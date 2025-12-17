A Serverspace divulga estudo sobre os principais cenários de uso de modelos de linguagem

Serverspace

17 dez, 2025, 12:11 GMT

SÃO PAULO, 17 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- O provedor de nuvem internacional Serverspace, que faz parte da corporação ITG, analisou os cenários de uso de modelos de linguagem (LLM) integrados por clientes da plataforma. Desde o início de 2025, mais de 400 usuários ativaram pelo menos um modo de trabalho com LLM por meio das ferramentas de infraestrutura em nuvem da Serverspace.

De acordo com a análise da empresa, a maior parcela de usos corresponde a tarefas de geração de conteúdo — 42% de todas as integrações. Os clientes utilizam modelos GPT para criação de textos em sites, automação de disparos de email, preparação de relatórios e preenchimento de templates em sistemas corporativos.

Cerca de 27% dos usuários implementaram modelos de linguagem em processos de busca interna e externa. Isso inclui busca inteligente em documentação, FAQ, base de conhecimento e histórico de conversas com clientes. Esses cenários são especialmente utilizados por plataformas educacionais e serviços SaaS com uma grande base de usuários.

Em 18% dos casos, o uso está ligado à otimização de negócios. Entre eles — automação de inserção de dados, estruturação de informações de documentos em PDF e Excel, geração de queries SQL, consolidação de relatórios e análise interna. Essas aplicações são mais demandadas por organizações financeiras, departamentos jurídicos e empresas com infraestrutura distribuída.

"Observamos um crescimento estável do interesse no uso prático de modelos de linguagem. A maioria dos clientes vem em busca de cenários específicos, sem encarar o GPT como uma tecnologia abstrata. Vemos que, para pequenas e médias empresas, as LLM estão se tornando parte dos processos diários", destacou Peter Jilinski, branch diretor da Serverspace.

Dentro da plataforma Serverspace, as LLM estão disponíveis via API e pela interface do usuário no painel de controle. Estão disponíveis 8 modelos, incluindo tanto opções universais quanto modelos otimizados em volume e custo.

