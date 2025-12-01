IA na nuvem Serverspace acelerou o processamento de pedidos em 32%

SÃO PAULO, 1 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A provedora de nuvem internacional Serverspace , parte do grupo ITG , realizou uma análise comparativa da eficiência da infraestrutura em nuvem com e sem uso de IA . No estudo, foram utilizados dois e-commerces com configurações idênticas, hospedados em um data center no Brasil, informaram representantes da Serverspace.

Em um dos projetos, foram aplicadas ferramentas de IA para gerenciamento de recursos e suporte ao cliente. O segundo dependia totalmente de operações manuais. As observações foram realizadas do início de maio até o fim de junho de 2025.

Como resultado, a loja virtual com suporte de IA processou 32% mais pedidos com a mesma carga sobre a equipe. Os principais fatores desse avanço foram o uso de previsão inteligente de tráfego e o ajuste automático de recursos. Isso permitiu escalar a infraestrutura 47% mais rápido, evitando falhas e reduzindo o tempo de resposta. No segundo projeto, nos horários de pico, foram registrados atrasos de até 2,4 segundos e uma queda de 18% na taxa de conversão.

"Realizamos esse experimento não para avaliar a eficácia da IA de forma abstrata, mas para medir seu impacto real nos negócios. Os resultados são claros: a automação da nuvem garante estabilidade, agilidade e um nível mais alto de atendimento ao cliente já nas fases iniciais do projeto", destacou Peter Jilinski, branch diretor da Serverspace.

Os pesquisadores também identificaram que o uso de IA permite reduzir, em média, 24% dos custos de administração da nuvem, graças à eliminação da necessidade de monitoramento e ajustes manuais constantes nos servidores.

