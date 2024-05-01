Предстоящий визит председателя КНР принесет новую надежду на развитие Сербии: Вучич

БЕЛГРАД, Сербия, 1 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Новостной репортаж xinhuanet:

Президент Сербии Александр Вучич заявил во вторник, что предстоящий государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина является не только крупным дипломатическим событием для Сербии, но и важнейшим событием, заслуживающим радость всего сербского народа.

Serbian President Aleksandar Vucic meets with visiting President of Xinhua News Agency Fu Hua in Belgrade, Serbia, on April 30, 2024.

Выразив уверенность в том, что визит Си Цзиньпина принесет новую надежду на развитие Сербии, президент сказал: «Я с нетерпением жду визита председателя КНР Си Цзиньпина».

Об этом г-н Вучич заявил во время встречи с президентом информационного агентства «Синьхуа» Фу Хуа в Белграде.

Отметив, что Китай является «железным другом» Сербии, а обмены между двумя странами отличаются полной откровенностью и открытостью, Вучич сказал, что Сербия никогда не забудет помощь китайского народа, добавив, что он верит, что Си почувствует теплоту и дружественность сербского народа во время своего визита.

Президент Сербии высоко оценил вклад металлургического завода компани HBIS Serbia в Смедерево в экономическое развитие Сербии, предоставленную Китаем Сербии помощь в сфере медицины и здравоохранения во время пандемии COVID-19 и поддержку Китаем Сербии на международных многосторонних мероприятиях.

Президент Вучич подчеркнул, что Сербия твердо поддерживает позицию Китая по защите своих основных интересов и разделяет озабоченность по важнейшим вопросам.

Что касается тайваньского вопроса, Вучич сказал, что Сербия твердо придерживается принципа одного Китая и поддерживает Китай в вопросе защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Что касается обмена СМИ, Вучич высоко оценил сотрудничество между информационным агентством «Синьхуа» и сербским информационным агентством «Танджуг» и другими средствами массовой информации, заявив, что такие обмены позволяют сербским СМИ перенимать опыт у китайских коллег и позволяют сербскому народу лучше понять Китай, что будет способствовать взаимному обучению и обмену опытом между двумя странами.

Фу сказал, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента Сербии Вучича китайско-сербские отношения, несмотря на изменения международного ландшафта, активно развиваются, служа хорошим примером дружественных отношений между Китаем и европейскими странами.

Он также сказал, что ожидает, что в результате встречи глав двух государств будет составлен новый план китайско-сербских обменов и сотрудничества и придан новый блеск «железной дружбе» между двумя странами в новую эпоху.

Более того, Фу сказал, что агентство «Синьхуа» готово работать со своими сербскими коллегами над дальнейшим углублением обменов и сотрудничества, положительным освещением примеров китайско-сербской дружбы и всесторонней демонстрацией светлых перспектив двусторонних отношений в новую эпоху посредством высококачественных и многомерных новостных репортажей и исследований аналитических центров.

Фу также добавил, что агентство «Синьхуа» будет твердо выступать посланником китайско-сербской дружбы и формировать позитивное общественное мнение для углубления двустороннего сотрудничества в различных областях на благо народов двух стран.

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