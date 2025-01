A revolução da tecnologia de viagens definida na FITUR 2025

Organizada pela IFEMA MADRID, a Feira Internacional de Turismo reúne mais de 100 empresas pioneiras em tecnologia de gestão de reservas de todo o mundo, de 22 a 26 de janeiro.

MADRID, 8 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- Em um mundo em constante transformação, o setor de viagens incorporou a tecnologia como sua maior aliada. A gestão de reservas, um componente essencial da experiência do cliente, é uma área que está passando por uma revolução significativa. Movidas pela inovação tecnológica, as tendências atuais não apenas otimizam a eficiência operacional, mas também reformulam a forma como as pessoas planejam suas jornadas.

Em meio a essa transformação digital, a FITUR 2025, organizada pela IFEMA MADRID, receberá as empresas mais inovadoras do setor sob o tema TECNOLOGIA DE VIAGENS de 22 a 26 de janeiro. Este evento revelará as principais tendências tecnológicas que estão redefinindo a forma como os viajantes pesquisam, decidem, reservam e avaliam suas experiências. Após um crescimento recorde de 23% em 2024, a Travel Technology 2025 está se expandindo em quase 10%, ultrapassando 100 empresas expositoras.

Localizadas no Pavilhão 8, empresas de países como Espanha, Itália, França, Países Baixos, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos, Brasil, Singapura e Marrocos, entre outros, apresentarão soluções inovadoras para o mercado global de turismo. Isso inclui soluções de software, plataformas de reserva on-line, tecnologia blockchain para gestão segura e transparente, gerenciadores de preços, sistemas de pagamento inovadores, realidade virtual e aumentada para inspirar decisões de viagem, e assistentes de voz com inteligência artificial para um atendimento personalizado. Essas tecnologias ajudam as empresas de turismo a atingir seus objetivos, aumentam a eficiência automatizando e centralizando operações e tarefas administrativas e economizam tempo e custos.

A convergência dessas tecnologias aponta para um futuro em que a gestão de reservas se tornará cada vez mais conectada e integrada. Tudo isso e muito mais será revelado na área de Tecnologia de viagens, o epicentro de um segmento vital do setor de viagens que está passando por uma rápida transformação. O setor de tecnologia de viagens não está apenas se adaptando às expectativas dos viajantes modernos, mas também está liderando o caminho para uma experiência de viagem mais eficiente, personalizada e sustentável.

De 22 a 26 de janeiro de 2025, no Pavilhão 8 da IFEMA MADRID, a FITUR Travel Technology apresentará as soluções mais avançadas para a gestão de reservas. Descubra os mais recentes desenvolvimentos em tecnologia projetados especificamente para atender às necessidades do setor de turismo em: Fitur 2025 | Feira Internacional de Turismo

