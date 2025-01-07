Segway, eKickScooter Satışlarında 1 Numaralı Dünya Markası Olarak Resmen Tanındı

Mikromobilite lideri, CES 2025'te yeni modellerini tanıtırken doğrulanmış kilometre taşını duyurdu

LAS VEGAS, 7 Ocak 2025 /PRNewswire/ -- Mikromobilite ulaşım çözümlerinde dünya lideri olan Segway, 2023 yılında dünya çapındaki satış değeri açısından "eKickScooter'ların 1 numaralı dünya markası" olarak kabul edildi. Bu iddia, dünya çapında 50 yılı aşkın pazar araştırması deneyimine sahip yetkili bir pazar araştırması kuruluşu olan Euromonitor International tarafından doğrulandı.

Segway, global No.1 brand in electric kickscooter sales.

Segway-Ninebot mikromobilite iş birimi başkanı Vincent Chen, "eKickScooter satışlarında dünya çapında 1 numaraya yükselmiş olmamız büyük bir onur. Bu, bize müşterilerimizin güvenini kazandıran kullanıcı merkezli bir felsefeye olan bağlılığımızın ve sürekli olarak müşterilerimizin ihtiyaç ve isteklerini karşılamaya odaklanmış olmamızın bir sonucudur," dedi. "İleriye dönük olarak, kullanıcılara daha iyi ve daha güvenli bir sürüş deneyimi sunmak için ürünlerimizde yenilikler yapmaya ve performanslarını geliştirmeye devam edeceğiz."

Segway markalı eKickScooter'ların dünya çapındaki satışları 2023 yılında 299,7 milyon ABD dolarına (2,1 milyar yuan) ulaşarak Segway'i tüm dünyadaki eKickScooter satış değeri açısından 1 numaralı marka haline getirdi.

Segway için diğer önemli kilometre taşları arasında ilk marka işaretli eKickScooter serisi olan ES serisinin Ağustos 2017'de piyasaya sürülmesi yer alıyor. ES serisi, piyasada pil genişletmeyi destekleyen ilk eKickScooter olmuştu.

Eylül 2019'da Segway, mühendislik, tasarım ve testlerde yeni standartlar belirleyen, eKickScooter'ların ulaşım aracı uygulamasına öncülük eden, mükemmel pazar itibarı ve lider satışlarla sonuçlanan amiral gemisi modeli MAX G30'u tanıttı.

Bugün Segway, 10 milyondan fazla sürücüye yeşil ve güvenli bir sürüş deneyimi sunan eKickScooter'larıyla 800'den fazla patente sahip ve ürünleri dünya çapında 100'den fazla ülke ve bölgede satılıyor.

Segway, Aralık 2024'te UL Solutions tarafından eKickScooter'larının birçoğu için yeni Doğrulanmış Mikromobilite Performans İşareti verilen dünyadaki ilk marka olarak bir başka dönüm noktasına ulaştı. Bu işaret, performans iddialarının doğru olduğundan emin olmak adına ürünlerin bağımsız doğrulama testlerinden geçtiğini belgeliyor.

Segway, CES 2025'te eKickScooter'larının üçüncü nesli de dahil olmak üzere en son yeniliklerini sergiliyor. Öne çıkan ürünler arasında hafif ulaşım için Segway Ninebot E3 serisi, günlük şehir içi ulaşım için Segway Ninebot F3 serisi, uzun mesafeli seyahat ve keşif için Segway Ninebot MAX G3, off-road Segway ZT3 serisi ve yüksek performanslı Segway GT3 serisi bulunuyor. Çok çeşitli kişisel mobilite ihtiyaçlarına cevap veren bu ürün yelpazesi, Segway'in mikromobilite alanında dünya lideri olarak kalma ve dünyanın dört bir yanındaki insanlar için daha rahat, daha sürdürülebilir ve daha temiz bir ulaşım şeklini teşvik etmedeki kararlılığını güçlendiriyor.

Veri kaynağı:

Euromonitor International (Shanghai) Limited; elektrikli kick-scooter markalarının 2023 yılındaki satış değeri cinsinden ölçülmüştür; elektrikli kick-scooter gidon, tekerlek, ayak tahtasından oluşan ve geleneksel motorsuz scooter'a kıyaslandığında motor, kontrolör, batarya ve gaz kelebeği gibi ek parçalarla donatılmış hafif bir ulaşım aracını ifade etmektedir; araştırma Kasım 2024'te tamamlanmıştır.

İletişim: [email protected]

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2590860/Segway_global_No_1_brand_electric_kickscooter_sales.jpg