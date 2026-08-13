Sciton lance OMNI™ au Canada : Une nouvelle plateforme d'épilation au laser conçue pour tous

PALO ALTO, Californie, 13 août 2026 /PRNewswire/ -- Sciton Inc., leader mondial des technologies laser et de traitement par la lumière, a obtenu l'autorisation de Santé Canada pour sa dernière innovation, le système d'épilation au laser OMNI™. OMNI a été développé pour répondre à la demande croissante d'un système d'épilation au laser rapide et efficace, capable de s'intégrer parfaitement à n'importe quel flux de travail et adapté à tous les types de peau, toutes les zones à traiter et toutes les tailles de cabinets.

Avec une puissance pouvant atteindre 5 000 W* et la plus grande taille de spot du marché, OMNI offre des traitements ultra-rapides permettant un débit élevé de patients, ce qui aide les praticiens à traiter davantage de patients en moins de temps. Les différentes longueurs d'onde disponibles, notamment 760 nm, une combinaison de 810/940 nm et 1 060 nm, associées à diverses tailles de spot et à différents modes de traitement, garantissent des soins précis et personnalisés pour tous les types de peau et toutes les zones du corps. Le refroidissement par contact intégré contribue à assurer le confort du patient, tandis qu'un spray à base d'aloès, utilisé comme alternative sans gel, apaise la peau, améliore le confort et facilite le nettoyage. De plus, l'OMNI fonctionne sur une prise standard de 110 V, ce qui facilite son intégration dans n'importe quelle salle de soins. Conçu pour une utilisation intensive, OMNI offre les performances et la polyvalence dont les professionnels ont besoin pour obtenir des résultats exceptionnels tout au long de l'année.

«Il s'agit d'une avancée passionnante pour le secteur canadien de l'esthétique. Le succès de cette technologie aux États-Unis s'est révélé particulièrement encourageant, surtout dans un domaine thérapeutique qui a toujours été considéré comme un service banalisé. De ce fait, de nombreux praticiens ont choisi de ne pas accorder la priorité aux traitements de réduction de la pilosité dans leur cabinet. OMNI contribue à faire évoluer cette perception. Grâce à sa rapidité, à sa polyvalence et à sa capacité à traiter efficacement un large éventail de types de peau, cet appareil permet aux cabinets de proposer des traitements de réduction de la pilosité à la fois sûrs, confortables et rentables. Au final, cela ouvre de nouvelles perspectives pour les prestataires tout en améliorant l'accès aux soins et les résultats pour les patients », a déclaré Andrew Hrytzak, directeur des ventes pour le Canada et l'Amérique latine chez Sciton.

Conçu pour s'adapter à un large éventail d'environnements cliniques, OMNI allie une technologie de pointe à des fonctionnalités optimisant les flux de travail, qui permettent d'optimiser l'efficacité sans compromettre le confort des patients. Grâce à ses paramètres de traitement personnalisables et à sa fonction à double pièce à main, cet appareil permet aux praticiens d'adapter les traitements aux besoins individuels de chaque patient, tout en garantissant la rapidité et la régularité requises dans les cabinets d'esthétique très fréquentés d'aujourd'hui.

« OMNI by Sciton nous permet de choisir la longueur d'onde adaptée aux types et aux teintes de peau que nous traitons, grâce à ses nombreuses options personnalisables. Grâce à la connexion simultanée de deux pièces à main, nous pouvons facilement passer d'une taille de spot petite à une grande, ce qui rend les traitements non seulement rapides et efficaces, mais aussi optimisés. C'est un système sûr et polyvalent, je n'hésite pas à le confier à mon équipe tout au long de l'année », a déclaré le Dr Dianne Quibell, MD, interniste et chirurgienne esthétique spécialisée dans le laser.

OMNI vient compléter la gamme de solutions esthétiques primées de Sciton, ce qui témoigne de l'engagement de l'entreprise à développer des systèmes intelligents et efficaces qui aident les praticiens canadiens à développer leur activité en toute confiance.

Pour en savoir plus sur l'épilation au laser OMNI™, rendez-vous sur www.sciton.com/omni

Pour en savoir plus sur Sciton, rendez-vous sur www.sciton.com

À PROPOS DE Sciton

Sciton, Inc., dont le siège social est situé à Palo Alto, en Californie, est une entreprise innovante de dispositifs médicaux détenue par ses salariés, fondée en 1997 par deux visionnaires du secteur, James Hobart, PhD, et Daniel K. Negus, PhD. Réputée pour ses solutions laser et lumineuses de haute qualité, la gamme de produits de Sciton couvre un large éventail d'applications médicales et esthétiques, notamment la santé féminine, la revitalisation de la peau, le resurfaçage, la photothérapie, le traitement des lésions vasculaires et pigmentaires, la correction des cicatrices, le traitement de l'acné et l'épilation. Grâce à une solide force de vente directe présente aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Suisse, en Australie, au Japon, en Corée, en Irlande, aux Pays-Bas, en France et au Chili, ainsi qu'à un réseau de distribution stratégique couvrant plus de 45 pays, l'influence mondiale de Sciton ne cesse de s'étendre, établissant ainsi de nouvelles normes d'excellence dans les domaines médical et esthétique.

*En fonction de la pièce à main

Épilation au laser OMNI™