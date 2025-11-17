Serverspace lança Web Application Firewall para proteção de aplicações web no Brasil

SÃO PAULO, 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A empresa Serverspace (direção internacional de nuvem da corporação ITG) anuncia o lançamento do serviço Web Application Firewall (WAF) no mercado brasileiro. A nova ferramenta é destinada à proteção de aplicações web contra vulnerabilidades críticas, como injeções SQL, scripts entre sites (XSS), falsificação de solicitações entre sites (CSRF) e outras ameaças da lista OWASP Top 10.

De acordo com o estudo Fortinet Threat Intelligence Insider, no primeiro semestre de 2024 foram registradas mais de 36,9 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil, o que coloca o país como líder na América Latina em quantidade de ataques. Uma parte significativa desses incidentes é direcionada especificamente a vulnerabilidades em aplicações web, especialmente nos segmentos de e-commerce, SaaS e fintech. Isso confirma a necessidade de soluções acessíveis e especializadas para proteger a infraestrutura.

O WAF está integrado ao painel de controle da Serverspace e funciona em conjunto com o CDN. A ativação leva apenas alguns minutos e não exige configuração complexa. Os usuários podem ativar imediatamente a filtragem do tráfego de entrada e aplicar políticas de segurança prontas.

Principais recursos do WAF:

Proteção contra ataques listados no OWASP Top 10 (SQLi, XSS, CSRF, etc.);

Redução da carga em servidores backend graças à filtragem de solicitações maliciosas;

Configuração flexível de regras para atender às necessidades específicas de cada

projeto;

Integração com CDN para acelerar a entrega de conteúdo globalmente.

A tarifação do serviço é baseada no número de solicitações: a cobrança é feita a cada 10.000 requisições, o que torna o modelo transparente e vantajoso. Diferente de soluções onde o pagamento é feito por grandes pacotes de tráfego, os usuários da Serverspace pagam apenas pelo consumo real.

"Para o mercado brasileiro, onde a carga sobre serviços digitais continua crescendo, a proteção de aplicações web tornou-se especialmente crítica. Com o lançamento do WAF, oferecemos às empresas uma ferramenta que pode ser ativada literalmente em poucos minutos — sem integração complexa e sem pagamentos excessivos por recursos não utilizados", — destacou Peter Jilinski, branch director da Serverspace no Brasil.

O serviço já está disponível para todos os usuários da plataforma.

