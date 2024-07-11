Quantinuum 與科學技術設施委員會 (STFC) 哈特里中心攜手推動英國量子創新與發展
12 7月, 2024, 03:23 CST
- 新合作方式協助哈特里中心透過雲端和在地部署，而使用 Quantinuum 的 H 系列高效能量子電腦
- 科學家參加客製教育計劃，提升量子科技技能與理解。
- 該合作除了預計推動量子化學、電腦生物學、人工智能和網路安全等領域的進步，也為經濟增長和科學突破帶來貢獻。
科羅拉多州布隆菲和倫敦 2024年7月12日 /美通社/ -- 全球最大整合量子電腦公司 Quantinuum 已與致力業界參與的歐洲最大超級電腦中心之一的 STFC 哈特里中心簽署聯合奮鬥聲明。這合作將為英國工業和科學用戶提供透過雲端和在地部署，便可使用全球最高效能離子陷阱量子電腦，即 Quantinuum H 系列量子電腦。
Quantinuum 行政總裁 Raj Hazra 表示：「Quantinuum 文化核心是研究與科學發現，因此我們很自豪地支援哈特里中心內多位先驅。隨着我們加速量子電腦，哈特里中心和英國量子生態系統將於量子電腦大規模驅動而建立解決方案中超群絕倫。」
這兩機構務求支援英國企業和研究組織在量子化學、電腦生物學、量子人工智能和量子增強網絡安全中，探索量子好處。在各領域中，英國都獲全球強大聲譽。預計未來幾年，英國的量子電腦將加速發展。
STFC 哈特里中心總監 Kate Royse 表示：「Quantinuum 的 H 系列硬件將協助各研究領域的科學家，包括超級電腦算法、融合能源開發和氣候韌性等。這合作夥伴關係還推進我們的五年計劃，務求為英國行業解鎖先進數碼技術的高增長潛力。」
哈特里中心是科學技術設施委員會 (STFC) 成員，而 STFC 是英國研究及創新成員。英國研究及創新建基於豐富科學遺產，以及國際專業知識網絡。該中心的專家攜手業界和研究社群探索最新科技、提升團隊技能，並套用實用數碼解決方案，跨越超級運算、數據科學和人工智能。
現時，Quantinuum 的 H 系列是全球最高效能量子電腦。過去三年，它一直保持世界量子量體積紀錄，並成為量子電腦效能廣泛使用標準，目前為 2 20。
2024 年 4 月，Quantinuum 和 Microsoft已報告重大進展示範，展示使用量子錯誤修正的四個可靠邏輯量子位元，而這是實際量子電腦必需重要技術。同月，Quantinuum 透過 H 系列電腦，擴大自身業界領導地位。這是第一台達到「三個 9s」(99.9%)，即全部生產裝置的量子位元均為兩位元閘保真，並成為容錯量子電腦的重要里程碑。
Quantinuum 客戶可透過使用最好量子硬件和軟件而立即可使用這創舉。這有助客戶在材料研發、藥物發現、機器學習、網絡安全和金融服務等領域上，突破新解決方案的界限。
2021 年，Quantinuum 與 Honeywell Quantum Solutions 合併前名為 Cambridge Quantum，並為英國政府的交付合作夥伴之一。2014 年， Quantinuum 推出國家量子技術計劃。Cambridge Quantum 推動量子準備計劃多年，啟發英國企業和產業投資量子電腦，從而探索這項創新技術的潛在案例。
今年較早前，Quantinuum 獲選為「£15m SBRI Quantum Catalyst Fund」得主。Quantinuum 初步重點為使用量子電腦來模擬錒系化學，支援英國政府提供多個量子技術的好處。
關於 Quantinuum
Quantinuum 現時為全球最大整合量子公司，開拓強大量子電腦和先進軟件解決方案。Quantinuum 的技術驅動材料發現、網路安全和新一代量子人工智能領域的突破。Quantinuum 員工超過 500 名，包括 370 多名科學家和工程師，並帶領跨越各大洲量子電腦革命。
關於 STFC 哈特里中心
哈特里中心協助英國任何規模的企業和機構探索和採用超級運算、數據分析和人工智能 (AI) 技術，從而提升生產力、更智能創新和經濟增長。
該中心獲英國政府大量資金，並與利物浦大學等業界領導建立策略合作夥伴關係，從而匯聚英國眾多最先進數碼技術和專家。
在 2021 年，哈特里國家數位創新中心 (HNCDI) 計劃成立，務求為英國企業和公營部門組織提供安全和支援的環境，而採用人工智能、研發概念證明，以及減少新興數碼技術（例如量子電腦等）的投資風險。
現時，哈特里中心是科學技術設施委員會 (STFC) 成員。
SOURCE Quantinuum LLC
分享這篇文章