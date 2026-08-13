Sciton lanza OMNI™ en Canadá: Una nueva plataforma de depilación láser diseñada para todos

PALO ALTO, California, 13 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Sciton Inc., líder mundial en tecnología láser y de luz, ha recibido la autorización de Health Canada para su última innovación: la depilación láser OMNI™. OMNI se ha desarrollado para satisfacer la creciente demanda de un sistema de depilación láser rápido y eficaz que se integre a la perfección en cualquier flujo de trabajo y esté diseñado para todo tipo de pieles, zonas de tratamiento y clínicas de cualquier tamaño.

Con una potencia de hasta 5000 W* y el tamaño de punto más grande del sector, OMNI ofrece tratamientos ultrarrápidos que permiten un alto volumen de pacientes, lo que ayuda a los profesionales sanitarios a tratar a más pacientes en menos tiempo. Las opciones de longitud de onda, entre las que se incluyen 760 nm, una combinación de 810/940 nm y 1060 nm, junto con diversos tamaños de punto y modos de tratamiento, garantizan un cuidado preciso y personalizado para todo tipo de pieles y zonas del cuerpo. La refrigeración por contacto integrada ayuda a mantener la comodidad del paciente, mientras que un spray a base de aloe, que se utiliza como alternativa sin gel, alivia la piel, mejora la comodidad y facilita la limpieza. Además, OMNI funciona con una toma de corriente estándar de 110 V, lo que facilita su integración en cualquier sala de tratamiento. Diseñado para un uso intensivo, OMNI ofrece el rendimiento y la versatilidad que los profesionales necesitan para obtener resultados excepcionales durante todo el año.

«Se trata de un avance muy interesante para el sector de la estética en Canadá. El éxito de esta tecnología en Estados Unidos ha resultado especialmente inspirador, sobre todo en un ámbito terapéutico que, históricamente, se ha considerado un servicio estandarizado. Como consecuencia, muchos profesionales han optado por no dar prioridad a los tratamientos de reducción del vello en sus consultas. OMNI está contribuyendo a cambiar esa percepción. Gracias a su rapidez, versatilidad y capacidad para tratar eficazmente una amplia variedad de tipos de piel, permite a las clínicas ofrecer tratamientos de depilación seguros, cómodos y comercialmente viables. En definitiva, esto genera nuevas oportunidades para los proveedores, al tiempo que mejora el acceso y los resultados para los pacientes», afirmó Andrew Hrytzak, director de ventas para Canadá y Latinoamérica de Sciton.

Diseñado para adaptarse a una amplia variedad de entornos clínicos, OMNI combina tecnología de alto rendimiento con funciones que optimizan el flujo de trabajo y ayudan a maximizar la eficiencia sin comprometer la comodidad del paciente. Sus parámetros de tratamiento personalizables y su capacidad para utilizar dos piezas de mano permiten a los profesionales adaptar los tratamientos a las necesidades individuales de cada paciente, al tiempo que mantienen la rapidez y la uniformidad que exigen las ajetreadas clínicas de estética actuales.

«OMNI de Sciton nos permite elegir la longitud de onda adecuada para los tipos y tonos de piel que tratamos, gracias a sus numerosas opciones personalizables. Al poder conectar dos piezas de mano a la vez, podemos alternar fácilmente entre tamaños de punto pequeños y grandes, lo que hace que los tratamientos no solo sean rápidos y eficaces, sino también eficientes. Es un sistema seguro y versátil, por lo que me siento segura al delegar estas tareas a mi personal durante todo el año», afirmó la Dra. Dianne Quibell, MD , internista y cirujana estética especializada en láser.

OMNI se suma a la gama de soluciones estéticas galardonadas de Sciton, lo que refleja el compromiso de la empresa con el desarrollo de sistemas inteligentes y eficaces que ayuden a los profesionales canadienses a hacer crecer sus consultas con confianza.

Para obtener más información sobre la depilación láser OMNI™, visita www.sciton.com/omni

Para obtener más información sobre Sciton, visita www.sciton.com

ACERCA DE Sciton

Sciton, Inc., con sede en Palo Alto (California), es una empresa de dispositivos médicos con visión de futuro y propiedad de sus empleados, fundada en 1997 por los visionarios del sector James Hobart, PhD, y Daniel K. Negus, PhD. Reconocida por ofrecer soluciones láser y de luz de alta calidad, la gama de productos de Sciton abarca una amplia variedad de aplicaciones médicas y estéticas, entre las que se incluyen la salud femenina, la revitalización de la piel, el rejuvenecimiento cutáneo, la fototerapia, las lesiones vasculares y pigmentarias, la corrección de cicatrices, el tratamiento del acné y la reducción del vello. Gracias a una sólida fuerza de ventas directa que opera en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Suiza, Australia, Japón, Corea, Irlanda, Países Bajos, Francia y Chile, y a una red de distribución estratégica en más de 45 países, la presencia global de Sciton sigue ampliándose, estableciendo nuevos estándares de excelencia médica y estética.

*Depende de la pieza de mano

Depilación láser OMNI™

FUENTE Sciton, Inc.