A Segway é reconhecida oficialmente como a marca número 1 do mundo em vendas de eKickScooter

Líder em micromobilidade anuncia marco confirmado ao apresentar novos modelos durante a CES 2025

LAS VEGAS, 7 de janeiro de 2025 /PRNewswire/ -- A Segway, líder mundial em soluções de transporte por micromobilidade, foi reconhecida como a "marca global número 1 de eKickScooters" em termos de valor de vendas mundiais em 2023. A conquista foi verificada pela Euromonitor International, uma organização de pesquisa de mercado com mais de 50 anos de experiência em pesquisa de mercado em todo o mundo.

Segway, a marca nº 1 global em vendas de patinetes elétricos.

"É uma grande honra termos alcançado o primeiro lugar no ranking global de vendas de eKickScooter. Esse é o resultado do nosso compromisso com uma filosofia centrada no usuário e com o foco contínuo em atender às necessidades e desejos de nossos clientes, o que nos fez ganhar a confiança deles", disse Vincent Chen, presidente da unidade de negócios de micromobilidade da Segway-Ninebot. "Daqui para frente, continuaremos a inovar e aprimorar o desempenho de nossos produtos para proporcionar aos usuários uma experiência de condução melhor e mais segura".

As vendas mundiais de eKickScooters da marca Segway atingiram US$ 299,7 milhões (2,1 bilhões de yuans) em 2023, o que a tornou a marca número 1 em valor de vendas de eKickScooter globalmente.

Outros marcos significativos para a Segway incluem o lançamento de sua primeira série de eKickScooter da marca, a série ES, em agosto de 2017. A série ES foi o primeiro eKickScooter do mercado a ser compatível com a expansão da bateria.

Em setembro de 2019, a Segway apresentou o MAX G30, um modelo emblemático que definiu novos padrões em engenharia, design e testes, sendo pioneiro na aplicação de veículos de transporte de eKickScooters, resultando em excelente reputação no mercado e liderança de vendas.

Atualmente, a Segway detém mais de 800 patentes de seus eKickScooters, e seus produtos são vendidos em mais de 100 países e regiões em todo o mundo, proporcionando uma experiência de condução ecológica e segura para mais de 10 milhões de usuários.

A Segway alcançou outro marco em dezembro de 2024, quando se tornou a primeira marca do mundo a receber a nova Marca de Desempenho de Micromobilidade Verificada para vários de seus eKickScooters pela UL Solutions. A marca certifica que os produtos foram submetidos a testes independentes de verificação de declarações para garantir que as declarações de desempenho sejam precisas.

Na CES 2025, a Segway está apresentando suas últimas inovações, incluindo a terceira geração de seus eKickScooters. Os destaques dos produtos incluem a série Segway Ninebot E3 para transporte leve, a série Segway Ninebot F3 para deslocamentos urbanos diários, a Segway Ninebot MAX G3 para viagens de longa distância e exploração, a série Segway ZT3 off-road e a série Segway GT3 de alto desempenho. Essa linha diversificada de produtos atende a uma ampla gama de necessidades de mobilidade pessoal, reforçando o compromisso da Segway de permanecer como líder global em micromobilidade e promover um modo de transporte mais conveniente, sustentável e limpo para as pessoas em todo o mundo.

Fonte dos dados:

Euromonitor International (Shanghai) Limited; medido em termos de valor de vendas de marcas de patinetes elétricos em 2023; patinete elétrico se refere a um meio de transporte leve que consiste em guidão, rodas, base para os pés e é equipado com componentes adicionais, incluindo motor, controlador, bateria e acelerador, em comparação com um patinete convencional não motorizado; pesquisa concluída em novembro de 2024.

