Предстоящий визит председателя КНР принесет новую надежду на развитие Сербии: Вучич

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xinhuanet

May 01, 2024, 09:51 ET

БЕЛГРАД, Сербия, 1 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Новостной репортаж xinhuanet:  

Президент Сербии Александр Вучич заявил во вторник, что предстоящий государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина является не только крупным дипломатическим событием для Сербии, но и важнейшим событием, заслуживающим радость всего сербского народа.

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Serbian President Aleksandar Vucic meets with visiting President of Xinhua News Agency Fu Hua in Belgrade, Serbia, on April 30, 2024.
Serbian President Aleksandar Vucic meets with visiting President of Xinhua News Agency Fu Hua in Belgrade, Serbia, on April 30, 2024.

Выразив уверенность в том, что визит Си Цзиньпина принесет новую надежду на развитие Сербии, президент сказал: «Я с нетерпением жду визита председателя КНР Си Цзиньпина».

Об этом г-н Вучич заявил во время встречи с президентом информационного агентства «Синьхуа» Фу Хуа в Белграде.

Отметив, что Китай является «железным другом» Сербии, а обмены между двумя странами отличаются полной откровенностью и открытостью, Вучич сказал, что Сербия никогда не забудет помощь китайского народа, добавив, что он верит, что Си почувствует теплоту и дружественность сербского народа во время своего визита.

Президент Сербии высоко оценил вклад металлургического завода компани HBIS Serbia в Смедерево в экономическое развитие Сербии, предоставленную Китаем Сербии помощь в сфере медицины и здравоохранения во время пандемии COVID-19 и поддержку Китаем Сербии на международных многосторонних мероприятиях.

Президент Вучич подчеркнул, что Сербия твердо поддерживает позицию Китая по защите своих основных интересов и разделяет озабоченность по важнейшим вопросам.

Что касается тайваньского вопроса, Вучич сказал, что Сербия твердо придерживается принципа одного Китая и поддерживает Китай в вопросе защиты своего суверенитета и территориальной целостности.

Что касается обмена СМИ, Вучич высоко оценил сотрудничество между информационным агентством «Синьхуа» и сербским информационным агентством «Танджуг» и другими средствами массовой информации, заявив, что такие обмены позволяют сербским СМИ перенимать опыт у китайских коллег и позволяют сербскому народу лучше понять Китай, что будет способствовать взаимному обучению и обмену опытом между двумя странами.

Фу сказал, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента Сербии Вучича китайско-сербские отношения, несмотря на изменения международного ландшафта, активно развиваются, служа хорошим примером дружественных отношений между Китаем и европейскими странами.

Он также сказал, что ожидает, что в результате встречи глав двух государств будет составлен новый план китайско-сербских обменов и сотрудничества и придан новый блеск «железной дружбе» между двумя странами в новую эпоху.

Более того, Фу сказал, что агентство «Синьхуа» готово работать со своими сербскими коллегами над дальнейшим углублением обменов и сотрудничества, положительным освещением примеров китайско-сербской дружбы и всесторонней демонстрацией светлых перспектив двусторонних отношений в новую эпоху посредством высококачественных и многомерных новостных репортажей и исследований аналитических центров.

Фу также добавил, что агентство «Синьхуа» будет твердо выступать посланником китайско-сербской дружбы и формировать позитивное общественное мнение для углубления двустороннего сотрудничества в различных областях на благо народов двух стран.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2402481/Serbian_President_Aleksandar_Vucic_meets_visiting_President_Xinhua_News_Agency.jpg

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