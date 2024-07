A Quantinuum e o Hartree Centre do Science and Technology Facilities Council (STFC) fazem parceria para promover a inovação e o desenvolvimento quânticos no Reino Unido

A nova colaboração permite que o Hartree Centre tenha acesso aos computadores quânticos de alto desempenho da Série H da Quantinuum na nuvem e no local

Programas de treinamento personalizados desenvolverão as habilidades e o conhecimento dos cientistas sobre tecnologias quânticas

A expectativa é de que a parceria promova avanços em áreas como química quântica, biologia computacional, IA e segurança cibernética, contribuindo para o crescimento econômico e o progresso científico

BROOMFIELD, Colorado e LONDRES, 11 de julho de 2024 /PRNewswire/ -- A Quantinuum, a maior empresa de computação quântica integrada do mundo, assinou uma Declaração de Compromisso Conjunta com o STFC Hartree Centre, um dos maiores centros de supercomputação da Europa dedicado ao envolvimento da indústria. A parceria fornecerá aos usuários industriais e científicos do Reino Unido acesso à Série H da Quantinuum, os computadores quânticos de íons aprisionados de maior desempenho do mundo, por meio da nuvem e no local.

Quantinuum H2-1 Ion-Trap Quantum Computer with 56 high-fidelity qubits

"A pesquisa e a descoberta científica são fundamentais para a nossa cultura na Quantinuum, e estamos orgulhosos de apoiar os pioneiros no Hartree Centre", disse Raj Hazra, CEO da Quantinuum. "À medida que aceleramos a computação quântica, o Hartree Centre e o ecossistema quântico do Reino Unido estarão na vanguarda da criação em escala de soluções alimentadas por computadores quânticos."

Ambas as organizações visam apoiar as empresas e organizações de pesquisa do Reino Unido na exploração da vantagem quântica em química quântica, biologia computacional, inteligência artificial quântica e segurança cibernética aumentada quântica. O Reino Unido tem uma forte reputação global em cada domínio, e espera-se que a computação quântica acelere o desenvolvimento nos próximos anos.

"O hardware da Série H da Quantinuum beneficiará cientistas em várias áreas de pesquisa, incluindo algoritmos de computação em escala exata, desenvolvimento de energia de fusão, resiliência climática e muito mais", disse Kate Royse, diretora do STFC Hartree Centre. "Esta parceria também promove nosso plano de cinco anos para desbloquear o alto potencial de crescimento de tecnologias digitais avançadas para a indústria do Reino Unido."

O Hartree Centre faz parte do Science and Technology Facilities Council (STFC) – dentro da Pesquisa e Inovação do Reino Unido – aproveitando um rico patrimônio científico estabelecido e uma rede de conhecimento internacional. Os especialistas do centro colaboram com a indústria e a comunidade de pesquisa para explorar as mais recentes tecnologias, aprimorar as equipes e aplicar soluções digitais práticas em supercomputação, ciência de dados e IA.

Os computadores quânticos da Série H da Quantinuum têm o melhor desempenho do mundo, tendo mantido consistentemente o recorde mundial de volume quântico, uma referência amplamente utilizada para o desempenho da computação quântica, por mais de três anos e atualmente em 220.

Em abril de 2024, a Quantinuum e a Microsoft divulgaram uma demonstração inovadora de quatro qubits lógicos confiáveis usando a correção de erros quânticos – uma tecnologia importante necessária para a computação quântica prática. No mesmo mês, a Quantinuum ampliou sua liderança no setor, com seu computador da Série H se tornando o primeiro a alcançar "três 9s" – 99,9% – fidelidade de porta de dois qubits em todos os pares de qubits em um dispositivo de produção, um marco decisivo que permite a computação quântica tolerante a falhas.

Essa conquista foi imediatamente disponibilizada para os clientes da Quantinuum, que dependem do uso dos melhores hardwares e softwares quânticos, e permitiu que eles ampliassem os limites de novas soluções em áreas como desenvolvimento de materiais, descoberta de medicamentos, aprendizado de máquina, segurança cibernética e serviços financeiros.

A Quantinuum – anteriormente conhecida como Cambridge Quantum antes de sua fusão de 2021 com a Honeywell Quantum Solutions – foi um dos parceiros de entrega do governo do Reino Unido, após o lançamento do National Quantum Technologies Programme em 2014. A Cambridge Quantum geriu o Quantum Readiness Programme durante vários anos para inspirar as empresas e a indústria do Reino Unido a investir em computação quântica para explorar os potenciais casos de uso desta tecnologia revolucionária.

No início deste ano, a Quantinuum foi selecionada como vencedora do SBRI Quantum Catalyst Fund, de £ 15 milhões, para apoiar o governo do Reino Unido na entrega dos benefícios das tecnologias quânticas, com foco inicial na simulação da química de actinídeos usando computadores quânticos.

Sobre a Quantinuum

A Quantinuum, a maior empresa quântica integrada do mundo, é pioneira em poderosos computadores quânticos e soluções avançadas de software. A tecnologia da Quantinuum impulsiona avanços na descoberta de materiais, cibersegurança e IA quântica de próxima geração. Com mais de 500 funcionários, incluindo mais de 370 cientistas e engenheiros, a Quantinuum lidera a revolução da computação quântica em todos os continentes.

Sobre O STFC Hartree Centre

O Hartree Centre ajuda empresas e organizações de qualquer porte do Reino Unido a explorar e adotar tecnologias de supercomputação, análise de dados e inteligência artificial (IA) para maior produtividade, inovação mais inteligente e crescimento econômico.

Apoiado por um financiamento significativo do governo do Reino Unido e parcerias estratégicas com líderes do setor, como a Universidade de Liverpool, o Hartree Centre abriga algumas das tecnologias digitais e especialistas mais avançados do Reino Unido.

Em 2021, o programa Hartree National Centre for Digital Innovation (HNCDI) foi criado para fornecer um ambiente seguro e de apoio para as empresas e organizações do setor público do Reino Unido adquirirem as habilidades necessárias para adotar a IA, desenvolver provas de conceito e reduzir o risco de investimento em tecnologias digitais emergentes, como a computação quântica.

O Hartree Centre faz parte do Science and Technology Facilities Council (STFC).

