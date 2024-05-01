塞爾維亞總統武契奇：習近平主席此訪將為塞爾維亞發展帶來新希望

「我非常期待習近平主席來訪。」武契奇當天會見在貝爾格萊德訪問的新華通訊社社長傅華時說，中國是塞爾維亞的「鐵桿朋友」，塞爾維亞與中國的交往是完全坦誠開放的。中國人民的援助，塞爾維亞永遠不會忘記。相信習近平主席屆時一定會感受到塞爾維亞人民的熱情與友好。

武契奇高度讚賞河鋼斯梅代雷沃鋼廠對塞經濟發展的助力，新冠疫情期間中國在醫藥衛生領域對塞的援助，以及中方在國際多邊場合對塞的支持。他強調，塞爾維亞堅定支持中國在維護自身核心利益和重大關切上的立場。在台灣問題上，塞爾維亞堅定支持一個中國原則，堅定支持中國維護自身主權和領土完整。

在談到媒體交流時，武契奇高度讚賞新華社同南斯拉夫通訊社等塞媒體的合作，表示這樣的交流能讓塞爾維亞媒體學習中國同行的經驗，也能讓塞人民更好瞭解中國，促進兩國互相學習、借鑒經驗。

傅華說，在習近平主席和總統先生的戰略引領下，中塞關係歷經國際風雲變幻而蓬勃發展，樹立了中國同歐洲國家友好關係的典範。期待此次兩國元首的會晤，能夠為中塞交流合作擘畫新的藍圖，推動中塞"鐵桿友誼"在新時代煥發出新的光彩。

傅華表示，新華社願與塞爾維亞同行一道，繼續深化交流合作，共同講好中塞友誼故事，通過高質量、多維度的新聞報道和智庫研究，全景式、立體化展現新時代中塞關係的光明前景，堅定當好中塞友誼使者，為兩國深化各領域合作營造良好輿論氛圍，更好造福兩國人民。

SOURCE xinhuanet