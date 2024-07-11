Quantinuum 與科學技術設施委員會 (STFC) 哈特里中心攜手推動英國量子創新與發展

這兩機構務求支援英國企業和研究組織在量子化學、電腦生物學、量子人工智能和量子增強網絡安全中，探索量子好處。在各領域中，英國都獲全球強大聲譽。預計未來幾年，英國的量子電腦將加速發展。

STFC 哈特里中心總監 Kate Royse 表示：「Quantinuum 的 H 系列硬件將協助各研究領域的科學家，包括超級電腦算法、融合能源開發和氣候韌性等。這合作夥伴關係還推進我們的五年計劃，務求為英國行業解鎖先進數碼技術的高增長潛力。」

哈特里中心是科學技術設施委員會 (STFC) 成員，而 STFC 是英國研究及創新成員。英國研究及創新建基於豐富科學遺產，以及國際專業知識網絡。該中心的專家攜手業界和研究社群探索最新科技、提升團隊技能，並套用實用數碼解決方案，跨越超級運算、數據科學和人工智能。

現時，Quantinuum 的 H 系列是全球最高效能量子電腦。過去三年，它一直保持世界量子量體積紀錄，並成為量子電腦效能廣泛使用標準，目前為 2 20。

2024 年 4 月，Quantinuum 和 Microsoft已報告重大進展示範，展示使用量子錯誤修正的四個可靠邏輯量子位元，而這是實際量子電腦必需重要技術。同月，Quantinuum 透過 H 系列電腦，擴大自身業界領導地位。這是第一台達到「三個 9s」(99.9%)，即全部生產裝置的量子位元均為兩位元閘保真，並成為容錯量子電腦的重要里程碑。

Quantinuum 客戶可透過使用最好量子硬件和軟件而立即可使用這創舉。這有助客戶在材料研發、藥物發現、機器學習、網絡安全和金融服務等領域上，突破新解決方案的界限。

2021 年，Quantinuum 與 Honeywell Quantum Solutions 合併前名為 Cambridge Quantum，並為英國政府的交付合作夥伴之一。2014 年， Quantinuum 推出國家量子技術計劃。Cambridge Quantum 推動量子準備計劃多年，啟發英國企業和產業投資量子電腦，從而探索這項創新技術的潛在案例。

今年較早前，Quantinuum 獲選為「£15m SBRI Quantum Catalyst Fund」得主。Quantinuum 初步重點為使用量子電腦來模擬錒系化學，支援英國政府提供多個量子技術的好處。

關於 Quantinuum

Quantinuum 現時為全球最大整合量子公司，開拓強大量子電腦和先進軟件解決方案。Quantinuum 的技術驅動材料發現、網路安全和新一代量子人工智能領域的突破。Quantinuum 員工超過 500 名，包括 370 多名科學家和工程師，並帶領跨越各大洲量子電腦革命。

關於 STFC 哈特里中心

哈特里中心協助英國任何規模的企業和機構探索和採用超級運算、數據分析和人工智能 (AI) 技術，從而提升生產力、更智能創新和經濟增長。

該中心獲英國政府大量資金，並與利物浦大學等業界領導建立策略合作夥伴關係，從而匯聚英國眾多最先進數碼技術和專家。

在 2021 年，哈特里國家數位創新中心 (HNCDI) 計劃成立，務求為英國企業和公營部門組織提供安全和支援的環境，而採用人工智能、研發概念證明，以及減少新興數碼技術（例如量子電腦等）的投資風險。

現時，哈特里中心是科學技術設施委員會 (STFC) 成員。

SOURCE Quantinuum LLC