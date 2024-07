Quantinuum et le Hartree Centre du Science and Technology Facilities Council (STFC) s'associent pour promouvoir l'innovation et le développement quantiques au Royaume-Uni

Cette nouvelle collaboration offre au Hartree Centre un accès aux ordinateurs quantiques haute performance de la série H de Quantinuum via le cloud et sur site

Des programmes éducatifs personnalisés amélioreront les compétences et la compréhension des scientifiques en technologies quantiques

Le partenariat devrait favoriser des avancées dans des domaines tels que la chimie quantique, la biologie computationnelle, l'IA et la cybersécurité, contribuant à la croissance économique et aux découvertes scientifiques

BROOMFIELD, Colo. et LONDRES, 12 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Quantinuum, la plus grande entreprise intégrée de calcul quantique au monde, a signé une Déclaration commune d'Engagement avec le STFC Hartree centre, l'un des plus grands centres de supercalcul européens dédiés à l'engagement industriel. Le partenariat fournira aux utilisateurs industriels et scientifiques britanniques un accès aux ordinateurs quantiques à ions piégés de la série H de Quantinuum, les plus performants au monde, via le cloud et sur site.

Quantinuum H2-1 Ion-Trap Quantum Computer with 56 high-fidelity qubits

« La recherche et la découverte scientifique sont au cœur de notre culture chez Quantinuum, et nous sommes fiers de soutenir les pionniers du Hartree Centre », a déclaré Raj Hazra, PDG de Quantinuum. « Alors que nous accélérons le calcul quantique, le Hartree Centre et l'écosystème quantique britannique seront à l'avant-garde de la création de solutions alimentées par des ordinateurs quantiques à grande échelle. »

Les deux organisations visent à soutenir les entreprises et les organisations de recherche britanniques dans l'exploration de l'avantage quantique en chimie quantique, biologie computationnelle, intelligence artificielle quantique et cybersécurité augmentée par le quantique. Le Royaume-Uni jouit d'une forte réputation mondiale dans chaque domaine, et l'informatique quantique devrait accélérer le développement dans les années à venir.

« Le matériel de la série H de Quantinuum bénéficiera aux scientifiques dans divers domaines de recherche, y compris les algorithmes de calcul exascale, le développement de l'énergie de fusion, la résilience climatique et plus encore », a déclaré Kate Royse, Directrice du STFC Hartree Centre. « Ce partenariat fait également progresser notre plan quinquennal visant à libérer le potentiel de croissance élevé des technologies numériques avancées pour l'industrie britannique. »

Le Hartree Centre fait partie du Science and Technology Facilities Council (STFC) – au sein de UK Research and Innovation – s'appuyant sur un riche patrimoine scientifique établi et un réseau d'expertise internationale. Les experts du centre collaborent avec l'industrie et la communauté de recherche pour explorer les technologies les plus récentes, améliorer les compétences des équipes et appliquer des solutions numériques pratiques dans les domaines du supercalcul, de la science des données et de l'IA.

Les ordinateurs quantiques de la série H de Quantinuum sont les plus performants au monde, ayant constamment détenu le record mondial de volume quantique, une référence largement utilisée pour la performance du calcul quantique, pendant plus de trois ans, et actuellement de 220.

En avril 2024, Quantinuum et Microsoft ont annoncé une démonstration révolutionnaire de quatre qubits logiques fiables utilisant la correction d'erreurs quantiques – une technologie importante nécessaire pour le calcul quantique pratique. Au cours du même mois, Quantinuum a renforcé son leadership dans l'industrie avec son ordinateur de la série H devenant le premier à atteindre « trois 9 » – 99,9 % – de fidélité des portes à deux qubits sur toutes les paires de qubits dans un appareil de production, une étape critique permettant le calcul quantique tolérant aux pannes.

Cette réalisation a été immédiatement disponible pour les clients de Quantinuum, qui dépendent de l'utilisation du meilleur matériel et logiciel quantiques, leur permettant de repousser les limites des nouvelles solutions dans des domaines tels que le développement de matériaux, la découverte de médicaments, l'apprentissage automatique, la cybersécurité et les services financiers.

Quantinuum – anciennement connue sous le nom de Cambridge Quantum avant sa fusion en 2021 avec Honeywell Quantum Solutions – était l'un des partenaires de livraison du gouvernement britannique, suite au lancement en 2014 du Programme national des Technologies quantiques. Cambridge Quantum a dirigé le Programme de préparation quantique pendant plusieurs années pour inciter les entreprises et l'industrie britanniques à investir dans le calcul quantique pour explorer les cas d'utilisation potentiels de cette technologie révolutionnaire.

Plus tôt cette année, Quantinuum a été sélectionnée comme lauréate du Fonds Catalyseur Quantique SBRI de 15 millions de livres sterling, pour soutenir le gouvernement britannique dans la réalisation des avantages des technologies quantiques, avec une attention particulière initiale sur la simulation de la chimie des actinides en utilisant des ordinateurs quantiques.

À propos de Quantinuum

Quantinuum, la plus grande entreprise intégrée de quantique au monde, est pionnière dans le développement d'ordinateurs quantiques puissants et de solutions logicielles avancées. La technologie de Quantinuum stimule les avancées dans la découverte de matériaux, la cybersécurité et l'IA quantique de nouvelle génération. Avec plus de 500 employés, dont plus de 370 scientifiques et ingénieurs, Quantinuum mène la révolution du calcul quantique à travers les continents.

À propos du STFC Hartree Centre

Le Hartree Centre aide les entreprises et organisations britanniques de toutes tailles à explorer et adopter les technologies de supercalcul, d'analyse de données et d'intelligence artificielle (IA) pour une productivité améliorée, une innovation plus intelligente et une croissance économique.

Soutenu par un financement important du gouvernement britannique et des partenariats stratégiques avec des leaders de l'industrie tels que l'Université de Liverpool, le Hartree Centre abrite certaines des technologies numériques les plus avancées et des experts au Royaume-Uni.

En 2021, le programme Hartree national Centre for Digital Innovation (HNCDI) a été établi pour fournir un environnement sûr et favorable aux entreprises britanniques et aux organisations du secteur public pour acquérir les compétences nécessaires à l'adoption de l'IA, développer des preuves de concept et réduire les risques liés à l'investissement dans des technologies numériques émergentes telles que le calcul quantique.

Le Hartree Centre fait partie du Science and Technology Facilities Council (STFC).

