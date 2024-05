A Snapmaker comemora o 8º aniversário com Play Well Makerathon, Artisan Premium e muito mais

SHENZHEN, China, 26 de maio de 2024 /PRNewswire/ -- A Snapmaker, líder inovadora no mercado de impressoras 3D 3 em 1, tem o prazer de anunciar a celebração de seu 8º aniversário em 1º de junho. O tema deste ano, "Play Well" (Brinque Bem), reflete as raízes da empresa em diversão e exploração e seu compromisso contínuo com a inovação e a criatividade.

Makerathon: um desafio criativo de 48 horas

Eventos e ofertas de comemoração do 8º aniversário da Snapmaker

Como parte das festividades de aniversário, a Snapmaker organizará uma Makerathon de dois dias em 31 de maio e 1º de junho. Durante este evento de 48 horas, os funcionários da Snapmaker formarão 10 equipes, cada uma com a tarefa de "Fazer Algo Maravilhoso." As equipes criarão uma variedade de itens lúdicos e funcionais. Essas criações podem incluir jogos, equipamentos esportivos, robôs companheiros, brinquedos, instrumentos musicais e muito mais. Este evento mostra o compromisso da Snapmaker em promover a criatividade e o trabalho em equipe entre seus funcionários e será transmitido ao vivo na página do Facebook da Snapmaker.

Apresentamos a Snapmaker Artisan Premium

Para marcar este marco, a Snapmaker também tem o prazer de anunciar o lançamento da Snapmaker Artisan Premium, a melhor impressora 3D 3 em 1. Esta versão atualizada da popular Snapmaker Artisan apresenta um módulo de impressão 3D com extrusora dupla, módulo CNC de 200W, um amplo espaço de trabalho de 400mm3 e recursos aprimorados, como o módulo a laser de 40W e a bomba de assistência de ar. O design modular da Artisan Premium permite que os usuários alternem rapidamente entre as funções em menos de um minuto, oferecendo versatilidade, precisão e capacidade incomparáveis. Sua construção metálica resistente e o seu belo design combinam confiabilidade com estética de nível internacional, tornando-se uma ferramenta essencial para quem quer dominar seu ofício. A Artisan Premium estará à venda em 28 de maio com um MSRP de US $ 2999 (EUA e Global) / € 3299 EUR (UE, IVA incluído).

Principais características da Snapmaker Artisan Premium:

Módulo de impressão 3D com extrusora dupla

Módulo a Laser de 40W

Módulo CNC de 200W

Gabinete

Espaço de trabalho de 400mm3

Ofertas, descontos e muito mais

A Snapmaker oferecerá grandes descontos e bônus de indicação, lançará modelos 3D imprimíveis de Snapmaker 3 em 1 e iniciará um novo programa de recompensas, The Snappy Club, para celebrar este aniversário.

O concurso de vídeo Print and Play Challenge também será realizado até 16º de junho.

Sobre a Snapmaker

Para obter mais informações, visite o site da Snapmaker.

As reservas da Artisan Premium começam em 28º de maio. https://snapmaker.com/snapmaker-artisan?utm_source=pr&utm_medium=cpm&utm_campaign=Global_PR_Awareness_PPV_20240522-AlwaysOn_ArtisanPremiumLaunch&utm_marketing_tactic=Awareness

A Snapmaker Makerathon será transmitida ao vivo no Facebook, inscreva-se aqui para assisti-la ao vivo: https://linktr.ee/snapmaker2024livestream

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2422064/Snapmaker_s_8th_Anniversary_Celebration_Events_Offers.jpg

