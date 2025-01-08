FITUR 2025為旅遊科技革命奠下定義
新聞提供者FITUR/IFEMA MADRID
08 1月, 2025, 10:00 CST
由IFEMA MADRID主辦的國際旅遊貿易博覽會（International Tourism Trade Fair）將於1月22日至26日舉行，匯聚來自全球超過100間預訂管理科技領域的先驅企業。
西班牙馬德里2025年1月8日 /美通社/ -- 在這個不斷變革的世界中，旅遊業已將科技視為最強大的盟友。預訂管理作為客戶體驗的關鍵環節之一，正經歷著重大變革。在科技創新的推動下，當前的趨勢不僅提升了營運效率，還重塑了人們規劃旅程的方式。
在這場數碼化轉型中，由IFEMA MADRID主辦的FITUR 2025將於1月22日至26日以「旅遊科技」（TRAVEL TECHNOLOGY）為主題，匯聚該行業中最具開創性的企業。此次活動將揭示重塑旅客搜尋、決策、預訂及評價體驗的關鍵科技趨勢。繼2024年錄得23%的創紀錄增長後，2025年旅遊科技展（Travel Technology 2025）將進一步擴大近10%，展商數量超過100家。
展會位於8號館（Hall 8），來自西班牙、意大利、法國、荷蘭、英國、德國、美國、巴西、新加坡、摩洛哥等多個國家/地區的企業，將向全球旅遊市場展示最尖端的解決方案。這些包括軟件解決方案、網上預訂平台、用於安全透明管理的區塊鏈（blockchain）技術、價格管理工具、創新的支付系統、激發旅遊決策的虛擬和擴增實境技術，以及基於人工智能（AI）的語音助手，為客戶提供個人化服務。這些科技幫助旅遊業務實現目標，透過自動化和集中化營運及行政任務來提升效率，並節省時間和成本。
這些科技的融合預示著一個未來，預訂管理將變得日益互聯和整合。所有這些及更多內容將在「旅遊科技」（Travel Technology）區域揭曉，這是正在經歷快速變革的關鍵旅遊領域的核心所在。旅遊科技行業不僅在適應現代旅客的期望，更引領著通向更高效、個人化和可持續的旅遊體驗的道路。
2025年1月22日至26日，在IFEMA MADRID的8號館，FITUR旅遊科技展（FITUR Travel Technology）將展示最尖端的預訂管理解決方案。探索專為滿足旅遊業需求而設計的最新科技發展：Fitur 2025 | 國際旅遊貿易博覽會
SOURCE FITUR/IFEMA MADRID
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