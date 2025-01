La révolution des technologies du voyage définie au FITUR 2025

Organisé par IFEMA MADRID, le salon international du tourisme réunit plus de 100 entreprises pionnières en technologie de gestion des réservations dans le monde entier, du 22 au 26 janvier.

MADRID, 8 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Dans un monde en constante transformation, l'industrie du voyage a fait de la technologie son plus grand allié. La gestion des réservations, un élément essentiel de l'expérience client, est un domaine en pleine révolution. Sous l'impulsion de l'innovation technologique, les tendances actuelles ne se contentent pas d'optimiser l'efficacité opérationnelle, mais remodèlent également la façon dont les gens planifient leurs déplacements.

Dans le cadre de cette transformation numérique, FITUR 2025, organisé par IFEMA MADRID, accueillera les entreprises les plus avant-gardistes du secteur sous la bannière TRAVEL TECHNOLOGY du 22 au 26 janvier. Cet événement dévoilera les principales tendances technologiques qui redéfinissent la manière dont les voyageurs recherchent, décident, réservent et évaluent leurs expériences. Après une croissance record de 23 % en 2024, Travel Technology 2025 s'agrandit de près de 10 % et dépasse une centaine de sociétés exposantes.

Situé dans le hall 8 , des entreprises de pays tels que l'Espagne, l'Italie, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis, le Brésil, Singapour et le Maroc, présenteront des solutions d'avant-garde pour le marché mondial du tourisme. Il s'agit notamment de solutions logicielles, de plateformes de réservation en ligne, de la technologie blockchain pour une gestion sécurisée et transparente, de gestionnaires de prix, de systèmes de paiement innovants, de la réalité virtuelle et augmentée pour inspirer les décisions de voyage, et d'assistants IA vocaux pour un service personnalisé. Ces technologies aident les entreprises touristiques à atteindre leurs objectifs, à améliorer leur efficacité en automatisant et en centralisant les opérations et les tâches administratives, et à économiser du temps et de l'argent.

La convergence de ces technologies laisse entrevoir un avenir où la gestion des réservations sera de plus en plus connectée et intégrée. Tous ces éléments, et bien d'autres encore, seront présentés dans la zone Travel Technology, l'épicentre d'un segment vital du secteur des voyages. Le secteur de la technologie des voyages s'adapte non seulement aux attentes des voyageurs modernes, mais ouvre également la voie à une expérience de voyage plus efficace, plus personnalisée et plus durable.

Du 22 au 26 janvier 2025, dans le Hall 8 d'IFEMA MADRID, FITUR Travel Technology présentera les solutions les plus innovantes en matière de gestion des réservations. Découvrez les derniers développements technologiques spécialement conçus pour répondre aux besoins de l'industrie du tourisme : Fitur 2025 | Salon international du tourisme

