercâmbios culturais e da cooperação entre a China e a França não só ajudará a ampliar o consenso e a aprofundar a confiança mútua, mas também promoverá que as duas grandes civilizações e outras civilizações em todo o mundo se alcancem e rejuvenesçam com vitalidade na nova era.

Um fórum sobre o desenvolvimento de intercâmbios culturais e interpessoais entre a China e a França foi realizado no InterContinental Paris - Le Grand no sábado. (Yang Lei) (PRNewsfoto/xinhuanet) O presidente da Agência de Notícias Xinhua, Fu Hua, participa de um fórum sobre o desenvolvimento de intercâmbios culturais e interpessoais entre a China e a França e faz um discurso em Paris, França, em 4 de maio de 2024. (Meng Dingbo) (PRNewsfoto/xinhuanet) O Embaixador Chinês na França, Lu Shaye, discursa em um fórum sobre o desenvolvimento de intercâmbios culturais e interpessoais entre a China e a França, em Paris, França, no dia 4 de maio de 2024. (Lian Yi) (PRNewsfoto/xinhuanet)

Este ano marca o 60º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre a China e a França e é também o Ano da Cultura e do Turismo China-França.

No seu discurso de abertura, o presidente da Agência de Notícias Xinhua, Fu Hua, disse que o fórum, realizado na véspera da visita de Estado do presidente chinês Xi Jinping à França, é de grande importância para impulsionar a cooperação entre a mídia, think tanks e empresas dos dois países e facilitar o intercâmbio cultural e a aprendizagem mútua.

Fu disse que a Xinhua tem se dedicado a contar histórias sobre a amizade entre os dois países e a promover as culturas chinesa e francesa.

"Estamos dispostos a trabalhar com os meios de comunicação chineses e franceses, think tanks e outras organizações para defender o princípio da igualdade, aprendizagem mútua, diálogo e inclusão entre as civilizações, e promover os valores comuns de toda a humanidade", disse ele.

A Xinhua está pronta para apresentar conjuntamente os frutos da cooperação China-França, demonstrar os encantos das culturas tradicionais dos dois países e os destaques únicos de suas civilizações modernas, e ampliar o intercâmbio e a cooperação cultural entre povos, observou Fu.

A Xinhua também está preparada para aproveitar oportunidades como o Ano da Cultura e do Turismo China-França e os Jogos Olímpicos de Paris para realizar mais atividades de intercâmbio cultural para levar as relações bilaterais a um novo patamar.

O embaixador da China na França, Lu Shaye, disse que os intercâmbios culturais e interpessoais são uma base importante e uma força motriz inesgotável para as relações China-França.

Os dois países deverão lançar dezenas de eventos culturais e turísticos este ano, que marca o 60º aniversário das relações diplomáticas e o Ano da Cultura e do Turismo China-França, e assistirão aos Jogos Olímpicos de Paris, trazendo oportunidades importantes para intercâmbios culturais e interpessoais, disse o embaixador.

Lu também expressou a sua convicção de que, sob a orientação estratégica do Presidente Xi e do Presidente Macron, os laços bilaterais deverão mostrar vigor e vitalidade no futuro, e os crescentes intercâmbios e cooperação culturais também estabelecerão uma base de opinião pública mais sólida para o desenvolvimento sólido e estável dos laços bilaterais.

"A cultura constitui a base mais forte entre as nossas civilizações", disse Eric Alauzet, presidente do Grupo de Amizade França-China da Assembleia Nacional Francesa, no fórum.

A história comum dos dois países após o estabelecimento de laços diplomáticos alimentou intercâmbios culturais e interpessoais frutíferos, o que, por sua vez, impulsionou a cooperação e o desenvolvimento em outras áreas, disse ele.

A cooperação bilateral alcançou muitos resultados na economia e no comércio, e nos seus esforços conjuntos contra as alterações climáticas, acrescentou Alauzet, observando que os dois países realizaram várias atividades de intercâmbio cultural este ano, o que impulsionará ainda mais as relações bilaterais.

O fórum de sábado é copatrocinado pela Agência de Notícias Xinhua, pela Embaixada da China na França e pelo Publicis Groupe, uma empresa multinacional francesa de publicidade e relações públicas.

Com o tema "reforçar o intercâmbio cultural e entre povos, promover o espírito China-França", o fórum atraiu cerca de 250 representantes dos governos chinês e francês, das Nações Unidas e de outras organizações internacionais, dos principais meios de comunicação globais, de think tanks e dos círculos culturais e empresariais dos dois países.

Antes da abertura do fórum, a Agência de Notícias Xinhua assinou um memorando de entendimento com o Publicis Groupe.

