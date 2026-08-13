A Sciton lança o OMNI™ no Canadá: Uma nova plataforma de depilação a laser projetada para todos.

PALO ALTO, Calif., 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A Sciton Inc., líder global em tecnologia a laser e luz, recebeu aprovação da Health Canada para sua mais recente inovação, a depilação a laser OMNI™. O OMNI foi desenvolvido para atender à crescente demanda por um sistema de depilação a laser rápido e eficaz, que se integra perfeitamente a qualquer fluxo de trabalho e é projetado para todos os tipos de pele, áreas de tratamento e tamanhos de clínicas.

Com até 5000 W* de potência e o maior tamanho de spot do setor, o OMNI oferece tratamentos ultrarrápidos para um alto fluxo de pacientes, ajudando os profissionais de saúde a tratar mais pacientes em menos tempo. As opções de comprimento de onda, incluindo 760 nm, uma mistura de 810/940 nm e 1060 nm, juntamente com vários tamanhos de spot e modos de tratamento, garantem um cuidado preciso e personalizado para todos os tipos de pele e áreas do corpo. O resfriamento por contato integrado ajuda a manter o conforto do paciente, enquanto um spray à base de aloe vera, usado como alternativa sem gel, acalma a pele, aumenta o conforto e simplifica a limpeza. Além disso, o OMNI funciona com uma tomada padrão de 110V, facilitando sua integração em qualquer sala de tratamento. Projetado para uso em grande volume, o OMNI oferece o desempenho e a versatilidade que os provedores precisam para obter resultados excepcionais durante todo o ano.

"Este é um desenvolvimento empolgante para a indústria estética canadense. O sucesso dessa tecnologia nos Estados Unidos tem sido particularmente inspirador, especialmente em uma categoria de tratamento que historicamente tem sido vista como um serviço padronizado. Como resultado, muitos profissionais optaram por não priorizar os tratamentos de redução de pelos em seus consultórios. A OMNI está ajudando a mudar essa percepção. Graças à sua rapidez, versatilidade e capacidade de tratar eficazmente uma ampla gama de tipos de pele, permite que as clínicas ofereçam tratamentos de redução de pelos seguros, confortáveis e comercialmente viáveis. Em última análise, isso cria novas oportunidades para os provedores, ao mesmo tempo que melhora o acesso e os resultados para os pacientes", disse Andrew Hrytzak, Diretor de Vendas para o Canadá e América Latina da Sciton.

Projetado para atender a uma ampla gama de ambientes de prática, o OMNI combina tecnologia de alto desempenho com recursos que aprimoram o fluxo de trabalho, ajudando a maximizar a eficiência sem comprometer o conforto do paciente. Seus parâmetros de tratamento personalizáveis e a capacidade de usar duas peças de mão permitem que os profissionais adaptem os tratamentos às necessidades individuais de cada paciente, mantendo a velocidade e a consistência exigidas nas clínicas de estética movimentadas de hoje.

"O OMNI da Sciton nos permite escolher o comprimento de onda certo para os tipos e tons de pele que tratamos, com tantas opções personalizáveis. Com duas peças de mão conectadas simultaneamente, podemos alternar facilmente entre tamanhos de spot pequenos e grandes, tornando os tratamentos não apenas rápidos e eficazes, mas também eficientes. É um sistema seguro e versátil, sinto-me confiante em delegar tarefas à minha equipe durante todo o ano", disse a Dra. Dianne Quibell, médica internista e cirurgiã a laser cosmética.

A OMNI integra o portfólio de soluções estéticas premiadas da Sciton, refletindo o compromisso da empresa em desenvolver sistemas inteligentes e eficazes que ajudem os profissionais canadenses a expandir seus consultórios com confiança.

Para saber mais sobre a depilação a laser OMNI™, visite www.sciton.com/omni

Para saber mais sobre a Sciton, visite www.sciton.com.

SOBRE Sciton

A Sciton, Inc., com sede em Palo Alto, Califórnia, é uma empresa de dispositivos médicos inovadora e de propriedade dos funcionários, fundada em 1997 pelos visionários do setor James Hobart, PhD, e Daniel K. Negus, PhD. Reconhecida por fornecer soluções de laser e luz de alta qualidade, o portfólio de produtos da Sciton abrange uma ampla gama de aplicações médicas e estéticas, incluindo saúde da mulher, revitalização da pele, resurfacing, fototerapia, lesões vasculares e pigmentadas, correção de cicatrizes, tratamento da acne e redução de pelos. Com uma sólida equipe de vendas diretas atuando nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suíça, Austrália, Japão, Coreia, Irlanda, Holanda, França e Chile, e uma rede de distribuição estratégica em mais de 45 países, o impacto global da Sciton continua a se expandir, estabelecendo novos padrões de excelência médica e estética.

*Depende da peça de mão

Depilação a laser OMNI™

FONTE Sciton, Inc.