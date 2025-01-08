FITUR 2025為旅遊科技革命奠下定義

由IFEMA MADRID主辦的國際旅遊貿易博覽會（International Tourism Trade Fair）將於1月22日至26日舉行，匯聚來自全球超過100間預訂管理科技領域的先驅企業。

西班牙馬德里2025年1月8日 /美通社/ -- 在這個不斷變革的世界中，旅遊業已將科技視為最強大的盟友。預訂管理作為客戶體驗的關鍵環節之一，正經歷著重大變革。在科技創新的推動下，當前的趨勢不僅提升了營運效率，還重塑了人們規劃旅程的方式。

在這場數碼化轉型中，由IFEMA MADRID主辦的FITUR 2025將於1月22日至26日以「旅遊科技」（TRAVEL TECHNOLOGY）為主題，匯聚該行業中最具開創性的企業。此次活動將揭示重塑旅客搜尋、決策、預訂及評價體驗的關鍵科技趨勢。繼2024年錄得23%的創紀錄增長後，2025年旅遊科技展（Travel Technology 2025）將進一步擴大近10%，展商數量超過100家。